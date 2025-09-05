ひとの記憶とはまことに当てにならないものである。時間の経過とともに薄れてしまったり、歪められてしまったり…。ときには誰かの話を聞いて、それを自分が直接体験したことのように錯覚してしまったりする。そんな記憶の不確かさを描いてきた日本生まれの英国人作家、カズオ・イシグロの長編第1作『遠い山なみの光』が映画化された。

©2025 A Pale View of Hills Film Partners

記憶の曖昧さ、現実と非現実のあわい…イシグロ作品の要素

原作は1982年発表のA Pale View of Hills。直訳すると「丘の淡い眺め」といったところか。同年に英国である文学賞を受賞し、1984年には邦訳も出版された。当時、長崎出身の作家がイギリスで文学賞を受賞したということで、日本でも一部で話題になったが、やはりイシグロが世界的に注目され始めたのは、英国の執事を主人公にした1989年発表の『日の名残り』以降である。

同作はイギリスでもっとも権威があるとされるブッカー賞を受賞し、ジェームズ・アイボリー監督で1993年に映画化もされた。その後の活躍は多くの人が知るところであり、2005年出版の、クローンの視点から語られる『わたしを離さないで』などを経て、2017年にはノーベル文学賞を受賞し、今や押しも押されもせぬ世界的大作家となったイシグロである。

最近では2021年に、AIロボットを主人公に据えた『クララとお日さま』という作品を発表している。そんなイシグロの小説群のなかでは比較的地味な部類に入るであろう本作だが、そこには彼の作品が持つさまざまな要素がすでにほとんど含まれている。記憶の曖昧さ、現実と非現実のあわい、ゴシック的不気味さ、かすかな諦念と希望…。

終戦からしばらくたった長崎での数週間の出来事を描く

物語は、英国の片田舎に一人で暮らす女性、悦子のもとを、今はロンドンにいる娘のニキが訪ねてくるところから始まる。そして悦子は終戦からしばらくたった1950年代の長崎での数週間の出来事を、ゆっくりと、まるで反芻するかのように思い出していく。彼女は当時、夫と二人で静かに暮らしていたのだが、そこへ女の子を連れた佐知子という奔放な女性が現れ、悦子の一見穏やかな生活にさざ波が立ち始める…。

監督・脚本は石川慶。長崎の悦子を主演の広瀬すずが務め、佐知子を二階堂ふみ、英国時代の悦子を吉田羊が演じる。

原作の持つ謎めいた不気味な雰囲気を忠実に再現

映画はこの小説をかなり忠実に再現しており、原作の持つ謎めいた不気味な雰囲気なども巧みに表現されている。たとえば長崎時代に悦子が住んでいた団地の前に広がる湿地は、薄暗い荒野を流れる大きな川が印象的なCG映像が補完する。しかし当然のことながら、原作と映画とでは相違点も少なくない。

原作では、登場人物の多くが原爆によって何らかの心の傷を負っており、背景にぼんやりとその存在がほのめかされているものの、直接言及される箇所はほんのわずかである。その数少ない場面の一つは次のようなものである。ある日、佐知子とその娘万里子と一緒に長崎の街を見下ろす稲佐山に出かけた悦子は、眼下に広がる風景を眺めながらこのようにつぶやく。「『まるで何事もなかったみたいね。どこもかしこも生き生きと活気があって。でも下に見えるあの辺はみんな…あの辺はみんな原爆でめちゃめちゃになったのよ。それが今はどう』佐知子はうなずいて、笑顔を向けた。」このあと二人の会話はすぐに別の話題へと移っていく。

このように、その惨禍を描くことが作品発表時のイシグロの意図であったわけではないようだ。それよりも記憶の不確実さや捉えどころのなさ、ある一人の女性の後悔や諦観といったことが、当時まだ二十代後半であった若手作家の落ち着いた筆致で綴られている。

