「伊勢丹チェック」や市松模様、よく目にする柄や模様には商標権を巡るドラマがあった

私が一般向け解説書『楽しく学べる「知財」入門』（講談社現代新書）を刊行してから、早くも8年。この間、知財を巡る環境は劇的に変化した。

たとえば、文章、画像、動画、音楽など、これまで人間しか作ることができないと考えられていたものを、簡単な指示を出すだけで生成AIが易々と作り出すようになった。実際に、インターネットはいつの間にかたくさんのAI生成物であふれている。これは従来の「知財」の保護の枠組みでは想定されなかったことだ。

また、SNSにおける知財をめぐる「炎上」のほか、インターネットを通じた国境やリアル・バーチャルの垣根を越えた知財トラブルも急増するなど、誰もが「知財」について意識せざるを得ない状況となっている。

それでも、「知財」の基本知識とリテラシーさえあれば、現場で直面する問題の多くは回避できる。本書は、豊富な事例を通じて読者の知財リテラシーをアップグレードすることを目指したものである。堅苦しく構える必要はない。興味深いエピソードを多数盛り込んだことで、楽しみながら「知財」の最前線を学べる内容となっている。エキサイティングな「知財の世界」をご堪能あれ！

（※本記事は『世界は知財でできている』から抜粋・編集したものです）

ルイ・ヴィトン vs.珠数店

ところで、本来的には識別力のない商標であっても、じつは登録することは不可能ではない。長年その商標が使用された結果、全国的な知名度を得るに至れば、他人の商品・サービスと区別できる「目印」として機能することから、識別力を獲得したと認められて例外的に登録可能となっている。

登録された具体例としては、指定商品の「ウイスキー」の瓶の形を表しただけの「角瓶」（商標登録第4561212号）、指定商品が「あずきを加味してなる菓子」で、あずきを含む菓子が棒状であることを表しただけの「あずきバー」（商標登録第5580635号）、指定商品が「二輪自動車」で、ありふれた氏を英文字で表示しただけの「KAWASAKI」（商標登録第6034864号）などが挙げられる。いずれも長年の使用により識別力を獲得したと判断されて登録に至ったものである。

「地模様」の場合も、全国的な知名度を得るようになると、それはすでに「単なる地模様」や「装飾的な地模様」ではなくなっていることから識別力があると認められる。

たとえば、伊勢丹のショッピングバッグに長年使われてきた「伊勢丹チェック」と呼ばれるタータンチェックの柄（英国スコットランド地方発祥の柄）は商標登録されている。

審査段階では、「商品の包装用紙・商品を入れる袋等に附される装飾的図柄として認識されるにすぎず、社会通念上、いわゆる商標として認識し得ないもの」との理由から「拒絶査定」が出されていた。だが、その後の「拒絶査定不服審判」において審判官は、伊勢丹が「現在に至るまで、長期間にわたり、その紙袋を商品の購入者に手渡してきた事実が認められる」としたうえで、この柄が「伊勢丹チェック」と称されるようになっていることは新聞記事からも明らかであるとして、識別力が認められて登録に至っている。

ちなみに、ここで示された新聞記事とは、繊維・ファッション業界紙である「繊研新聞」と、全国紙である「毎日新聞」である。識別力を証明するための証拠も重要となる。

ポール・スチュアート社が展開している「パケ柄」も商標登録されている。

こちらも審査段階では、「格子状の地模様と認識されるものであって、特徴的な部分を有しない」との理由から「拒絶査定」を受けたのだが、その後の審判では、同社が長期間にわたり多種類の商品にこの柄を付したことで、「『パケ柄』として知られ、人気を博していることが認められる」として、識別力が認められて登録に至っている。

フランスのファッションブランドであるルイ・ヴィトンの「ダミエ」も商標登録されている。指定商品は各種の革製品・バッグ・袋などである。

ルイ・ヴィトン製品で使われるトアル地という独特の素材の影響なのか、細かく見ると何だかゴチャゴチャしているが、基本的にはどう見ても市松模様である。

そもそも「Damier」（ダミエ）というフランス語自体、「市松模様」という意味だ。これは「マドリッド協定議定書」に基づく国際登録を通じて日本で登録されたものである。

商標登録だけなら問題なかったのだが、東京・浅草にある仏壇・仏具の専門店である滝田商店が市松模様をあしらった珠数袋など各種袋物を通販サイトで販売していたところ、2020年8月、ルイ・ヴィトン側が自社の商標権を侵害しているとして、警告書を送り付けてきた。商標権侵害となるのは、商標権者に断りもなく、何の根拠も正当な理由も持たない第三者が、登録商標と同一または類似の商標を、指定商品・指定役務と同一または類似の商品・サービスに付けて使用する場合である。そして他人の知的財産権を侵害すると、差止請求（侵害行為の中止・予防を求めること）や損害賠償請求（損害についての補償を求めること）の対象となる可能性がある。

そのため、滝田商店は、直ちに通販サイトでの販売を停止したが、この各種袋物を生産していた京都にある神戸珠数店は納得しなかった。同社は翌月にルイ・ヴィトンの商標権を侵害していないことの確認を求めて、特許庁に「判定」の請求を行った。「判定」とは、特許庁が特許や商標などの権利範囲についての判断を示す制度であり、審判官が中立・公平な立場で行う。審査や審判とは異なり法的拘束力はないが、警告書を出す際やそれを受け取った際に根拠資料として判定の結果を活用することができる。裁判をすると時間もお金もかかるので、判定を請求したのは良い判断である。

判定の結果、「日本古来の模様として広く一般に知られ、親しまれている市松模様にすぎない」ことから、「商標としての使用」（商標的使用）には当たらず、その商標権の効力は及ばないと判断された。営業標識ではなく単なる模様にすぎないということである。この結果を受け、滝田商店は神戸珠数店の各種袋物の取り扱いを再開した。ちなみに、警告の連絡がきた際にどう思ったのか神戸珠数店に問い合わせたところ、以下の回答が得られた。

連絡がきたときは、まさか市松柄が登録されているとは思ってもいなくびっくりしました。確認したら、確かに国際登録されていまして。数珠袋というすごいニッチなところにまで連絡してこられたのは本当に驚きました。知財の大切さ、権利の重要さも今回の件で学んだのも事実です。

やはり「びっくり」したようである。それも当然だろう。しかし、そこで臆することなく毅然とした対応を取った神戸珠数店には心から拍手を送りたい。

