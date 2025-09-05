【2026年W杯】”欧州組中心”の日本代表は北米で勝ち抜けるのか？ JFA宮本恒靖会長が明かす、優勝への「最重要ポイント」

北米での本格的な強化遠征に臨む

2026年北中米W杯で優勝という壮大な目標を掲げているサッカー日本代表。3月に世界最速で本大会出場権を獲得した彼らは、9月のアメリカ遠征（6日＝メキシコ戦・9日＝アメリカ戦）から本格的な強化へ突入する。

来年6月の開幕を見通すと、残された活動は9、10、11月の6試合、来年3月の2試合、そして本番前のテストマッチの1〜2試合の合計9〜10試合だ。試合数はそれなりにあるようにも見えるかもしれないが、10月、11月は国内開催。W杯が開催されるアメリカ大陸に赴けるのは、9月シリーズしかない。

ご存じの通り、森保一監督率いる現代表の主力メンバーは欧州を主戦場にしており、北米でのプレー経験は極めて少ない。次のW杯はアメリカ・カナダ・メキシコの16都市で開催されるため、広大なエリアを動き回ることになるうえ、出場国が48ヵ国に増加し、ファイナルまで戦うには8試合を戦い抜かなければならない。その環境をいかにして制するのか……。それが成否を分けるのは間違いないだろう。

プレー環境を制するチームがW杯を制す

環境を制することの重要性を痛感している1人が、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長である。彼は6〜7月にかけてアメリカで開催された2025年FIFAクラブワールドカップの視察に赴き、長距離移動や気象条件の難しさを体感したという。

「私はまずマイアミに入って、ロサンゼルス、フィラデルフィアを経て、もう1回マイアミに戻りましたが、マイアミ、フィラデルフィアの蒸し暑さは物凄かったですね。ロスはそれに比べるとかなり涼しく感じました。

移動に関しても、ロス→フィラデルフィアは5時間半で時差も3時間。クラブW杯で上位に勝ち上がったチームの選手たちは『厳しいな』と実感したと思います。

ご存じの通り、日本からは浦和レッズが参加しましたが、彼らはシアトルとロスで開催されたグループリーグで敗退してしまい、ノックアウトステージに勝ち残ることができなかった。タフな移動や環境を経験することのないまま、帰国することになりました。日本サッカー界として同国での経験値を得られなかったのは事実。だからこそ、9月の代表遠征が非常に重要になります。

次の大会は単にチームとしての実力だけでなく、競技面以外の多くの外的要因をどうやってマネジメントしていくかがかなり大きく影響すると見ています。JFAとしてもそのことをしっかりと認識したうえで、準備を進めているところです。

僕自身も渡米の際、現地の領事館を訪問してサポートをお願いしてきましたし、スタッフがアメリカでプレーしている吉田麻也（LAギャラクシー）選手らからも個別に現地情報を収集しています。持てる英知を結集して、総力戦で挑む必要があります」と、JFAの若きトップは力を込める。

ベースキャンプ地の選定は「最重要テーマ」

本大会抽選会は12月に予定されているが、どの組に入るかは全く予想がつかない。

現時点で試合会場が決まっているのは、ホスト国であるアメリカの入るD組、カナダの入るB組、メキシコの入るA組の会場だけだ。

仮に日本がDの2に入ったとしたら、試合会場はロサンゼルス→サンフランシスコ2試合と移動は少ないが、Bの2であればトロント→ロス→シアトルと長距離移動を強いられ、Aの2だとメキシコシティ→アトランタ→グアダルーペとタテ移動＋高地と難易度がより一層、上がることになるのだ。この点について、宮本会長はこう話す。

「次のW杯に向けての準備は昨年からスタートしていて、組み合わせが決まったらすぐにベースキャンプ地を決められるように、エリアごとに複数の候補地を選定しています。

私も2002年日韓、2006年ドイツと2度のW杯に参加していますが、選手がストレスを感じない環境をいかに作るかという点は非常に重要ですね。

史上初のベスト16入りを果たした2002年は自国開催。キャンプ地も静岡県袋井市の葛城北の丸で、外部から隔離されてとても集中しやすい環境ですごくよかったですね。逆にドイツの時はそうではなかった。この2大会を含め、日本代表が過去のW杯で経験したことを生かしながら、ベストな環境を作ることが最重要テーマになってきます」

「2006年ドイツ大会」での苦い教訓

彼にとっての特に苦い思い出は、やはり2006年だろう。

当時のジーコジャパンは2002年の主力だった中田英寿、柳沢敦（鹿島トップコーチ）、小野伸二（Jリーグ特任理事）、稲本潤一（川崎育成コーチ）らが残り、さらに2002年で選外になった中村俊輔（横浜FCコーチ）、中澤佑二（解説者）らタレントが集結。オーストラリア、クロアチア、ブラジルという難敵と同組ではあったが、躍進が大いに期待されていた。

