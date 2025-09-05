いよいよ！本日19時から開催！ロバート秋山がMCを務める2番組「秋山ロケの地図」と「秋山アーカイブ映像センター」の合同リアルイベント「地図とホームビデオに乾杯祭りｉｎ有楽町」会場に行けないという方のために生配信を実施！配信チケットが絶賛発売中！

いよいよ！本日１９時から開催！ロバート秋山がＭＣを務める２番組

「秋山ロケの地図」と「秋山アーカイブ映像センター」の合同リアルイベント

「地図とホームビデオに乾杯祭りｉｎ有楽町」

会場に行けないという方のために生配信を実施！

配信チケットが絶賛発売中！

テレ東では、本日９月５日（金）にヒューリックホール東京にて「秋山ロケの地図」と「秋山アーカイブ映像センター」の合同リアルイベント「地図とホームビデオに乾杯祭りin有楽町」を開催します。ロバート秋山がMCを務めるテレ東２番組の面白どころを凝縮！最近ノンアルコールビールが呑めるようになった秋山がずっと夢だったロフトプラスワン的なマニアックな話をしながらお酒を呑むイベント。お客さんを巻き込みながら楽しむ秋山ワールド全開のお祭りです！

◆「秋山ロケの地図」ブロック◆

かつて放送で使用した地図を見ながら「こういう書き込みに惹かれる」「こういう書き込みは盛りの可能性がある」など地図人（たびびと）・ロバート秋山が傾向と対策をレクチャー！そして、地図で出会った名物キャラと中継でトークをします。またイベント当日、会場ロビーに白地図を設置しお客さんに書き込んでもらいます！その情報を元にお客さんを巻き込んで色々展開する予定なのですが、何が書き込まれるか次第なので当日になってみないと誰も分かりません！そう、お客さんと一体になって作り上げるイベントなのです！

◆「AAEC秋山アーカイブ映像センター」ブロック◆

第２回の放送で取り上げ反響を呼んだ「栗原家 家族かくし芸大会」のノーカット版をスペシャル公開！秋山も初見となるビデオをお客さんと一緒に鑑賞しツッコミを入れていきます。そして、番組同様に気になるシーンを秋山センター長のセンスで新たな作品へと会場で生まれ変わらせます！新たな作品が生まれる瞬間が目撃できるライブ感は必見です。

＼残念ながら会場に来られない方も安心！生配信が決定！／

ご好評につき会場チケットは完売ですが、もっと多くの方にご覧いただきたく、【配信チケット】が絶賛発売中です！特別バージョン「USBおみくじ付き・オリジナル配信チケット」も販売中！会場に来られずともレアなUSBをゲットする貴重なチケットとなっています。さらに、配信チケットをご購入いただいた方限定のスペシャルコンテンツがあるかも…。ぜひ、ご自宅でもイベントの熱気を楽しみながら、”秋山ワールド”をご堪能ください！

◆配信チケット情報◆

①配信チケット \2,200円

②オリジナルUSB付き配信チケット \2,900円 ※数量限定 ※すべて税込

【販売期間】 現在発売中 ～ 10月2日（木）20時00分まで

【アーカイブ配信】 本編終了後 ～ 2025年10月2日（木）23時59分まで

≪出演者コメント≫

■秋山竜次（ロバート）

イベントのチケットが買えなかった方がいらっしゃると思いますけども、なんと！生配信もあるみたいです！嬉しいですね～！やっぱりこの伝説的な一夜を皆に見てもらいたい。それが私たちのできることかなって考えたんです。生で見るのもいいし、終わった後に秋山の言うことを1回寝かせてから見たいっていう方もOK！後日も見れちゃう。それが1週間とかじゃない1か月くらい見れちゃうんだからね。今回会場には惜しくも来れなかったという方は、ぜひ配信で見てほしいですね。本当はダメなんですけども、上層部の方に相談して、色々手続きをとって…僕も失うものがたくさんありましたが、配信までこぎつけました。自分でシステムを作って、電波とかそういうアレを組んでやりましたので、まぁ大変でした…。

生配信もやっています。その後も見られます。配信でぜひこの温度感味わってください！お願いします！

≪イベント概要≫

【タイトル】 地図とホームビデオに乾杯祭りin有楽町

【開催日時】 2025年9月5日（金）開場：17時00分／開演：19時00分～

【会場】 ヒューリックホール東京（東京都千代田区有楽町2丁目-5-1 有楽町マリオン11F 阪急メンズ東京側）

【配信】 PIA LIVE STREAM、FANY Online Ticket にて 9 月 5 日のリアルタイム視聴と、10 月 2 日まで 4 週間アーカイブ配信あり

【価格】 配信チケット（リアルタイム視聴・アーカイブ視聴）：2200円（税込）

グッズ付き特典配信チケット（リアルタイム視聴・アーカイブ視聴）：2900円（税込）

≪プレイガイド≫

■チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/tvtokyo-daiakiyamafes/

■FANY： https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/akiyamaevent-250905

【MC】 秋山竜次（ロバート）

【イベント公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/event/2025/038365.html

【番組公式X】 @akiyama_rokemap

