【コート上で24歳の祝福】

９月２日、有明アリーナ。郄橋藍は目鼻立ちが整った小さな顔を輝かせていた。

男子バレー日本代表とブルガリア代表の壮行試合１戦目が行なわれたその日、彼は24歳のバースデーを迎えた。満員の試合会場で、誕生日を祝福される。それはきっと最高の気分だろう。用意された豪華なバースデーケーキを中心に、チームメイトたちと記念写真に収まった郄橋は終始、笑顔を絶やすことがなかった。





ブルガリアとの壮行試合で、誕生日を祝福された郄橋藍 photo by JVA/アフロスポーツ

そして彼らしかったのが、不意に24歳の抱負を尋ねられた時だ。

「強くなります！」

郄橋は確信に満ちた表情で言った。「幸せに過ごしたい」「素敵な１年に」「何事もなく」など、出来合いのフレーズもいろいろあるが、彼が選択したのは「強くなる」という誓いだった。勝負を楽しみ、乗り越え、強さを手に入れてきた男の矜持だ。

この日のブルガリア戦も、郄橋はセットカウント４−０とストレート勝利（強化試合ということで、特別に１セット多く行なわれた）に大きく貢献した。日本が世界ランキング５位、ブルガリアが同15位。相手は長旅と時差もあるなかでの敵地でのプレーで、お互いがテストの場なだけに、勝敗はそれほど重要ではないが......。

「これだけ大勢の方の前で、誕生日に勝てたのは率直にうれしかったです。合宿で積み上げてきたものもトライできたし、自分自身もいいプレーを出せました」

郄橋はそう言って、口元を緩めた。

「自分は点を取る立場でもありますが、ほかにも石川（祐希）選手、宮浦（健人）選手と点を取れる選手はそろっているので、リズムを作るプレーや、（崩れかけた時に）もう一度立て直すプレーが大事だと思っています。

その点、サーブからしっかりといいボールを打てていたし、スパイクもプッシュやリバウンドと、冷静に判断してプレーできたと思います。もう少しで点につなげられるところでミスもしたので、そこは自分自身がさらに成長できるかな、と感じました」

【体脂肪率を気にしながらの体作り】

彼は確かに万能だった。ディフェンスに定評のある選手だが、ワンハンドでボールを上げるなど技術の高さを随所に見せた。レセプション回数は、チーム最多18回で失敗なし。そのレシーブ力がチームに安定をもたらし、ブロックディフェンスも旋回させていた。得意のショートサーブは相手を幻惑させ、敵守備を崩しただけでなく、２度のエースも奪った。

また、15得点はチーム最多で、多彩なスパイクを見せた。1セット目は、空中で止まって猫のように右手を出すフェイントから、左手で空いたコースにプッシュ。３セット目には一転、サントリーサンバーズ大阪でコンビを組んだセッター、大宅真樹からのトスをバックアタックで豪快に打ち抜いた。ほかにも、あえてリバウンドを狙うように打つなど変幻自在だった。

「（代表合宿が始まってからの）この１カ月は、バレーのスキルやフィジカルの向上を意識してきました。たとえば体のキレを出すため、体脂肪率を１パーセントは減らしたいなって。『減らせ』とは言われていないけど、そのほうがキレが出るかなと」

郄橋はそう言うが、機動力が増し、同時にパワーもついたように見えた。

「栄養士やトレーナーとも相談し、食事制限をしています。"体重を維持しながら体脂肪を落とそう"と、炭水化物の量は変えず、タンパク質を摂りながら脂質は抑えるメニューで。結果、大好きなラーメンが食べられないです（笑）。

今の体脂肪率は10.6パーセント前後なので、理想は10パーセント前半かなと。９パーセント台になると逆によくなさそうなので。今日も浮遊感があったし、ジャンプのバネ、スイングスピード、空中での姿勢などがよくなって、攻撃の幅が広がりそうです」

【「"たら、れば"は考えたくない】

彼は勝負そのものを楽しみ、強くなってきた。そのプロセスでは、必ず勝利の算段を整えている。だからこそ逆境にもアジャストし、乗り越えられる。興味深いのは、その鍛錬が"絶対に負けられない"という重圧に転じないこと。ひりついた瞬間にこそ、価値を感じている点だ。

昨シーズンのSVリーグの期間中、チャンピオンシップの"負けたら終わり"の勝負に向け、聞いたことがあった。

――ヒリヒリした感じはプレッシャーにならないですか？

「ならないですね（笑）。ファイナルこそ、楽しまないといけない。そのために長いシーズンをやっているんで、そこで勝てないなら意味がない」

彼は軽やかな口調で言った。事実、郄橋はチームをSVリーグ初代王者へと導いている。まさに"勝負の怪物"だが、負けを引きずらない、からりとした性格こそ、彼の強さだ。

――負けた試合は振り返らない？

そう質問を投げた時の答えは明快だった。

「いや、負けた試合も勝った試合もあまり見ないですね（笑）。『このプレーをこうしたらよかった』とか、『こういう決め方できたんだ』って考えることはプラスもあるかもしれないけど......。"たら、れば"は考えたくないです。自分は常に先を見ておきたいので」

彼は野心的だが、ネガティブな執着心がない。いつもフラットで、明るく、だから何者にもなれる。バレーボールを広く普及させるためには、道化にもなれる。端的に言えば、前向きなのだ。

９月３日も、日本はブルガリアに３−２で制して連勝している。スコア的には１戦目と比べると苦戦だったが、たくさん選手を入れ替えながらの調整のため、悲観する要素はない。

次の壮行試合は、９月６、７日に行なわれる強豪・イタリア戦。そこで仕上げ、９月12日にフィリピンのマニラで開幕するバレーボール世界選手権に挑む。

「強くなる」



それが郄橋の24歳の誓いだ。

