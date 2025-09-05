　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円高の4万2910円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45087.41円　　ボリンジャーバンド3σ
44168.67円　　ボリンジャーバンド2σ
43249.94円　　ボリンジャーバンド1σ
42910.00円　　5日夜間取引終値
42580.27円　　4日日経平均株価現物終値
42430.00円　　5日移動平均
42365.00円　　一目均衡表・転換線
42331.20円　　25日移動平均
41830.00円　　一目均衡表・基準線
41412.46円　　ボリンジャーバンド-1σ
40555.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40493.73円　　ボリンジャーバンド2σ
40178.27円　　75日移動平均
39574.99円　　ボリンジャーバンド3σ
39265.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38673.20円　　200日移動平均


株探ニュース