戦争の理不尽さをじわりと伝える、映画での設定変更

翻って映画では、戦争や原爆がかなり前面に押し出されている。悦子の夫二郎は出征した結果、腕に後遺症が残っており、茶碗を持つにも不自由し、ネクタイは妻に結んでもらっている。その彼女自身も被爆して大きなトラウマを抱えており、ときどきその記憶に苛まれる。こうした原作からのいくつかの設定の変更が、観るものに戦争の理不尽さをじわりと伝える。

戦争の記憶を語り継ぐということ

そして映画化におけるもう一つの大きな変更は、戦争の記憶を語り継ぐということを強く打ち出している点だろう。映画では悦子の娘ニキは作家志望であり、母親の戦争や被爆の体験を書き記そうとしている。おそらくは不倫関係と思われる彼女なりのさまざまな個人的問題も抱えているようだが、最後は母親の話をしたためた原稿が入った重いスーツケースを押しながら、バックにロック音楽が鳴り響くなか、一人たくましくロンドンへ帰っていくところで幕を閉じる。

全体に重苦しく、薄暮のなかの薄気味悪いシーンが印象的な本作であるが、観終わったあとは一つの物語を体験したという深い充実感とともに、このエンディングのために、意外にも爽快な気分で劇場を後にすることになるだろう。

個人的には、原作のあるシーンが巧妙に映像化されているのが特に心に残った。アメリカ人の男性と渡米することを考えている佐知子は、娘の万里子が飼う子猫を邪魔に思って、川の水に沈めて殺そうとする。二階堂ふみ演じる佐知子が、土手の上にいる娘を振り返った時、それをやめさせようとしていた広瀬すずが務める悦子もそろって同じ方向を見る。

ここでそれまで一見正反対の性格のようだった二人が、一瞬のあいだ不気味に重なる。原作ではほんの数行のこのシーン、映画でもごくわずかの時間だが、娘の万里子の視点から見つめるほの暗い河原に立つ二人の無表情な顔が、美しくも背筋をぞっとさせる。広瀬と二階堂の若手実力派が遺憾なくその力を発揮し、この対照的でありながら、時折奇妙に重なる二人の女性を見事に演じきっている。そしてこうした記憶をひとり手繰り寄せる初老の悦子を、人生に疲れたかのような表情で吉田が好演している。

いかに戦争の記憶を次世代に継承していけるのか

最近は原作者のイシグロ自身も、過去に人類が起こした大きな過ちを次の世代に伝えていくことの使命感といったものを、折に触れて語っている。このたびの変更は、エグゼクティブ・プロデューサーとして映画のクレジットにその名を連ねる、彼の意向が反映されているのかもしれない。

年齢を重ね今や大御所となったイシグロが、自らの社会的責務を自覚するようになったということか。戦後80年が経過し、実際にその災厄を経験した人の数も急速に減少している状況のなか、いかに戦争の記憶を次世代に継承していけるのかということが、昨今あらためて課題となっている。その意味では、今回の変更は時宜に適ったものと考えられる。

しかし実は長崎生まれのイシグロは、この長編デビュー作発表前後に自分の母親から聞いた話をもとに、原爆の悲惨さをかなり克明に記した「長崎から逃れて」という作品を書いている。結局その原稿が日の目を見ることはなく、今はテキサス大学の書庫に収蔵されているのだが、今回の映画での母から娘への記憶の継承という原作からの変更点は、イシグロ自身の実体験を反映したものと捉えることもできるだろう。

私は昨年、イシグロの生地であり、この小説と映画のおもな舞台となっている長崎を訪れ、関連する場所をへとへとになるまでくまなく歩いた。原作はけっして現実の長崎を正確に反映しているわけではなく、あくまでも作者イシグロの記憶と想像の「ナガサキ」なのだが、それでもその体験は、私にとってこの作品をよりリアルに感じさせるものであったし、今回の映画化によって、さらに鮮烈に悦子の物語が記憶に刻まれた。

またこのたび戦争や原爆、その記憶を語り継ぐといったことをより明示的に表現した製作者側の意図を思うとき、この作品に関わる私自身の様々な経験が、より重みを帯びてきたように感じる。人の話を聞いて、錯覚しないまでも、それを自分のことのように受け止めるのも、ときには必要なのだろう。（文中敬称略）

（荘中 孝之／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）