日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円高の4万2910円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45087.41円 ボリンジャーバンド3σ
44168.67円 ボリンジャーバンド2σ
43249.94円 ボリンジャーバンド1σ
42910.00円 5日夜間取引終値
42580.27円 4日日経平均株価現物終値
42430.00円 5日移動平均
42365.00円 一目均衡表・転換線
42331.20円 25日移動平均
41830.00円 一目均衡表・基準線
41412.46円 ボリンジャーバンド-1σ
40555.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40493.73円 ボリンジャーバンド2σ
40178.27円 75日移動平均
39574.99円 ボリンジャーバンド3σ
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38673.20円 200日移動平均
株探ニュース
