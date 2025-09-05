引退した中野たむ、安納サオリ、なつぽい…今を輝く女子プロレスラーたちへの想い

話題の新刊『堀田祐美子デビュー40周年自伝「未完の大器」』（ワニブックス刊）は、プロレスラーとして40年間リングに立ち、後続の女子レスラーたちにも多大な影響を与え続けている “暴走女王”堀田祐美子が自らの生い立ちから現在までを綴った１冊である。

アクトレスガールズでプレイングマネジャーを務めることになった堀田。そこで教えることになったのはアイドルや女優志望で、育成は厳しいと感じていた。そこで出会った選手たちに様々なアプローチをしていき、当時の選手たちはどんどん成長していった。

『堀田祐美子デビュー40周年自伝「未完の大器」』（第5回）

なつぽいから学んだ、心を打ち震わせる方法

「堀田、久しぶり！ 実は堀田に会ってもらいたい子がいるんだけど？」

久々に連絡をくれたアクトレスガールズの坂口代表が、新人育成の話を持ち掛けてきた。

ただ、私としては、アイドルや女優志望の子たちをプロレスラーとして育てることは難しいと思っていた。過去にもタレントやアイドルがプロレスラーとしてデビューしたが、中途半端になっていた。大怪我するのは目に見えていたので、何度も断った。それでも諦めきれなかったのか、坂口代表は「なんとか一度だけ会ってくれないか」といった勢いで、私のいる場所まで足を運んできた。

そうなると、私としては別のアプローチ法を考えなければいけない。そこで私は、その子にキチンと会って、「やめた方がいいよ」と言ってあげようと考えた。

結果的にそれが、のちに「なつぽい」と名乗ることになる、万喜なつみだった。なつみは小さくて線も細くて、どう考えても女子プロレスラーになれるとは思えなかった。

「あなたはかわいいし、他の道もたくさんある。プロレスには怪我が欠かせないものだから、大変な目に遭う前にやめた方がいい。自分の人生、大切にしなよ」

その時のなつみは、私の言葉に対して真剣に耳を傾けながら、こっちの目に穴が開くくらいの真剣な眼差しで私のことを見つめていた。私が話題を変えようとしても、その目の力は変わらなかった。どうしてもリングに上がりたい、という強い意志のようなものを感じた。結果、私はなつみの眼力に負けたというか、やる気を感じて、自分の思いをこう伝えた。

「じゃあ、一回だけやってあげるよ。でも、どうなるかわからないよ」

そして私は、なつみに対して最後にこう付け足した。

「プロレスは甘くないから！」

結局、1カ月後に、私はアクトレスでなつみとシングルマッチをすることになった。

実際になつみとアクトレスで試合をすると、私が思っていた以上になつみはガムシャラになって私に向かってきた。

その段階で私には新たな発見があった。技術的にもレベル的にも、まだまだ未熟な子たちであっても、熱い"気持ち"さえあれば、周囲の人の心を動かすことができる。私はそのことを知ったのだ。

しかも、まずそれが伝わるのは、闘った相手だということも身をもって知ることができた。さらに言うと、闘った者同士が何かを感じて心が打ち震えることができたのであれば、見ている人にもそれを伝えることができる。

だから、私たち闘っている者同士が気持ちをぶつけ合って、闘って燃えるものをつくりあげなければいけない。まずはリング上が熱く燃え上がるようなものにすること。それが観客にはもちろん、セコンドや関係者でさえも涙する空間をつくりあげることができるのだ。

ここで私が感動したことは、女子プロレスで一番大切な気持ちと一生懸命な姿にお客さんの「応援したい」という気持ちが加わることで、一体感が生まれる。私はこの試合とアクトレスのメンバーから多くのことを学んでいった。

なつみに関しては線の細さを危惧していたけれど、実際、なつみがスターダムに所属するようになって試合数が増えると、怪我をして休むことになってしまった。頑張り屋であったがゆえに、無理がたたったのだと思う。

なつみがアクトレスを辞める時も「何かあったら、なんでもいいから相談してくるんだよ」と伝えた。

それから10年……今年の春にあった『T―HEARTS』の5周年記念大会（3月30日、新宿FACE）で久々にリング上で再会して、私の想像以上の選手に育っていたことはめちゃくちゃ嬉しかった。

その大会で肌を合わせたのは、なつみだけではない。（安納）サオリ、（中野）たむというスターダムに所属する選手が参加してくれたことで、それぞれの成長を感じることができたのは、本当に指導者冥利に尽きる話だった。

そう思うと、あの時にアクトレスで指導した子たちが、令和の今になってプロレスラーとして数多く花を咲かせてくれたわけだから、嬉しい以外の言葉が見当たらない。

クールビューティー・安納サオリと不思議な国の中野たむ

なつみに続いて指導をしたのは安納サオリだった。

サオリはなつみと異なり、貪欲ではない子だった。どちらかというと群れをつくらない一匹狼。この子の心を動かすにはどうしたらいいかと考えた結果、私からドンドン話しかけていくことにした。

