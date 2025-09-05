グロース先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント高の766ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
810.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
799.51ポイント ボリンジャーバンド2σ
788.88ポイント ボリンジャーバンド1σ
778.24ポイント 25日移動平均
772.00ポイント 一目均衡表・基準線
771.50ポイント 一目均衡表・転換線
767.60ポイント ボリンジャーバンド-1σ
767.40ポイント 5日移動平均
766.00ポイント 5日夜間取引終値
759.64ポイント 4日東証グロース市場250指数現物終値
756.97ポイント ボリンジャーバンド2σ
756.67ポイント 75日移動平均
746.33ポイント ボリンジャーバンド3σ
736.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
735.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
690.68ポイント 200日移動平均
株探ニュース
