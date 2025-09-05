7日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、MC・藤井隆と井上咲楽が全国3都市を回って新婚トークを繰り広げる5週連続スペシャル企画「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」の最終週。小学生の3兄弟が縁を結んだ19歳差の年の差婚カップルが登場する。



【写真】ギャル感がすごい！バツ2で3児のママ 19歳年上の夫は笑顔が爽やか

前週に続いて、MC2人は大分県宇佐市へ。今回の新妻は小学6年生、4年生、2年生の男3兄弟を育てるバツ2のシングルマザー。一方、夫のほうも19年前に離婚してから独り身だったという。番組の予告映像では妻が29歳、夫が48歳と紹介されており、19歳差の“年の差婚”だ。恋のキューピッドになったのは、わんぱくな3兄弟だったという。



出会いは4年前のこと。古くなったタンスやベッドを捨てようと思った妻が、自分では運べずお手伝いさんを探すアプリに登録。この依頼にマッチングしたのが、今の夫だった。家にいてもゲームをするぐらいだったため、ならば人の役に立ちたいとアプリに登録していたという。



依頼内容からきっとお年寄りだろうと訪ねたところ、まさかの金髪ギャルに出迎えられ「かわいいな」と一目ぼれする。逆に、妻は「おじさんが来たな」ぐらいの印象だった。作業中の世間話で「料理が苦手、魚料理が特に…」と話したところ、夫は「できるよ」と返答。後日、作りに来てもらうことになったのだが、本当は一度も作ったことがなく、チャンスだと思い動画で勉強してから臨んだのだとか。



しかし、料理を終えた帰り際、妻から「顔も服装も髪形もタイプじゃないので恋愛対象じゃない」と、突然はっきり宣言されてしまう。妻いわく、気づかないうちに思わせぶりな態度をとって男性を傷つけた過去があったので、最初にはっきり告げたという。



傷心のまま帰宅した夫だったが、その後も週3回の頻度で料理を作りに行く家政夫状態に。10回目ぐらいになった時、ようやく子どもたちから「食べて帰りなよ」という誘いを受け、そこから「一緒にゲームしようよ」「泊まっていきなよ」と子どもたちと距離が縮まっていく。



肝心の妻は夫について「助かるな」程度のものだったが、あるとき当時8歳だった長男から「付き合ったら？」という提案を受ける。「嫌だよ～！ママ、もっと若くてイケメンがいい～！」と全否定したが、長男は「男はね、顔じゃないよ。優しいし、料理もしてくれるし、頭もいいよ」と諭して再プレゼン。さらに、長男は夫に対して、マイカーの車種や借金の有無、給料など金銭面の身辺調査をしまくり、妻に「お金あるよ、付き合いなよ」と猛プッシュを続けた。その甲斐あって、出会って4カ月で交際へといたった。



しかし、交際から2年ほどが経過したころ、大ゲンカが勃発する。冷蔵庫のストックを使い切った時は必ず書き残すルールだったが、ある日、妻が使おうとしたマヨネーズが無記入でなくなっていたという。夫を詰問するが「俺じゃないし、そんなキレること？」と応戦。妻の怒りはヒートアップし、別れを切り出した。言い出したら聞かない妻の性格をわかっていた夫は、あっさり承諾してしまう。



家族会議で報告したところ、長男は「マヨネーズごときでしょうもない」、次男は「ケンカするなら別れたほうがいい」という見解。三男は「2人が決めたならしょうがない」と言いつつ、いったん子ども部屋へ行きリビングに戻ってきて…。三男の行動に2人は大号泣して仲直りしたという。番組では2人をつなぎ止めたその行動が明かされる。



（よろず～ニュース編集部）