英国タイムス紙が称賛した「明治時代」の日本人「柴五郎」をご存じか…？ 賊軍の少年から陸軍大将に大出世した「明治人」の知られざる半生【司馬遼太郎も絶賛】【守城の人】

“守城の人”の異名をとる柴五郎をご存じだろうか。チャールトン・ヘストン主演の映画『北京の５５日』で伊丹十三が演じ、テレビドラマ『田原坂』『蒼穹の昴』などにも登場する人物で、義和団事件のときに北京に籠城して義和団の猛攻撃から列国公使館を死守した功績にちなみ、人呼んで“守城の人”というわけである。

その雄姿や人間性は司馬遼太郎や英国タイムス紙が称賛し、日英同盟が結ばれるきっかけにもなったという。五郎は10歳のときに幕末の会津戦争に敗れて賊軍となり、恵まれない環境で育ったにもかかわらず、最終的には陸軍大将にまで上り詰めている。

その生涯を描いた村上兵衛著『守城の人〈上〉』（光人社NF文庫）が刊行され、「相次ぐ逆境にめげずに生きる姿に勇気をもらった」などと話題を集めている。会津が生んだ世界に誇る国際的日本人の源流とは。令和の日本人が今こそ学ぶべき生き方と教訓に満ちた少年期を綴った本書から一部抜粋・再構成してお届けする。

「辱めを受けるより」会津戦争で母や姉妹ら5人が自刃

十歳の五郎は大叔母の家に遊びにいくが、それが母をはじめ一家のすべての女性たちとの永遠の別れになろうなどとは知るよしもなかった。

会津では敵兵が城下に進入してきた場合には、藩士の家族たちは三の丸に入城せよと布令（ふれ）られていた。しかし、女性たちのなかには、いたずらに足手まといになり、糧食をむさぼるだけで籠城戦を妨げる結果になることを恥じる者も少なくなかった。敵進入のときは、辱しめを受けるより早く、いさぎよく自刃しよう……と、ひそかに申し合わせている家族も、かなりあった。申し合わせは、家族の中の女同士のあいだで、ひっそりと堅く誓いあわれた。

五郎は、自分の家で、そんなことが語りあわれているとは気づかなかった。あれは何時のことだったろう……？ 二人だけのとき、五歳の妹のさつが懐からそっと懐剣を出して見せ、「いざ大変のときは、わたしもこれで黄泉に行くのよ」と、誇らしげに五郎に言ったことがあった。

敵兵が城下に進入してきた際、母のふじは、幼な子のさつにむかって嚙んでふくめるように、こう言いきかせたという。

「敵兵は、いよいよ城下に迫りました。かねての覚悟のとおり、わたしたちはこれから共に黄泉のくにに行き、そこで父さま、兄さまたちの来られるのを待たねばなりませぬ。聞くところによると、地下の道は昏（くら）く、細いということです。一族がみな滅ぶれば、香華をたむけるものもなく、離ればなれになっては困りましょう。おまえは母さまがしっかり抱いて行きますけれども、おまえもわたしから離れぬように、気をつけて行くのです」

うなずき、そして手を合わせている五歳の娘の胸を、母の懐剣が刺しつらぬいた。こうして十歳の五郎は、母を含め家族の女性五人を失った。

下北半島の斗南藩で極貧生活

明治政府は、松平容保以下の罪を免じ、本土の最北端である下北半島の新藩領を与えた。斗南（となみ）藩と名づけられた新領地は、あらかた火山灰地で、半年は雪に蔽われた極貧の瘦地。実高は、ようやく七千石あるかないかに過ぎなかった。つまり百分の一の縮小ということになる。

下北半島では、屈強の男子たちはすべて北海道に漁の出稼ぎに行き、居残りの女子供がわずかに粟、稗を植えて飢えをしのいでいた。米麦はむろん産することなく、廻米に頼っていたが、それを口にするのは盆と正月と、そして死の床についたときだけだった。人びとのくらしは「困窮」の二文字に尽きた。

十三歳になった少年五郎の家にむろん畳はなく、板張りの上に藁（わら）を敷き、さらにその上を蓆（むしろ）で蔽った。障子は桟しかなかった。紙を買う余裕はもとよりないから、一家は米俵や叺（かます）を解いた菰（こも）を吊り、それを細縄でホネに縛りつけた。

寒風は遠慮なく、その隙間からも、床下からも吹きつけて来た。消炭（けしずみ）を利用し、行火（あんか）を使うようになってから、一家はどうやら眠れるようになった。また、その行火を長持ちさせるため、消炭をくだいて自家製の炭団（たどん）をつくるようになった。こういう生活の知恵は、ひとつひとつお互いに習い覚えて行くものだ。

外国語教育のハンデ、仏語は聞きなれない経文の棒読み以下

陸軍幼年学校に入学した五郎だったが、仲間は多かれ少なかれ新しい学問に触れていた。

とりわけ英語ないしフランス語の手ほどきくらいは受けていた。

外国語のばあい、ABCに多少の馴染みがあるのと、まったく聞いたことも見たこともない人間とでは、そのスタートにおいては天地のひらきがある。教官のしゃべるフランス語は、聞き馴れない経文の棒読みより始末がわるかったし、文字はまるでミミズが這（は）ったようで、それらは五郎の理解を絶するものだった。

おまけに彼は東北訛（なまり）がきつく「イ」と「エ」の発音の区別がつかない。「愛する(エーメー)」と彼が発音すると「イーミー」になるので、クラスじゅうはひっくりかえって笑った。

