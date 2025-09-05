ÌÀ¼£»þÂå¡¢ÆüËÜ¤òÎ¹¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¶Ñ¼ÁÀ¡×¡ÄÅìµþ¤Î¿Í¤âÅÄ¼Ë¤Î¿Í¤â¡ÖÆ±¤¸¡×¤È´¶¤¸¤¿ÍýÍ³
À¤³¦¾ðÀª¤¬º®Íð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ËÀê¤á¤ë°ÌÃÖ¤ò¡¢Îò»ËÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤ÎÆüËÜµª¹Ô¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤Ï¡¢1831Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÄ«Á¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤òÎ¹¤·¡¢Î¹¹Ôºî²È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï1878Ç¯¡¢47ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÚÃÏ¤òÎ¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤ÎÆüËÜµª¹Ô¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
19À¤µª¤Î¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¡ÖÊ¸ÌÀ¹ñ¡×¡ÖÀè¿Ê¹ñ¡×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÌÀ¼£ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÄËÜ½ñ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¡¼¥É¤ÏÅìµþ¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ¤«¤éÆÊÌÚ¤ä¿·³ã¤Ê¤É¤ò·ÐÍ³¤·¡¢½©ÅÄ¤Þ¤ÇÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇË¬¤ì¤¿¾ì½ê¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆüËÜ¤Î¶Ñ¼ÁÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±½ñ¤è¤ê°úÍÑ¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Î¤¿¤á¡¢²þ¹Ô¤Ê¤ÉÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤³¤Î¹ñ¤Î¶Ñ¼ÁÀ¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤âÂç¤¤¤Ë¶½Ì£¤ò°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ï¤¿¤·¤¬Î¹¤·¤Æ¤¤¿ÃÏÊý¿ô¥õ½ê¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÌ¸Ä¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âÍ§¹¥Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ù¤Ä¤Ù¤Ä¤ÎÎÎ¼ç¤ò»ý¤ÄÈÍ¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¸õ¤È¿¢À¸¤Ï°ÞÅÙ¸ÞÅÙ¤Ç¤«¤Ê¤êÊÑ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î¸©¤ÎÊý¸À¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¡¢Ãæ±û¤ÎÃÏ°è¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â»û±¡¤ä²È²°¤ÏÆ±¤¸Àß·×¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¾®¤Î¤Á¤¬¤¤¤ä¡¢ÈÄÊÉ¡¢ÅÚÊÉ¡¢ÏÎ²°º¬¡¢¼ùÈé¤Î²°º¬¡¢ÈÄ²°º¬¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½»ÂðÆâÉô¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤ëÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºîÊª¤ÏÅÚ¾í¤Èµ¤¸õ¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÏÇÝÊýË¡¤Ë¤Ïº¹°Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ÜÈî¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ê½ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³¬ÁØ¤Ç¼Ò²ñ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ëÎéµ·ºîË¡¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄ¤Î¿ÍÉ×¤ÏÅÄ¼Ë¼Ô¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤Î¿ÍÉ×¤ÈÆ±¤¸¤¯Â¾¿Í¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎéµ·Àµ¤·¤¯Ãú½Å¤Ç¤¹¡£ÇòÂô¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ÏÆü¸÷¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ÆÉÊ°Ì¤¬¤¢¤ê¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÆ±¤¸Í·¤Ó¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¶½¤¸¡¢Æ±¤¸Ç¯Îð¤ÇÆ±¤¸ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤ì¤â¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñÅª¿ÈÊ¬¤Î¸·¤·¤¤ÛÈ¤ËÂ«Çû¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³²¤Ï¤Þ¤Þ¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÎéµ·ºîË¡¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤â¤³¤ì¤¬À¾ÍÎ¼°¤ÎÎéµ·¤ä½¬´·¤ò¤Ø¤¿¤Ë¿¿»÷¤¿¤â¤Î¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¶»¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÒÌÀ¼£»þÂå¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷À¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÂ¼¡×¤ò¸«¤ÆÀä¶ç¤·¤¿ÍýÍ³¡Ä¡Ö¿ÆÀÚ¤À¤±¤É¡¢Æ»ÆÁ´ÑÇ°¤Ï¤È¤Æ¤âÄã¤¤¡×¡ÖÉÔ·é¤µ¤Î¶Ë¤ß¡×¡Ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥É¤¬ÆüËÜ¤ÎÂ¼¤òÎ¹¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
