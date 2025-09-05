たった1ヶ月の噴火でなんと2億ドル超の経済損失！ 2010年「文字通り空を覆った」パニックの真実！

2025年8月25日、ブルーバックスより

『カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書』

の第1巻、第2巻が上梓された。

本書はアメリカの名門大学が採用する地球学教科書

『UNDERSTANDING EARTH』(8th edition)

を全3巻の構成で翻訳したものである。

第1巻と第2巻では、プレートテクトニクスから、マントル対流など地球内部の動き、それらによって生みだされる火山や地層、岩石変成など、地球の固体部分の大きな仕組みが手に取るように理解できるつくりになっている。

また、第3巻では、大気・海洋の大循環システムから、いまや避けられない関心事である温暖化、マクロ的視点でとらえた気候大変動など、地球の表層部分の大きなメカニズムを中心に学べるようになっている。

本シリーズは、基礎から専門的な知識までしっかりと学びたい高校生や大学生の教科書として最適であるだけでなく、さらに専門的な地球科学、惑星科学、地質学の科学書を知解するための基本知識を得ることのできる良質な入門書である。

この度ブルーバックス・ウェブサイトにて本書の一部を特別公開。

我々が住む地球の「真実」をご覧ください。

＊本記事は、『カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書 第1巻』(ブルーバックス)を再構成・再編集してお送りします。

ヨーロッパを覆う火山灰の雲

2010年4月14日、アイスランドのエイヤフィヤトラヨークトル火山が噴火を開始し、その後の一連の噴火でヨーロッパ西部と北部の航空網は6日にわたって遮断された。

［エイヤフィヤトラヨークトル(Eyjafjallajökull)はよく、「誰も発音できないアイスランド語の地名」とジョークにされる。とはいえ、もちろんれっきとした発音があって、「アイ‐ヤ‐フィヤー‐ドゥラ‐ジョウ‐クドゥル」と読み、「島の山の氷河」を意味する］。

この噴火でヨーロッパの大きな空港の大半は閉鎖に追い込まれ、ヨーロッパ発着の航空便が多数欠航し、航空交通に第二次世界大戦以来最悪レベルの大混乱が生じた。航空便が次々に欠航するなか、多くの人々が立ち往生し、代替の交通手段や宿泊施設の手配に奔走しながら、何日も落ち着かない日々を過ごすことになった。

噴火の翌週には、25万人のイギリス人、フランス人、アイルランド人が国外で身動きが取れなくなっていたと推計されていて、ヨーロッパ経済は20億ドル近い損失を被った可能性があり、航空業界も1日につき最大で2億5000万ドルもの損失を出した。

噴火には明らかな前兆があった。エイヤフィヤトラヨークトル火山やその周辺地域では、2009年の終わりに地震活動が始まり、次第に激しさと頻度を増しており、 2010年3月20日には小規模な噴火が起きていた。そして4月14日、はるかに大規模な2度目の噴火が発生し、2億5000万m3火山灰が放出された。

火山灰の雲は上空9000mまで上昇した。アメリカ・オレゴン州のセントへレンズ山で1980年に起きた噴火ほどの規模ではなかったが、これは当時、アイスランドの真上を通っていたジェット気流に入り込むには十分な高さだった。東へ向かうジェット気流にのって火山灰はヨーロッパへと運ばれ、ヨーロッパ大陸の大部分に広がった。

この火山灰の大半は、高温のマグマと氷河の氷や水との相互作用によって生成されたために、2mmにも満たないきわめて細かい粒子だった。このような微細な灰がジェットエンジンに入り込むと、ジェットの高温(最高で2000℃にも達する)で再溶融して粘性の高い溶岩に戻り、エンジン故障につながる恐れがある。

最悪の場合、エンジンを再始動させられぬまま、飛行機は推力なしで火山灰の雲を文字どおり滑空することになる。

エイヤフィヤトラヨークトル火山の噴火は、わずか1ヵ月で終息した。 2010年6月には、火山灰の噴出はほぼ停止していた。とはいえ、アイスランドでの噴火は今後も不可避で、ヨーロッパの農業や環境に深刻な影響を与えかねない。

現在、地質学者は近隣のカトラ火山のようすを注意深く監視している。というのも、この火山は歴史的にエイヤフィヤトラヨークトル火山に続いて噴火することが多いからだ。

＊ ＊ ＊