ところが、結果は1分2敗のグループ最下位。3戦目のブラジルに1−4の大敗を喫した時には、誰もが世界トップとの大きな差を痛感した。

当時の代表はまず福島県のJヴィレッジで1次キャンプを行い、ドイツへ移動。ドイツ西部のボンにベースキャンプを張り、大会前から開幕後までずっと一般公開で調整していた。

ブラジル人のジーコにしてみれば、それが当たり前のやり方だったのだろうが、選手は外の目を気にすることになり、集中力が散漫になりがちだった。

代表を離れてしばらく経った後、宮本キャプテンはこんな話をしていたことがあった。

「2006年5月末の福島合宿は毎日大勢のお客さんに囲まれて、違和感を覚えました。『選手たちはまだ何もやり遂げていないのに、勘違いする人間が出るかもしれない』とジーコにも伝えました。でも『やり方を変えるつもりはない』と。ならばと切り替え、気持ちを引き締めてボンへ行ったんです。

初戦のオーストラリア戦は６月12日。2週間以上の長い準備期間をずっと同じ環境にとどまっていたことが気になりました。最初のテストマッチのドイツ戦でいい試合ができたところまではよかったけれど、本番前最後のマルタ戦のあたりからまた微妙な雰囲気になってきた。私としては本当に気がかりでした」

その懸念が結果にストレートに表れてしまったのは事実。ドイツでの環境作りのミスは日本代表の大きな教訓となったのだ。

最下位に沈んだ「2014年ブラジル大会」の衝撃

加えて言えば、それから8年後の2014年ブラジル大会も失敗例として色濃く刻まれている。当時のアルベルト・ザッケローニ率いるザックジャパンは鹿児島県指宿市、アメリカ・マイアミ州のクリアウォーターで2度のキャンプを経て、ベースキャンプ地であるブラジル・サンパウロ州のイトゥーに入った。

しかし、イトゥーは試合会場だったレシフェ、ナタル、クイアバから非常に遠く、気象条件もかけ離れていた。冷涼なイトゥーでいいトレーニングができても、試合会場は想像を絶するほどの猛暑。それにより足が止まる事態も起きて、日本はコートジボワール、ギリシャ、コロンビアとの同組で1分2敗。2006年と同じく最下位に沈んだのである。

この時のメンバーはご存じの通り、川島永嗣（磐田）、長谷部誠（日本代表コーチ）、本田圭佑、長友佑都（FC東京）、岡崎慎司（バサラマインツ監督）、内田篤人（解説者）、吉田、香川真司（C大阪）といった豪華な面々。

本田が「W杯優勝を目指す」と公言するほど、欧州で実績を残した彼らには大きな自信があった。ところが、そんな期待感とはかけ離れた結果に直面し、彼らのみならず、サッカー関係者やファンも大きすぎるショックを受けたのだ。

今の森保ジャパンも、2022年カタールW杯16強戦士の遠藤航（リバプール）や南野拓実（モナコ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、三笘薫（ブライトン）、堂安律（フランクフルト）、久保建英（レアル・ソシエダ）らが主軸を担い続けている。2006・2014年と似たように前回大会のメンバーが多く残ったチーム構成になっているのだ。

森保監督就任から7年もの積み上げがある分、チーム成熟度は確実に高まっているものの、何か1つ歯車が狂ってしまうと、その2大会のような展開に陥ることもないとは言い切れない。それが一番怖い。

８強の壁を破るために必要なこと

特に環境作りやキャンプ地の選定のミスだけは絶対に許されない。そこは宮本会長も肝に銘じているはずだ。

「日本代表はこれまでの長い時間を経て、多くの戦いを経験していて、そこから積み上げたものがある。その力を最大限発揮することが大事なんです。

直近の2022年を振り返っても、カタールというアジアの国で、かつ1都市での開催だったので、環境適応や移動の問題はあまりなかったですけど、ドイツとスペインと同組という想像以上の困難に直面した。

『絶対に勝てない』と言われた2つの大国を撃破し、グループリーグを突破したわけで、日本の力を結集して戦えれば、まだ突破できていない8強の壁を破れると私は信じています。

W杯の難しさを承知したうえで、謙虚に準備を進めなければいけないのは確かですけど、今の選手たちは私たちの時代より明らかに高いレベルでプレーしています。そこは日本の大きなアドバンテージだと思います。

6月シリーズで若い世代が台頭し、7月のE-1選手権（韓国）でも国内組だけで優勝しましたが、1年後に向けてもっともっと新たな選手が出てきて、競争が激化していくことが大事。それが既存メンバーの緊張感を高めることにもつながってきます。W杯という特別な舞台を最高のメンバー、最高の環境で戦えるように、ラスト1年を有効活用することが何よりも重要ですね」

そう語る宮本会長は、過去のJFAのトップ以上に現場に近い立場でチームに寄り添っていく構えだ。現役時代から調整型のキャプテンだった彼は、周りをよく見て、それぞれの役割をうまく使って、最高の組織を作ることには長けているはず。その能力をW杯に向け存分に発揮してほしいものである。

