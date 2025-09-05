山の緑に浮かぶ朱色の鳥居。まるでジブリ映画のワンシーンのような、現実とは思えない神秘的な光景が目の前に広がります。ここは「語るなかれ、聞くなかれ」と伝わる修験道の聖地・湯殿山神社本宮（ゆどのさんじんじゃほんぐう）。江戸時代には「出羽三山詣」と呼ばれ、この山形県鶴岡市にある月山（がっさん）・羽黒山（はぐろさん）・湯殿山（ゆどのさん）を巡ると大きなご利益をいただけると人気を博し、いまなお、全国各地から参拝客が絶えません。今回は、1年のけがれを祓う御神湯風呂（ごしんとうぶろ）と、心とお腹を満たす山形絶品グルメもご紹介します。

月山は「過去」、羽黒山は「現在」、湯殿山は「未来」

出羽三山は、日本有数のパワースポット。月山は「過去」、羽黒山は「現在」、湯殿山は「未来」を表します。3つの山をめぐる「出羽三山生まれ変わりの旅」は、平成28（2016）年に日本遺産に認定されました。

湯殿山の参拝期間は 11月3日まで。「人生を変えたい」「新しい自分に生まれ変わりたい」、そう本気で願うなら、今こそ出発のときです。

緑の中に見えた鳥居はこんなに大きかった

空に向かってそびえる朱色の巨大鳥居こそが、あの緑の中に小さく見えていた鳥居。目の前に現れると、その大きさに思わず息をのみます。圧倒されるビジュアルスポットで記念撮影。

湯殿山神社本宮の鳥居

湯殿山レストハウスの駐車場に車を停め、参拝バスで本宮へ。終点から本宮までは徒歩5分。山の澄んだ空気に包まれ、自然と呼吸が深くなります。私が訪れたのは2025年8月。夏の青空に、朱色の鳥居がいっそう鮮やかに映えていました。

裸足で参拝、異世界体験

龍神の手水で身を清め、参道を進むと「写真撮影禁止」の立て看板が。

神域への入り口 ※神社の許可のもと撮影しています

そう、ここは俗世とは一線を画した聖地。お祓いを受け、裸足で参拝するのが古来からのならわしです。ネットで検索しても詳細は出てきません。その「秘密めいた沈黙」こそが、この場所の神聖さを物語っています。

初めて訪れる人は、きっと驚かされます。足の先から頭のてっぺんまで、ただただありがたい気持ちで満たされる、祈りのひととき。湯殿山神社は、日本最強の聖地といっても過言ではありません。

国内でも稀少な二酸化炭素鉱泉、“神様の温泉”でけがれを祓う

参拝のあとは、ぜひ「湯殿山参籠所（ゆどのさんさんろうじょ）・御神湯風呂（ごしんとうぶろ）」へ。参道に鎮座する水の神様「丹生水上神社（にぶみなかみじんじゃ）」の御祭神・丹生都日女神（にぶつひめのかみ）が祀られる浴室で、神様に一礼して入湯。

御神湯 ※湯殿山参籠所の許可のもと撮影しています

最初は熱いと感じるお湯も、不思議と次第に心地よく感じられ、全身が清められていく感覚に包まれます。源泉温度18度で国内でも稀少な二酸化炭素鉱泉が、今もこんこんと湧き出るこの御神湯には、1年のけがれを祓う力があると信じられているんですよ。祈って、湯に浸かり、心身を清めたら、あとは美味しいご飯ですね。

道の駅で山形のご当地グルメ「冷たいラーメン」を味わう

参拝後のランチにおすすめなのは、山形県道の駅「チェリーランドさがえ」のレストラン「川桜」。

山形牛のステーキ重、陶板焼き、芋煮…どれも目移りしてしまうほど魅力的。私が選んだのは、1200円の山形名物セット「冷たいラーメン」とだしご飯。氷入りの澄んだラーメンのスープはやさしい味わいで、思わず最後の一滴まで飲み干してしまいました。

山形名物セット「冷たいラーメン」とだしご飯

新鮮な野菜や地酒、山形ニットなどのお土産も充実。可愛らしいチェリーのオブジェが目印です。

「チェリーランドさがえ」のオブジェ

日本最強の聖地である湯殿山神社本宮の神旅が、あなたの未来を新しい光で輝かせてくれるでしょう。

湯殿山神社本宮

山形県鶴岡市田麦俣六十里山7

電話：0235-54-6133

開山期間：6月1日〜11月3日

公式サイト：https://www.shonaikotsu.jp/tourism/toll_yudono.html

湯殿山参籠所

山形県鶴岡市田麦俣字六十里山7

電話：0235-54-6219

入浴料：1000円

※要予約で、山菜やきのこを使った精進料理もいただけます

チェリーランドさがえ

山形県寒河江市大字八鍬字川原919-8

営業時間：9時〜17時半（季節により変更あり）

公式サイト：https://www.cherryland.co.jp

文／三浦奈々依

みうら・ななえ。フリーアナウンサー・神社仏閣ライター・カラーセラピスト。ラジオ番組で長年にわたり、

アーティストインタビューを担当。2011年3月の東日本大震災後、約7年にわたり心の復興をテーマに神社仏閣を取材し、隔月刊誌『Kappo 仙台闊歩』で「神様散歩」を連載。全国の神社仏閣の歴史を紹介しながら、日本の文化、祈りの心を伝えている。著書に、被災した神社仏閣再建の一助となる四季の言の葉集『福を呼ぶ 四季みくじ』（プレスアート）。