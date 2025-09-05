間違ってても自信満々、質問には答えない…「いきる人」ばかりが力をもつ日本社会の「悲しい現実」

荒唐無稽なことを大きな声で断言し、それが的外れだったとわかってもなぜか自信満々……。そんな「いきる」人たちばかりがやたらと目立ついまの社会を観察した『「いきり」の構造』が刊行されました。著者の武田砂鉄さんが、「いきり」と現代日本を論じます。

どうしてあんなに、自信満々なのか。

選挙が行われるたび、とにかく強気の「宣言」が繰り返される。実行できるかどうかではない。とにかく言い切る。言い切るだけでいい。「NHKをぶっ壊す！」と叫んでいた人は、ぶっ壊してはいない（ぶっ壊す必要はない）。「政治屋を一掃する」と宣言していた人は、その人自身がその都度作戦を変える「政治屋」になっていった。誹謗中傷によって職員が亡くなり、その対応が問題視されているものの、何を聞かれても「重く受け止める」としか答えない人はなぜか強気なままである。

「どうしてあんなに、自信満々なのか。」、この度刊行された『「いきり」の構造』のオビ文にこう書いた。この数年、ニュースの顔として登場する政治家を見ていて、共通する違和感といえばこれだろう。アメリカ大統領に返り咲いたドナルド・トランプもそう。嘘をついているのに、嘘をついていないと言い張る。言っていることが変わったのに、変わっていないと言う。ファクトを示すと「フェイクニュースだ」と喚く。

コントや喜劇で、ケンカしてボコボコにされた側が「今日はこのくらいにしてやろうか」と立ち去る場面が面白いのは、負けているのにいきっているから。しかし、今の政治や社会問題では、あきらかに当人（や組織）に問題があるのに「今日はこのくらいにしてやろうか」と口にしている人に対して「その通り！」と興奮する向きがある。これがとても不思議だ。第三者が冷静に見ると超ダサいのに、支持する人はその振る舞いに対して超カッコいいと興奮しているのだ。この興奮はネット空間や日常生活のあらゆる場面にも派生している。

「いきる」とは、辞書的には「偉ぶっている、調子に乗っている、虚勢を張っている状態」を意味するが、この「いきり」が、万能で効果的な振る舞いとして機能してしまっている。こっちがこう言っているんだからこうに決まっているだろう。言いたいことも言えない世の中、コンプライアンスだらけの世の中で、でも、自分は言うよ、ハッキリ言っちゃうからね……こればかりが充満している。ただただ議論が不可能な状態なのに、「分断」という言葉を用意して分析したり、「言論の自由」を意図的に曲解して好きなことを撒き散らす自由を主張したりする。

「論破」なる言葉も定着したが、あれは文字通り「論」がベースになっている。でも、もはや主張に「論」などない。論がなければ反論しようがない。それを「言ってやったぜ」「黙らせたぜ」と勝利宣言に直結させる人が少なくない。社会の諸問題についてSNSに書き込むと、考えの中身ついてではなく、スタンスについての揶揄が飛んでくる。考えを否定するよりも、立ち位置を否定するほうが簡単なのだ。

論議した結果として「勝った」とするのではなく、議論せずに「勝ったってことにする」が急がれる。「言ったもん勝ち」とは、これまで比喩的要素を含む言葉だったが、本当に言ったもんが勝ちになっている。日本人は空気を読むと言われがちだが、空気を気にしない生き方の代表格が「いきり」だとするならば、その構図はなかなか貧相である。そこを執拗に分析してみた本になった。

事実かどうかはどうでもいい

昨年、東京都知事選に出馬した石丸伸二候補が2位となり、その後のメディア対応が話題になった。既存メディアを挑発しながら、自身に向けられる熱狂を継ぎ足していた。私にもラジオの開票特番で対話する機会があった。あらかじめ決められていた時間が5分程度で、スタジオに複数人の出演者がいたので、一人で複数の質問をぶつけられるわけではない。なので、彼の著書を読んだ上での質問に絞った。リモートでつないだ彼の返答は冷たく、そして、挑発的なものだった。私としては、彼が珍しく答えに窮しているように見えたが、そもそも、勝ち負けを争う場所ではない。その後、SNSの反応を見ていると、「石丸さんが勝った」としたい人たちによる切り取り動画がいくつもあがっていた。

