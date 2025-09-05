　5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3101ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3229.63ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3172.64ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3115.64ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3101.00ポイント　　5日夜間取引終値
3080.17ポイント　　4日TOPIX現物終値
3077.80ポイント　　5日移動平均
3071.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3058.64ポイント　　25日移動平均
3007.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3001.64ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2944.64ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2897.59ポイント　　75日移動平均
2891.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2887.65ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2836.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2773.36ポイント　　200日移動平均


