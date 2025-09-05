【戦争特派員は見た】最初の「検閲印」をご存知ですか？ 満洲国国境の出来事に特に厳しかった「その実態」

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。秘蔵写真の数々は書籍でお楽しみいただけます）

最初の検閲印

新聞紙面とは別に、毎日戦中写真の台帳に、初めて「検閲済」や「不許可」の印が現れたのは、日中戦争勃発以降のことである。

とりわけ満洲国国境で起こった出来事についての検閲は厳しかった。検閲をおこなったのは、関東軍であったろう。

たとえば、1938年7月に満洲国東南端の琿春市にある張鼓峰で起こった武力衝突は、日露戦争以降初めて欧米と交わされた戦闘であり、日本側だけでも戦死者は500人を超えるほどの惨禍をもたらした。日本軍は、ソ連の機械化部隊に遭遇して、軍事力の問題を実感した戦いでもあった。

写真台帳には、赤字で「必ず張鼓峰事件写真は、（羅津要塞司令部検閲済）と名記する事」と書かれている。新京支局の石原哲二が撮った写真でも、「ソ連国境におけるソ連側の不法射撃」と書かれたキャプションが、「ソ連側の不法射撃」の箇所が赤線で消され、代わりに「張鼓峰附近」に書き換えられている。石原は、生涯にわたってロシア／ソ連のシベリア進出を追い、1943年には『ロシアの東進』（学芸社）を著している。

1939年5月に起こったノモンハン事件では、当初関東軍の発表が伝えられる程度だったが、7月には大毎・東日の報道体制を整えて取材にあたることになった。総指揮には新京支局長の三池亥佐夫を、ハイラル前線指揮者には大毎社会部の後藤基治があたり、15人ほどが特派された。しかし、戦場では、思うような報道取材ができなかったともいわれている。

毎日戦中写真の写真台帳「ソ連国境（ノモンハン事件）」で見られるように（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）、左下の「外蒙国境 陣中の猫」のように問題視されることもない写真も含めて、写真部員が撮った写真に「不許可」印が押される場合もあった。

また、関東軍は、国境付近で撮影されたフィルムをすべて没収することもあった。

ノモンハン事件では、撮影された写真が「不許可」になるだけでなく、「保留」印がつけられているものが多いことも特徴といえる。新聞社としても、検閲への対処に苦慮していたことが見られるわけである。

本記事の引用元『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、日中戦争から太平洋戦争、その後まで、特派員の人生や仕事からその実態を描いている。書籍には50点以上の秘蔵写真を収録していますので、ぜひご覧ください。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

【つづきを読む】「これが最後の通信になるかもしれません」…日本軍兵士からは見えなかった「もうひとつの戦場」