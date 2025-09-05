TOPIX先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3101ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3229.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
3172.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
3115.64ポイント ボリンジャーバンド1σ
3101.00ポイント 5日夜間取引終値
3080.17ポイント 4日TOPIX現物終値
3077.80ポイント 5日移動平均
3071.50ポイント 一目均衡表・転換線
3058.64ポイント 25日移動平均
3007.25ポイント 一目均衡表・基準線
3001.64ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2944.64ポイント ボリンジャーバンド2σ
2897.59ポイント 75日移動平均
2891.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2887.65ポイント ボリンジャーバンド3σ
2836.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2773.36ポイント 200日移動平均
株探ニュース
