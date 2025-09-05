「地方の大学生」が就活でぶち当たる壁…「東京の大学生」との圧倒的格差の実態

首都圏在住の学生と地方学生のあいだには見えない経済格差が広がっている。地方学生は学費や生活費を稼ぐために多忙な学生生活を送り、就職活動でも厳しい環境に直面するケースが多いのだ。経済格差が学業やキャリア形成に影響を及ぼす現状は、日本社会の根本的な問題を浮き彫りにしている。

大学生の経済的負担が増加

大学生でも20歳をすぎると国民年金の支払い義務があるのをご存じでしたか。実は平成3年4月から、義務化がはじまりました。かなり前に社会に出ている子をもつ世代や、私のような昭和生まれは、学生時代支払った覚えがないので、学生からその話しを聞いて驚きました。それも2024年度で、月に16800円。年間20万円近くの支払いとなります。たしかに公平性でいえば、高卒の二十歳以上が支払っているのに、学生が国民年金を支払わないのはおかしいという考え方もあります。が、大学生の収入は基本的にアルバイトだけ。年20万の出費は、地方で、地元を離れて大学に通学する学生には、学費、生活費、家賃の上に、国民年金に奨学金と、負担が激増している面に気付くべきではないでしょうか。

私が、文藝春秋を退社して、4年間教鞭とった大学は、極めて学生と親の負担に気づかう大学でした。学費も比較的安く、理事長が自分の親戚の遺産をもらっても、それを沖縄県に寄付し、沖縄・岐阜奨学金として、沖縄の女子短大生などを三年生から本土に受け入れ、無償の奨学金を支払うなど、学生の生活レベルの維持に大変な努力をしています。

しかし、世の中、篤志家の努力にも限界があります。学生が、生活費を稼ぐために勉学に励めない環境になっている現状は国の教育の根本的欠陥になりかねません。今回、この原稿を書くにあたり、100人以上の学生に、学費や奨学金の返済額、国民年金の支払いなどを聞きました。勤務した大学だけでなく、学生時代を過ごした学生寮の後輩たち(国立・早慶を含む有名校在学生が多いです)で就活指導をした学生たちも対象です。回答率は50％程度でしたが、自分たちの世代がいかに恵まれていたかを思い知るとともに、国は大事な問題を見過ごしていないのか気になります。

周囲に大卒がいない環境

静岡出身の、山県さん（仮名）という学生の家計をまず話します。私は文科系の教授でしたから、理科系である家政学部の授業は担当しないのですが、作文の授業だけは引き受けて、そのまま彼女たちの就活指導もやることにしました。山県さんは一見、お嬢様風だったので、実際に就活指導をして、その身上に驚きました。幼少のころに、両親は離婚。父は中学卒で、三人の兄弟を育て、自分も大学にゆかせてくれた。しかし、周囲に大卒がいない彼女はどんな学部に進むのか、よくわからないままに、この大学の「生活科学」という学科が理科系の彼女としては、いろんなことにトライできそうだと入学してきたつもりでした。実は、この学科はほとんどの学生が家庭科教師をめざします。教職の授業は課目も多く、しかも、出席も厳しい。しかし、彼女の目標は元々、就活して稼いで親や兄弟を楽にすること。そして、夢見ていたのは、東京で活躍するビジネスパースンでした。しかし、一日6コマの授業をこなしながら、学費と生活費を稼ぐのは、並大抵の努力ではできません。

しかも、家庭科教師専門の教育を受けていると、就活に必要な一般教養の知識が足りません。彼女が3年のときに、就活希望であることを知り、手取り足取り指導をしました。大学は岐阜の山の中、アルバイトと授業に明け暮れていた彼女には、まったく、社会人の知識がありません。最初の志望はウェブデザインの会社で広告を作りたい。一年で、そんな会社に入るスキルは身につきません。そこで、文藝春秋社内を全部案内して、出版社といっても、営業部もあれば広告部、総務部もあるということを肌で理解してもらいました。本人は、自分の境遇を就活で話すのが恥ずかしいと思っていたようですが、全く逆です。こんなガッツのある子は必ず役に立つという会社はあるはず。

社会人になってからの方が生活が楽

そして、立派に上場している転職大手企業に入社しましたが、やはり、国民年金を支払う余裕はなく、卒業後、少しずつ返しているそうです。奨学金も無償のものと無利子だけど返還はすべきものがあります。家賃3万円は仕送りをもらっていましたが、あとの生活費、最低5万円はかかりますが、月5〜18万くらいバイトで学費と生活費を稼いでいました。労働時間も彼女が記録したものをみると平均月70、80時間で多いときで月164時間です。土日はバイトで疲れ果てていて、今、社会人になってからの方が楽だとのこと。ただ、返済しなくてはならない奨学金や年金を考えて、東京の家賃、引っ越し代を考えると、東京生活は無理だと考え名古屋地区を就職希望地にしました。

バイトについては、103万の壁を越えないとやっていけません。当時働いていた居酒屋さんが、彼女の生活を察して、伝票なしの現金手渡しだったので、誤魔化せたようです。ちなみに4年生のときは教育実習もあり、カリキュラムは相当多忙になりますが、それでも年130万近く稼いでいました。一見、何不自由ないお嬢さん風の彼女が、ここまで努力をして卒業、就職したことには、本当に頭が下がります。

