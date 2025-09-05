本日9月5日（金）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？1000万SP」（※一部地域をのぞく）。

「小5クイズ」が帰ってきた！今回、全問正解の賞金はなんと1000万円。この「1000万円SP」で1000万円獲得者が出た！全問正解し、勝利の栄冠を手にするのは一体誰!?

朝の情報番組2大MCの羽鳥慎一と武田真一は、一夜限りの最強タッグ！羽鳥は今回で番組最多8度目の挑戦。前回は「news zero」のメインキャスターで、アナウンサーとして同期の藤井貴彦を助っ人に迎えて挑むも、最終問題で惜しくも敗退。なんとしても一度は全問正解を達成したい羽鳥は、同じく朝の情報番組MCを務める武田へ直々にオファー。武田は、NHKの看板アナウンサーとして報道番組のキャスターも務めた超知識人。羽鳥は「武田さん次第です。期待してます。NHKは絶対です」と全面的に信頼を置く！武田の力を借りて、今度こそ全問正解なるか？

過去、「小5クイズ」で全問正解し300万円を獲得した経験を持つ最強クイズ王・伊沢拓司がパートナーに選んだのは、今から15年前の「高校生クイズ」で、当時高校1年生だった伊沢の先輩としてチームを牽引し、見事開成高校を優勝へと導いた男、田村正資！今もその実力は健在のまさにスーパーブレーン。伊沢いわく「もう勝たないはずがない」。最強クイズ王の伊沢が強力な助っ人を得て、もはや死角なし！クイズ界最強のこの2人が1000万円獲得の大本命？

3組のお笑いトリオからは1人ずつ“高学歴芸人”3人でトリオを組んで参戦！以前の挑戦で最終問題まで到達したものの、惜しくも全問正解を逃した早稲田大学卒・岡部大（ハナコ）。関西大学卒・福田麻貴（3時のヒロイン）。明治大学卒・向井慧（パンサー）。岡部は「今回ならいけると思います」と普段は見せない超真剣モードに！もしや1000万円を獲得するのはこの高学歴芸人トリオなのか!?

そして今回から、新助っ人小学生 あきと、えな、かいなる、こうた、ここの5人が登場！迷える大人たちを救えるのか!?