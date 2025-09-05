なぜ「質量」は存在するのか？　じつは、日本生まれの物理学者が、その謎を解く「重要な鍵」を握っていた

この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。

では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？ さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。

その謎に迫った新刊『質量はなぜ存在するのか』より、その内容の一部をご紹介します。

＊本記事は、『質量はなぜ存在するのか』（ブルーバックス）を抜粋・再編集したものです。

あなたはなぜ重いのか

宇宙のすべてを理解しつくそうというのは無謀な考えだろうか。原子と原子核の成り立ちを理解できたとしても、宇宙はなお謎に満ちている。はるか銀河のかなたに見える異常に明るい天体、どこからやってきたのかわからないが異常にエネルギーの高い宇宙線、そもそも銀河はどうしてこういう形で、いつどうやって生まれたのか？

素粒子の法則だって、突き詰めて考えるとまだまだ完全な理解からはほど遠い。なぜ自然界は陽子と中性子、そして電子でできているのか？ そこに働く力の源は何か？ そして、それらの質量はなぜ現在知られている値になっているのか？

この本の主題は「質量」だ。私たち自身の体を含めたあらゆる物質には質量がある。したがって地球上では、ある重さを感じることになる。あなたはなぜ重いのか？ そう問われたら答えはいくらでも思いつく。

昨夜の飲み会で飲みすぎて、つまみは唐揚げ、帰りにはラーメンまで。そんな朝は体重計に乗らないに越したことはない（図「なぜ私は重いのか？」）。

体重の増減に一喜一憂するよりも、もっと本質的な問題を考えるほうが人生は楽しい。

なぜ質量があるのか、なぜこの大きさなのか？ この問いに科学的な答えをあたえることなど果たしてできるのだろうか。

素粒子の質量は、なぜ生まれたのか

例によって、すべての物質を素粒子にまで分解してみる。素粒子に働く法則を出発点にして問題を解こうという作戦だ。すると、何のことはない。物質の質量は素粒子の質量に帰着することがわかる。

物質の質量がどれだけかは、その物質を作っている素粒子の数を数えておけばほぼ正確にわかる。素粒子の質量にその数をかければいいだけの話だ。そういうわけで、むしろその素粒子の質量がなぜ生まれたのかというのが、より根源的な問いになる。

陽子と中性子そして電子の質量は、なぜその決まった値なのか、他の値ではないのか。陽子や電子をいくら眺めてみてもその謎を解き明かすヒントすらも浮かんでこない。測ってみたらそうなのだとしか言いようがないのだ。

ばらばらにしていけば、すべては理解できると思っていたのに、そうではないのだろうか？ いや、まだ可能性がある。この問題を考えるにはさらに小さな「本当の」素粒子と、その相互作用のことを知る必要があるのではなかろうか。

そう、質量がなぜ生まれたのかという疑問に答えるには、陽子・中性子と電子が素粒子であるという単純な素粒子像から何歩も前に進む必要がある。現在の素粒子理論の根幹となるアイデアを総動員しないといけない。

相対性理論、量子力学、粒子のスピン、強い力と弱い力、パリティの破れ、真空のゆらぎ、そして自発的対称性の破れ。専門用語に恐れをなす必要はない。本書ではこれからそれらをじっくり説明していくことになる。

「質量の起源」を提唱した物理学者・南部陽一郎

科学ニュースに詳しい人なら、質量の起源はヒッグス粒子が担っているという話を聞いたことがあるかもしれない。あるいは、その理論の基礎をあたえたのが南部陽一郎という日本生まれの物理学者だということも。

この話は、正しい。だが、「はじめに」でも述べたように、2パーセントだけ正しくて、残りの98パーセントは間違っている。

南部の理論がすべての発端であるというのは本当だ。だが、ヒッグス粒子が関係するヒッグス機構からは物質の質量の2パーセント分しか導くことができない。残りの98パーセントは量子色力学（QCD）という別のところから生まれている。

それでも質量の起源を説明する南部の理論が正しいというのは、どちらも南部の理論をもとに説明されるからだ。

すべての鍵をにぎる南部の理論は「自発的対称性の破れ」と称されるが、それがいったいどういうもので、どのようにして質量と結びついているのか。本書では、ごまかすことなく解説してみたい。

それには、先ほど挙げたような現在の素粒子理論の基本的アイデアを一通り見ていく必要がある。素粒子理論は複雑だが、一方でエレガントでもある。本書ではその全体像を、なぜ素粒子は質量をもつのかという疑問を軸に解説していくことになる。

驚愕…宇宙の森羅万象は、陽子・中性子・電子だけが引き起こしている…太陽が何十億年輝き続ける「驚きの理由」