¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÁêÃÌ¡×¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡Ä¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¡Ö°ì½Ö¤Ç·è¤á¤ë¡×¤È¸ì¤ë¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤Î»Å»ö¤ÎÅ¯³Ø
¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¾è¤ê²ó¤·¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤Ã¤¿AD»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢20Âå¤Ç¼ÒÄ¹¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¤â¡¢1²¯¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤ä¤¯¤¶¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ìÇË»º¡£¤½¤Î¸å¡¢À¤´Ö¤«¤é¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤»¤¿ÃË¤Ï50Âå¤ÇºÆ¤Ó¼ÒÄ¹¤Ë¡£¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤
¡½¡½¡Ö¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤â¤¢¤ë¤è¡×¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥é¥Ü¤Î¼ÒÄ¹¤ÇÃø¼Ô¤Î±üÀîÂóÆó»á¤Î¼«ÅÁ¡ØÀäË¾¤Ç¤¤Ê¤¤ÃË¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
¡Ø¡Ö´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¸ò¾Ä¡×¤«¤é¡ÖÂçºåËüÇî¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î´ë²è¡×¤Þ¤Ç¡Ä¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢Ê¬¹ï¤ß¤Ç¿ôÀéËü¤òÆ°¤«¤¹»Å»ö½Ñ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö¶â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¡¢³°¤«¤éÍè¤ëÅÅÏÃ¤Ï»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤¬¡ÖÁêÃÌ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤ÉÃ¯¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©¡×
¤½¤Î¤È¤Ä¾ÀÜ¤Ï¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¼«Ê¬¤¬Íê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È²äÁ³¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤ë¡£´ë²èÎÏ¤ä¿ÍÌ®¤ò¶î»È¤·¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡©¡×
¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾Íè¡¢¶â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦»»ÃÊ¤â¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¤½¤¦¤·¤ÆÆÀ¤¿¿®ÍÑ¤¬¡¢¸å¡¹¡¢»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¤³¤ì¤¬¤Í¤¸¹©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤³¤ì¤³¤¦¤¤¤¦¤Í¤¸¤ò1ËüËÜ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Âè°ì¤½¤ì¤Ç¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¤¸¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤Ø¤ó¤ä¤í¤«¡©¡×
¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Í¤¸¤Ê¤ó¤«¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤½¤ì¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È»îºî¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁ¤Ï¥¿¥À¡£»îºî¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÁêÃÌ»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ª¤È·Ð¸³¤Ç¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¡Ö¤¢¤ì¡©¡×
¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ç¤¢¤»¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡Ö±üÀî¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×
¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¤È»×¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¤À¤¤¤¿¤¤Â¨Åú¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤È¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î´ª¤È·Ð¸³¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤¦»×¤¦¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¢¡Ä¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬°ìÈÖÂç»ö
¤À¤¤¤¿¤¤¼«Ê¬¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¶Ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥¤¥ó¥È¥í¤À¤±¡£ËÁÆ¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤è¤Í¤³¤Î¶Ê¡×
¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ê¤Î¤À¡£²Î»ì¤Þ¤ÇÄ°¤«¤»¤Ê¤¤¡£ËÜ¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤â¤½¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯ËÁÆ¬¡¢Á´ÎÏ¤Ç´¶³Ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢¤¤¤«¤Ë»²²Ã¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë¿ÀÍÁ¤òÃ´¤²¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤È¤«¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÈÅ¯³Ø¡É¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÉÔ»²²Ã´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤éÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Í¡¢»Å³Ý¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¤°¤Ã¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤â¤¦ÄÌ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Ï¤¢¤È¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡£µÕ¤Ë¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤ËÅ±¼ý¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î¡¢¸Ä¡¹¤Î¶ñÂÎ°Æ¤ÇÀâÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Á¤é¤¬Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÆþ¼Ò»î¸³¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Î¾è¤ê¤Ç¤°¤Ã¤ÈÄÏ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈºÎÍÑ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤é¤Ê¤¤¡£°ì½Ö¤Ç·è¤á¤ë¡£
¡Ø¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤¬¡Ö1²¯2000Ëü¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤¿ÃË¡×¤òº£¤Ç¤âÄü¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¸µ¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤¬¡Ö1²¯2000Ëü¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤¿ÃË¡×¤òº£¤Ç¤âÄü¤á¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë°Õ³°¤ÊÍýÍ³