　5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント高の766ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

810.15ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
799.51ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
788.88ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
778.24ポイント　　25日移動平均
772.00ポイント　　一目均衡表・基準線
771.50ポイント　　一目均衡表・転換線
767.60ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
767.40ポイント　　5日移動平均
766.00ポイント　　5日夜間取引終値
759.64ポイント　　4日東証グロース市場250指数現物終値
756.97ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
756.67ポイント　　75日移動平均
746.33ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
736.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
735.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
690.68ポイント　　200日移動平均


