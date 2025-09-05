小泉今日子、就活を語る “仏教エンターテイメント”ラジオ番組にゲスト出演
俳優の小泉今日子が、FM大阪のラジオ番組『仏教伝道協会 presents 笑い飯 哲夫のサタデー★ナイト仏教』（毎週土曜、深0：15）の9月ゲストとして出演することが決定した。
【写真】合唱ポーズ… “仏教エンターテイメント”番組に出演する小泉今日子
同番組は、お笑いコンビ笑い飯の哲夫とマンスリーゲストがさまざまな層に向けて送る「仏教エンターテイメント」。ラジオとポッドキャストで展開している。偶数月は僧侶と哲生さんの掛け合いで「より深い仏教」を、奇数月はさまざまな分野で活躍するゲストと哲夫さんの掛け合いで「より親近感のある仏教」を届ける。
SEASON8を迎え、9月のマンスリーゲストに小泉を迎える。地元・神奈川県厚木市にある寺院の思い出、「人生の仕舞い方」「終活」への取り組みなど、死生観の話から”悟っている!?”貴重な話も多岐にわたって展開される。
【写真】合唱ポーズ… “仏教エンターテイメント”番組に出演する小泉今日子
同番組は、お笑いコンビ笑い飯の哲夫とマンスリーゲストがさまざまな層に向けて送る「仏教エンターテイメント」。ラジオとポッドキャストで展開している。偶数月は僧侶と哲生さんの掛け合いで「より深い仏教」を、奇数月はさまざまな分野で活躍するゲストと哲夫さんの掛け合いで「より親近感のある仏教」を届ける。
SEASON8を迎え、9月のマンスリーゲストに小泉を迎える。地元・神奈川県厚木市にある寺院の思い出、「人生の仕舞い方」「終活」への取り組みなど、死生観の話から”悟っている!?”貴重な話も多岐にわたって展開される。