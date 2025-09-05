愛子さまが「悠仁さまの晴れ舞台」を欠席…そのウラで紀子さまが「大あせり」なワケ

儀式が終わったら新潟へ

9月6日、秋篠宮家の長男・悠仁さまの成年式の儀式に出席した後、愛子さまは新潟県に向けて出発される。

「7日には防災推進国民大会に参加され、8日は2004年の中越地震の被災地を視察する予定です。ここ最近の愛子さまの人気は絶大。皇室にとって40年ぶりの成年式とはいえ、マスコミの関心は悠仁さま以上に集中するでしょう」（皇室担当記者）

宮内庁インスタグラムに変化

2022年3月17日にも、愛子さまの成年会見と悠仁さまの中学校の卒業式が重なり、愛子さまに関する報道が目立った。これにヤキモキしているのが、母・紀子さまだ。

「8月18日には突然、宮内庁の公式インスタグラムに秋篠宮家の写真が20枚も投稿されました。それまでは『天皇皇后両陛下の活動を発信する』ためのアカウントだったので、急に方針転換したわけです。その裏側に、悠仁さまの露出を増やしたい紀子さまのご意向があっても、おかしくありません」（宮内庁関係者）

息子の晴れ舞台を前に、紀子さまの胸中は穏やかではなさそうだ。

「週刊現代」2025年09月15日号より

さらに関連記事『紀子さまはすでに「天皇の母」気取り…皇后・雅子さまの前で見せた「驚きの行動」』では、最近の紀子さまの動向についてレポートしている。

【つづきを読む】佳子さまに「異変」が起きている…姉・眞子さんの「極秘出産」が与えた意外すぎる影響