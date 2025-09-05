◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 8-0 オリックス(4日、みずほPayPayドーム）

この日先発のマウンドに上がった上沢直之投手は8回109球を投げ、被安打4、奪三振9、無失点の快投で今季11勝目をあげお立ち台に登りました。

メジャー復帰後初の中5日で登板した上沢投手。打撃好調のオリックス戦に「とにかくなんとか勝ちたいという一心で、中5日とかは僕の中で関係なく、しっかり一人一人切っていけたらいいなと思っていました」と意識したことを振り返りました。

また打線も12安打8得点と奮起。自身も9奪三振の好投に「本当に海野(隆司)がすごくいいリードしてくれたおかげで僕もいいピッチングができたかなと思いますし、何よりも野手のみんながね、先にたくさん点とってくれたおかげで僕も楽に投げられました」とバッテリーの海野隆司選手と野手陣に感謝を伝えました。

さらに8回を抑え「最後まで、最後まで」とつぶやきながらベンチに戻った31歳右腕。その理由に「もう一回行かせてくださいって話はしたんですけど、『次の試合もあるし、しっかり疲れを残さないことが大事だから』と言われて、それで分かりましたと、下がりました」と小久保裕紀監督とのベンチでの会話を明かしました。

そしてこの日は3回にNPB史上159人目の通算1000奪三振を達成した上沢投手は「まさか自分がプロは行ったときは三振を1000個も取れると思っていなかったですし、本当に今まで野球人生に携わってくださった皆様に感謝したいなと思います」とこれまでの13年を振り返り、驚きつつも支えてくれた方々に向けて感謝を伝えました。

残り22試合を残し、2位の日本ハムと2ゲーム差をつけて首位に立つソフトバンク。激化する優勝争いの展開が続く中、次の登板に向けて「本当にまだまだこれから熱い試合が続きますし、優勝に向かって本当に負けられない試合が続きますので、ファンの皆様がこうやってたくさん足を運んで応援していただくと僕たちの力になるのでこれからも応援よろしくお願いします」と熱いコメントをしました。