英国王室御用達の「ダックス」がScyeとコラボ　ダブルブレストのトレンチコートなど全5型を展開

英国王室御⽤達のブランド「ダックス（DAKS）」が、「サイ（Scye）」と初めてコラボレーションしたアイテムを発売する。9⽉8⽇から28⽇まで⾼島屋横浜店の6階に出店するダックスのポップアップショップで予約発売を行い、10⽉24⽇にダックス公式オンラインストアで先行販売を開始。10⽉31⽇にユナイテッドアローズ 丸の内店で発売した後、DAKS Aoyamaで順次取り扱う。

コラボは、両ブランドに共通する「妥協なきクラフツマンシップとタイムレスなデザイン哲学」を⽇本国内の熟練職⼈によって体現。⽣地選定から縫製⼯程までを⽇本国内で⾏い、ダックスが⻑年培ってきた英国的な気品と、サイのモダンな設計⼿法を融合したユニセックスアイテムをサイのオリジナルパターンを用いて製作した。

アイテムは、全5型を展開。裏地にダックスの代表的なオリジナルチェック柄「ハウスチェック」をあしらったバルマカーンコート（18万1500円）とダブルブレストのトレンチコート（22万円）のほか、コートと同素材のコットン⽣地を⽤い、ハウスチェックを裏側にデザインしたリバーシブル仕様のフード付きハリントンジャケット（16万5000円）、⼯程の70％以上をハンドメイドで仕上げ、植物のアザミの実を⽤いた加⼯を施した表地は無地、裏側はハウスチェックのリバーシブルオーバーシャツ（16万5000円）、希少で上質なエジプト綿を⾼密度に織り上げたコットンギャバジンを使用し、左右2本のインタックを寄せて渡りから裾にかけて緩やかにテーパードしたセミワイドのシルエットのトラウザーズ（7万5900円）をラインナップする。

◾️ポップアップショップ

開催期間：2025年9月8日（月）〜9月28日（日）

営業時間：10:00〜20:00

会場：⾼島屋 横浜店 6階 イベントスペース

所在地：横浜市⻄区南幸1-61-31