「一笑千山青」が教えてくれる、人生に大切なこと

大切な人の笑顔を見たら、とても嬉しい気持ちになりますよね。同じように、もしかしたら、あなたの笑顔は誰かの幸せになる可能性を秘めていることになるのではないでしょうか。

常に心にユーモアを忘れずにいられますように。そんな気持ちを込めて、曹洞宗徳雄山建功寺の住職でもある桝野俊明さんの著書「禅ごよみ365日」から、禅語のメッセージをお届けします。

無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切であると説く禅語。悩みごとや悲しみに押しつぶされそうになった時、その苦しみをやわらげ、今日を過ごす勇気を与えてくれるかもしれません。

今日の禅語

笑えなかったら、笑う努力をすればいい

「一笑千山青（いっしょうすればせんざんあおし）」

どんな困難も、笑い飛ばしてしまえば、道が開けてくる。

人生では何度も難局に立たされることでしょう。そんなとき、心は縮こまりがちです。しかし、笑ったら、そこから抜け出す道が、必ず、見えてきます。「笑える状況じゃない」。たしかに、そう。しかし、笑う努力はできます。まず、大きく深呼吸をして、縮こまった心をほぐしましょう。そこから、笑いまでは、ほんの、もう一歩です。

枡野 俊明（ますのしゅんみょう）

曹洞宗徳雄山建功寺住職、多摩美術大学名誉教授、庭園デザイナー。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行い、国内外から高い評価を得る。2006年『ニューズウィーク』誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」選出。著書に『かかえこまない練習』（青春出版社）、『あらゆる悩みが消えていく 凛と生きるための 禅メンタル』（飛鳥新社）、『禅、シンプル生活のすすめ』（三笠書房）など多数。

「日日是好日」が教えてくれる、人生に大切なこと