そこからサオリは私に心を許してくれたし、アクトレスの子たちの中では私を一番頼ってきてくれたと思う。過去にサオリから「アクトレスを辞めようと思っている」と3回相談を受けたことがある。2回目まではまだタイミングではないと止めた。よく思いとどまってくれたと思う。当時、アクトレスには辞めようとする子が順番待ちになっているくらい退団ラッシュだった。3回目の相談の時は「今がチャンス！ サオリらしく輝いてほしい」と、その門出を祝福した。

そんなサオリは、毎年、私の誕生日（1月10日）にケーキを持参してサプライズで店に来てくれる。私が来る前に店で待ち構えて、私がドアを開けた瞬間に驚かすから、私はいつも仰天してしまう。

その場面を動画で撮って喜ぶ。そういうオチャメな部分というか、人を喜ばせようとするサービス精神が私には嬉しいし、「人気が出るな」と感じさせられる。

中野たむと初めて会ったのはアクトレスの練習だった。新人なのに技を怖がらずにこなすなど、アクトレスの中で度胸は一番あった。

正直、たむは何を考えているかわからない、不思議ちゃんのような印象があった。ただ、とにかく素直なので、私が言ったことに対して悩まずに向き合っていた。指導したことに対しては悩まないって大事だし、やりきってみせることが大事。たむはそれを実践してくれた。

結局、たむはこの間（4月27日）の横浜アリーナ大会で引退することになってしまったけど、たむらしいと思った。

「やりきったから、悔いはありません」

試合後のたむと話をしたらそう言っていたけど、彼女が決めたことだから、そこに関して私は何も言うことがない。

私が期待した以上に、なつぽい、サオリ、たむは、私の教えやアドバイスに関係なく、大きく育ってくれた。

「堀田さんの下で教えを受けられたことを感謝しています」

この3人に関しては、一様にそんな内容のことを口にしてもらっている。率直に嬉しいし、多少なりとも彼女たちの力になれたことを誇りに思っている。なつぽい、サオリ、たむに限らず、私がいつまで現役生活を続けられるかは別として、もし今後、彼女たちが私の力を必要とする時には、全力で力を貸してあげたいと思っている。

2024年に女子プロレス大賞を受賞したSareeeに託すもの

昨年、Sareeeがプロレス大賞の女子プロレス部門で大賞を受賞した。

が2021年にWWE NXTへ行き、2023年に戻って来た時、最近の女子プロレス界に対して、思っていることをこのように吐き出したことがある。

「かわいいとか綺麗もいいですよ。でも、プロレスなので闘いを見せないと、嘘はバレてしまう」

実際、Sareeeのプロレスは師匠が"全女"出身なだけに、"全女"を思わせるものがあるし、そのSareeeがプロレス大賞を獲得したということは、女子プロレス界もようやく、気づき始めているのかもしれないとも思う。世界の女子プロレスのことはさておいて、日本におけるプロレスには、やはりSareeeが言うところの「闘い」が不可欠だと私も思うから。

たしかに"全女"は「昭和のプロレス」だったかもしれない。でも、単に「昭和のプロレス」という言葉で片付けてしまってよいものか。だって"全女"はそんな簡単な言葉では表しきれないプロレスだったのだから。

それでも、改めて思うことがある。おそらく"全女"が終わりを告げた瞬間から、私が思う「女子プロレス」とは異なるカタチだけをマネた「女子プロレス」が幅を効かせるようになってきた。だけど、それは哀しすぎる。

私たちがプロレスラーになった頃は、"全女"しかなかったから否が応でもそのやり方についていくしかなかった。令和の今、さまざまな選択肢ができ、良し悪しはあっても"逃げ場"がある時代になった。しかし、価値観が多様化しすぎた結果、絶対に残しておかないといけないものすら全滅していく方向にある。

だからこそ令和のいま、"全女"っていったいなんだったのか、改めてもう一度振り返りながら、いまという時代に即した"全女"を残していけないものかと心底思っている。

「闘い」や「魂」「感情」「心」「気持ち」が入ったプロレスを残していきたい。私の願望はそれだけ。そのためには、「女子プロレスのマネごと」なんて私に言わせないような女子プロレスを見せてほしい。

『極悪女王』のおかげもあって、多少は昔ながらのプロレスが注目を浴びつつあるのだとしたら、これを機に、そういった選手を一人でも増やせるようにしていかないといけない。

これはおそらくだけど、「闘い」や「心の強さ」を第一に優先させる女子プロレス界をつくれる最後のチャンスで、大袈裟かもしれないけれど、Sareeeは最後の希望なのかもしれない。

【もっと読む】先輩からのシゴキ、「三禁」…『極悪女王』で話題の”全女”での若手時代