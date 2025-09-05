理事会は全滅、管理会社も撤退…暴走老人が跋扈する、築30年の「分譲マンション」が直面した崩壊の結末

高齢者の暴走で管理組合が疲弊

高齢化が進むなか、社会とのつながりが薄れた一部の高齢者が孤立感や不満、ストレスを背景に管理組合や管理会社に対して攻撃的な言動を取るケースが増えています。 こうした“暴走行為”は、今や業界全体で深刻な課題となっており、マンション管理の根幹を揺るがしかねない問題へと発展しています。

私のもとにも、暴言を繰り返す居住者に困っている方からの相談が増えてきましたが、今回はその当事者、つまり暴言を繰り返す「張本人」からの相談でした。

和歌山県のあるマンションでは、理事に選出されていないこの高齢男性（Z氏）が「理事会に参加させろ」「（マンション管理の）通帳を見せろ」と強硬に主張し、怒号や恫喝を繰り返す事態に発展。私への相談口の電話でも、支離滅裂な主張を繰り返し「お前がなんとかしろ」と高圧的な命令を繰り返します。

しまいには、「お前たちが管理会社をグルになって金をちょろまかしている」などといった妄言もあり、Z氏の罵声に精神的な限界を感じた理事は、それでも譲歩して、理事会の参加に「配偶者など家族の同伴」という条件を加えました。

しかし本人はこれを無視して、単独で出席。これまでと同様に罵声を浴びせ、他の居住者の前でも強い口調で要求を続けます。さらに理事だけでなく、要望が通らない腹いせとばかりに管理会社の担当者に対しても“理由なき理由”を大声で怒鳴り、恫喝を繰り返していました。

この過激な行動により、心身を消耗した理事は最終的に次々と辞任。このマンションはもともと理事のなり手が不足しており、本来1年任期ではあるものの、長年同じ人が何年も続けていましたが、新たに選出された候補者も事態を知り、続々と辞退。横暴な主張を繰り返した“声の大きい”Z氏の「理事を全員クビにしろ」という要望が、最悪なことに叶ってしまいました。

完全に「機能不全」に陥った

完全に機能不全に陥った理事会ですが、さらに追い打ちをかけたのは管理会社からの「管理委託契約の解除通知」でした。

通常、管理会社を変更するには6〜10カ月の準備期間が必要です。しかしこの解除通知は、わずか3ヶ月以内の期限で、この期限内に新たな管理会社が見つからず、総会の承認も得られなければ、

・ゴミ出しや清掃の日常業務

・水漏れ、電気トラブルなどの緊急事態の対応

・管理費や修繕積立金の徴収、駐車場の申し込み受付や調整

などの業務をすべて理事が行う自主管理物件にならざるを得ません。仮に都市部ならばこういったトラブルがあっても、ほかの管理会社が見つかります。しかし、人口の少ない地方都市では、そもそも管理会社の選択肢が少ない上に、横のつながりで噂が広がりやすい環境のため、新しい管理会社の確保はほぼ絶望的です。

今回は、理事会が「一部の組合員による理不尽な行動を、あまりに長く許容してきたこと」が事態をここまで悪化させた要因です。その代償はあまりにも大きく、マンションの存続自体をも揺らいでしまう最悪の事態を招いてしまいました。

突然の契約解除に住民説明会の開催を求めても、管理会社は「会社の都合」を理由に応じず、肝心のZ氏本人は、自分の暴走が招いた危機的状況すら理解していないようでした。

このような問題は、決してここだけに限った話ではありません。高齢化が進むなかで、同様のリスクを抱えるマンションは全国に数多く存在しています。

関係者によれば、Z氏が理事や管理会社の担当者に対して、横暴な態度をとるようになったのは、ここ1年くらいの間だったといいます。それまでは、マンション総会にも管理会社にもまったく無関心だったようです。この1年間で何があったのか。80代という高齢に加え、急に疑い深くなったという点だけで考えれば、もしかすると認知能力の著しい低下があったのかもしれません。

私のこの考えは憶測にすぎませんが、その可能性も否めないとなると、認知能力が衰えた状態で孤立した老人の暴走は今後ますます増えることも考えられます。そういった現実を直視し、理事会の権限強化、ルール整備、さらには高齢者対応の制度構築がまさに急務と言えるのです。

…つづく＜埼玉県の「マンション」が大変なことに…大規模修繕の「工事後」に明らかになった「なりすまし業者」の悪徳手口＞では、マンション修繕の巨額な工事費を狙う、なりすまし業者の実態を明かしています。

【つづきを読む】埼玉県の「マンション」が大変なことに…大規模修繕の「工事後」に明らかになった「なりすまし業者」の悪徳手口