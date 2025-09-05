なぜイギリスで土葬回帰が起きたのか「知られざる理由」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

森林埋葬地で見た光景

私は1999年、ロンドンとリバプールの中間あたりに位置する都市ラグビーにある「緑の安息所・森林埋葬墓地（Greenhaven Woodland Burial Ground）」を視察した。1994年にビジネスを開始し、1995年1月に2名を埋葬。経営者は、「ここに来る人は、本当に必要なものにだけお金を払うので、全体のコストを抑えることができ、しかも環境にやさしいということでもグリーンである」と言う。

そして次の言葉が印象的であった。

「私たちは、埋葬場所をつくっているのではなく、自然をつくろうという意識でやっている。微生物から鹿が飛び回る生態系をつくりたい」

このように、「環境保護に敏感な人々で、なおかつ、遺族の手を離れ形骸化した葬儀を反省し、選択肢のある葬送を求める人たちが、こういった葬法を好んでいる」とオールバリー氏は語っていた。

視察当時の数字だが、料金は250ポンド（約5万2000円）で、75年間の土地使用権のリースとなっている。全部の埋葬が完了して森林が完成した後には、自然保護関連の財団に管理を委託するという。すでに170体の埋葬が済み、生存申込者は270名。遺体の搬送も安く手配できるので、全国から申し込める。

ここは牧場で総面積が116エイカー（約47万平方メートル）あり、そのうち森林埋葬地は14エイカーである。1エイカー（約4000平方メートル）につき1000体まで埋葬可能であるが、木が好環境で生育する600体ぐらいに留めるそうだ。

穴掘りは、機械を使えばガソリンの排ガスが出てクリーンではないということで、遺族が手で掘る。棺は木製もあるが、段ボールがメインとなっている。全国の教会内の墓地も満杯になりつつあって、英国国教会もこの葬法に注目し、計画していると聞いた。

このようにイギリスでの自然葬法は、徹底したエコロジー思想に基づいた理念をもっていることがわかる。ヨーロッパで早い時期から火葬率が高かったイギリスが、自然葬法では「遺体のまま」埋葬する方法をとっていることが注目される。

この土葬回帰について、イギリスで死の問題を、歴史学・社会人類学・神学の観点からアプローチして研究しているダグラス・デイヴィスは、次のように記している。

火葬方式はもともと衛生的な死体処理法として、収容死体の過密のために、はやり病の発生を招きやすい都市の共同墓地の拡張を避ける手段として導入された。とはいえ、二十一世紀初め頃には、火葬はある研究者たちによって有害な化学的物質の排出源になりうるものと見なされるようになった。十九世紀の新興工業地域における社会的衛生への真剣な取り組みはやがて、遺伝子工学の問題性や人間の生殖力への悪影響はいうまでもなく、オゾン層の減少や熱帯雨林の破壊や動物種、植物種の消滅といった世界全体の安全への憂慮に発展していった。（『死の文化史』）

