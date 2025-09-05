＜フォロワー数19万人！＞【無印良品】マニアが惚れた♡「モノトーントップス」

シンプル派さんに好まれている【無印良品】のファッションアイテムのなかでも、無印良品マニアでInstagramフォロワー19万人の@marin_vvvさんが実際に購入したトップスとあれば、ぜひとも注目したいところです。モノトーンで大人っぽく着られるデザインは手持ちのボトムスとも合わせやすく、オンにもオフにも活躍してくれそう。今回は、マニアが愛用しているトップスを実際のコーディネートとあわせてご紹介します。

着回し自在のグレースウェット

【無印良品】「ライトスウェットクルーネック半袖Tシャツ」\1,990（税込）

シンプルな形のグレーのクルーネックスウェット。パンツにもスカートにも合わせやすく、柄物やカラーアイテムとも好相性です。スウェットにしては薄手の生地で、まだ暑い時期にも着られそう。カジュアルな印象のスウェットですが、きれいめコーデにプラスしても程よい抜け感のあるスタイルに。着回しやすく、デイリーコーデの頼れる存在になりそうです。

アクセが映えるシンプルスタイル

グレーのスウェットに黒のワイドパンツを合わせたシンプルなモノトーンコーデ。動きやすそうでリラックス感のある着こなしは、カジュアルにまとめたい日やアクティブに過ごしたい日にもぴったりです。シンプルだからこそ、シルバーアクセやベルトループに付けたカラビナなどの小物が映えて、おしゃれ度がアップ。参考にしやすそうなモノトーンコーデです。

程よい透け感が軽やかなブラックニット

【無印良品】「コットンハイゲージニット半袖プルオーバー」\2,990（税込・セール価格）

シンプルな黒の半袖プルオーバーは、ほんのり透け感のあるニット素材。残暑の季節でも重たくなりすぎず、軽やかな印象に。透けすぎない肌見せで、上品に着られる一枚です。肘までかかる少し長めの袖丈も安心感があり、二の腕をさりげなくカバーしてくれそう。涼しくなってきたらシャツなどを羽織っても着られるので、秋口まで活躍してくれそうです。

ブラックコーデにピンクバッグでアクセント

先に紹介した透け感のある黒のプルオーバーを、ブラックのロングワンピースに重ねたワントーンコーデ。全身ブラックでも、シアー素材の軽やかさとスカートの裾が揺れるシルエットで重たく見えにくいのがポイント。差し色にピンクのバッグを合わせて、モノトーンコーデに可愛らしさをプラス。休日のお出かけにもぴったりのきれいめカジュアルスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N