この本のもととなる連載をしていた最中だったので、社会に増殖する「いきり」の観察対象として最適だった。自分に関する切り取り動画の中でもっとも拡散されていたのが、「ライターの武田砂鉄さん、石丸さんの本を酷評するも誤読を指摘されてしまい、なぜか逆ギレしてしまうwww国語のテストなら0点です」と題した動画だった。

本に書かれていた内容に基づいて質問しただけなので決して「酷評」はしていないし、本人から「本当に熟読されました？」と返されたものの、「誤読」を指摘されたわけでもないし、もちろん「逆ギレ」もしていないのだが、こうして拡散されると、自分は「逆ギレしてしまうwww」人と位置付けられる。

動画のサムネイルには、自分の写真（使用許諾依頼はないので無断使用）に対して「違う‼俺は合ってる！」と主張しているキャプションがあるのだが、私は「俺」という一人称が好きではないので使わないし、「俺は合ってる！」なんて言ってもいない。言っていないけど、別に事実かどうかなんてどうでもいいようなのである。

論ではないので反論ではありません、と何度か前置きしながら、この動画に寄せられる反応を数ヶ月にわたってチェックしてみた。その経緯は本を読んでもらいたいが、勢い任せにいきってみる、それに興奮する人がついてくる、ところが、あっという間に勢いを失う、そしてまた、別の誰かに対するいきりに興奮する、この流れが続いていく。

「いきり」に「いきり」が重なるしんどさ

報じる側が「中立」ばかりを考え、批判精神を失って久しい。大手テレビ局のニュース番組のプロデューサーが、番組の特徴を聞かれて、「日本を応援したくなるようなポジティブなニュースが多いと思います。揚げ足をとるだけのニュースはやらないですね」（『Live News α』報道マンの常識を覆し、独自スタイル確立「揚げ足をとるだけのニュースはやらない」マイナビニュース）と答えているのを読み、たじろいでしまった。

権力監視を「揚げ足とり」などと変換したがる社会の空気には寄り添えているのだろう。こういったメディアが出揃えば、国家や為政者がメディアや世間を操縦するのは実に容易い。どんどん強気で言えば、それをそのまま伝えてくれる。踏み潰された人が出てきても、「社会の分断」なる言葉でバランスをとれてしまう。

いきった人たちを問題視していると必ず出てくるのが、いつまで言ってんだよといった声。たとえば、「ホリエモン、斎藤知事を連日報道するメディアに激怒『くだらねぇ。いつまでやってんだよ！』」（2024年11月28日・スポニチアネックス）のように。問いに答えないから再び問いかけるのだが、問いかけているほうに「いつまでやってんだ」が向かう。いきっているだけで答えない状態に対して問うと、また別の方向から、別のいきりが飛んでくるというしんどさ。

ネット空間は殺伐としているよね、とまとめられがちだが、問いに答えずに宣言だけが飛び交っている状態にあるだけだ。本書の冒頭で「『？』より『！』の時代だ。問いより答えが急がれている」と書いたが、Q＆Aが成立せず、宣言だけが飛び交っていれば殺伐とする。

議論をせず、閉じこもる

その空間では「ここに真実がある」「私は真実を知っている」との自覚を培養しやすい。たとえば、先の参議院選挙、東京都選出で当選した参政党・塩入清香（さや）議員は、臨時国会が召集された国会に初登院した際、選挙期間中に「核武装は最も安上がり」などと発言したことについて、記者から問われ、「反論」せずに、「党とのすり合わせが終わりましたら、ご報告させていただきたい」と述べた。あれだけ強気に宣言を繰り返してきたのに、それを問うと答えないのである。

それどころか、「『語ることすら許さない』。それでは本当の意味での対策を構築していくことができない。今回のことで、日本はまだまだ議論の土壌が耕されていないと実感しました」（さや・塩入清香「核を論じて『死刑！』と言われた」WiLL2025年10月号）と記す。そんな話じゃないのに、答えないまま、自分や自分の周りにいる人たちを信じて、どんどん前に進めてしまう。

『「いきり」の構造』にこう書いた。

「問われたくないから虚勢を張る。いきる。いきり倒す。問いを排除すると、確かにいきるだけでなんとかなる。言ってみるだけで人がついてくる。問題視されても、どうでもいい、そっちこそ、負けたから妬んでんのか、そうなんだろ、おまえら本当に価値がないよな、黙ってろよ、なんて泥仕合になる。泥仕合になると、声の大きい方が勝つ。大胆ではっきりしている方が勝つ」

この感じに慣れたくない。「いきり」の構造を凝視して解体する必要があるのではないか。言ったもん勝ちにさせてはいけない。

