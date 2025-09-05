プロ野球ウエスタン・リーグ

4日にナゴヤ球場で行われたプロ野球のウエスタン・リーグで、中日の18歳高卒ルーキー・森駿太内野手が豪快アーチを叩き込んだ。ドラゴンズファンを「早く一軍で観たいが我慢我慢」とワクワクさせている。

森はこの日「5番・三塁」で先発出場。3-7の5回1死一塁で、カウント1-0から広島・松本の変化球を強振した。右翼手が見送るしかない雄大な打球は、ライトスタンドに飛び込んだ。6号2ランを放った森は悠々とダイヤモンドを一周してチームメートから祝福を受けた。

スポーツチャンネル「DAZN」公式Xが実際の映像を公開。ファンからは「まだ高卒1年目 ニヤニヤ止まらん」「早く一軍で観たいが我慢我慢」「また森駿太高卒規格外HR打ってる これからどーなっちゃうの」「一年目でこれだけ振れて打てるのマジですごい」「高卒ルーキーで何本打つんや…」「これで高卒1年目なのか？？？恐ろしい」と期待の声が相次いだ。

森は桐光学園高から昨年のドラフトで3位指名を受け中日入り。2日の同カードでも豪快弾を放っていた188センチ、93キロの大型スラッガーは、この日も4打数2安打2打点の活躍で9-7の勝利に貢献した。



（THE ANSWER編集部）