もっと偏差値の高い大学に行けたはずなのに…

もう一人の川上さん（仮名）は、「書道家」になりたいという大きな夢をもって大学へきました。作文の授業では圧倒的な実力で、初めて私の勤務した文春をうけさせたいと思うくらいの才能です。本人に聞きました。「あなたはもっと偏差値の高い大学に行けたはず」。理由を聞くと、そこは高校生。「書道家」になるためには、書道の勉強ができる大学が近隣にはここしかなかったそうです。地方大学は教師を育てることが中心課題です。書道学科も書道の先生になる練習ばかり。しかも書道の教師の就職先も少なく、高給でもありません。進路について悩み続けて夏休みに相談にきました。結局、教師にならないなら就活と決めました。編集の仕事より、文房具やアイデア商品を考えるのがすきだとのこと。それなら東京就活しかありません。しかし、東京へは、交通費もかかるし、ホテル代も高額化していました。岐阜の山中から（駅まで１時間近くかかります）、東京に日帰りで行っても会社まわりは2件が限度。仕方がないので、東京に出ている先輩を紹介して何泊かして10社以上まわって、年商550億を超える超人気の複合量販店を第一志望に決めました。

結果的に、受けた会社はすべて内定という離れ業を演じて、あとは勤務地が決まるのを待つだけですが、今の彼女の悩みは、支払いを延期していた年金と、奨学金の返済をなるべく早くすませて、しかも、東京への引っ越し代を考えて貯蓄すること。概算すると、国民民主党のいうような103万の壁を大幅に超えるバイトをしないと身軽に東京暮しはできません。就活全勝の彼女には、まだ「書道家」の夢も捨てるなと言っています。実はＡＩは書道がまだできません。先日、香川大学が弘法大師の書道をＡＩで再現したのが世界初とのこと。今はＡＩで水墨画を練習し、デジタル書道を学んで(動画書道）、いつか世界初のＡＩ書道家になるなんて素敵な人生ではないでしょうか。

奨学金の支払いに泣きそうになる

奨学金は彼女の場合 「第一種奨学金(無利子)」で 貸与月額30,000円です。 無利子ですが、ゆっくり返すと総額がふえるので、給料が上がったら多めに返していきたいと計算しています。48ヶ月×30,000円 合計1,440,000円 。夜に計算すると泣きそうになるそうです。年金未払い分は合計507,480円。学生は10年以内であれば追納できるのですが、 加算されるので、これも早いうちに返したいのですが、そのためには、引っ越し代 と年金、奨学金で相当の負担が生じるため、週5日バイト生活となります。

この二人を極端な例だと思わないでください。数字だけあげれば、食費は月1000円ですませていたという学生もいたし、母親が父親と離婚、母子家庭で、母はパートなので、学費も生活費もバイト。家にもオカネをいれている学生もいました。大学は親切で、いろんな無償の奨学金を探してくれて、受験しますが、無償奨学金の倍率は高いので、なかなかうまくゆきません。こんな学生と4年過ごして、首都圏在住在学の学生とのあまりのちがい(首都圏にも生活が大変な子はいるでしょう。しかし、家賃の負担は少なくともありません)に考え込む日々でした。

見えない経済格差の実情

日本社会は単線社会だといわれます。学歴、しかも東大・京大、早慶など一流校が就職でも優遇され、無名校はエントリーシートすら読んでいないと思われる会社もあります。しかし、この大学にも優秀な子がいないわけではないのです。家庭環境や、本人の精神状態、教師との相性などで、本来ならもっと偏差値の高い大学に進める学生が運命の悪戯で、数字を落とし、勉学に興味を失って、大学ならどこでもいいという高卒の両親がいれば、学費が安く、仕送り代が安価ですむ地方の私大にきます。実際には、感性の豊かな子、アイデアの豊富な子、活動的な子、思いやりのある子。いろんな個性があって、伸ばしてやれば、社会の第一線で大活躍ができる可能性を秘めた子が大勢いました。

いや、親がかりで、早くから学習塾で勉強し、運動はサッカーチームやスイミングスクツールに通う格差社会の上げ底人生を送っている大半の首都圏の学生より、よほど世の中の役に立つはずだと思います。

私は東京の家賃が支払えることを会社選びの基準にしなさいと言い続けていました。籙や社宅があるところ。初任給より、住宅手当があるところがどうしても基準になります。

しかも、地方の感覚では、通勤距離は30分が当たり前。東京で多くの企業がある都心部から通勤30分ですむアパートなら軽く10万はかかります。私自身、普通に一時間半かけて通勤していたというと、絶望的な顔をします。

東京で親がかりで暮らしていた学生が就職しても自宅から通うケースを考えれば大きく可処分所得に差がついているのは明らかです。私は何度も、自民党の世襲議員が選挙区ではなく、東京で学生生活を送っていることを批判してきました。かれらには絶対この実情がわからないと思いますが、今回の選挙の大敗はこういう無神経さに由来しているものだと思います。

