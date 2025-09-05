お受験“ネイビー服”に疑問の声 経験者・藤本美貴の見解は?「そこはもはや…」
タレントの藤本美貴が8月26日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。お受験で定番の“ネイビー服”について持論を語った。
藤本美貴
○藤本美貴「そこも考えて受験をするかしないか」
公開された動画では、小学校受験を検討している母親の悩みを紹介。相談者は、「保護者も子供も同じようなネイビー服を着る慣習が疑問」だとこぼし、「個性や多様性をうたう時代に、なぜみんな同じ服装なんだ? という反発心が解消できずにいる」と吐露。これに、自身も子供のお受験を経験した藤本は、「私も最初思いました。なんでみんな同じ服着てるの? ちょっと気持ち悪くない? って」と共感しつつ、「一回着てみて、何にも思わなくなった」とあっけらかんと語った。
続けて、「逆に目立ったところでしょうがない」と諭した藤本。「感情を無にすればいいだけ」と話し、「そこはもはや誰も気にしてないし、そこに個性を求めてない」とキッパリ。“ネイビー服”を拒む相談者に、「どうしても……って思う場合は、もしかしたら受験に向いてないかもしれない」と伝え、「一回はじめちゃうとやめられない。子供を振り回しちゃうことになるから、本当にやるのかやらないのかは決めたほうがいい」と“先輩ママ”としてアドバイスを送った。
また、「私立って基本的に、“この学校のルールでやっていきましょうね”っていう。“個性を大事に”というものではないと思ってる」と話した藤本は、「受験が終わっても、だいたいは決まったものを着て、決まったことをして。その学校のカラーをその子が背負うみたいな感覚だから」と説明。そのため、「そこも考えて受験をするかしないかを決めたほうがいい」「学校もいろいろあるから、見学に行くといい」と助言しながら、「めちゃめちゃ大変です(笑)」と締めくくっていた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。
