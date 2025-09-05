《令和の米騒動》「今年もコメ高騰は続く」農水省トップ”異例の謝罪”の背景にあった、政府の「致命的な判断ミス」

「コメは足りているとずっと申し上げていたことが誤っていたということで、この場を借りてお詫び申し上げたい」。

8月8日、自民党本部で開催された会合に出席した農水省の渡邊毅事務次官はこう述べ、居並んだ同省幹部とともに深々と頭を下げた。

農政の事務方トップによる異例の謝罪。これにより、日本中の関心を集めてきた「令和の米騒動」の本当の原因がようやく明らかになった。

驚くべきことに、その原因とは農水省自身の“判断ミス”によるところが大きかったのである。災害による一時的なコメの買い込みや、ブローカー的業者による投機的な動きが根本的な問題ではなかった。つまり、そもそもコメが足りていなかったのだ。

コメ不足の背景に「事実上の減反政策」

では、どのようにしてコメ不足は発生したのか。

コメの生産量は事実上、政府がコントロールしている。米価の暴落を防ぐためにコメの生産量を抑制する「減反政策」は、1970年代から長らく続いた後、安倍政権下の2018年に一応は終了したことになっている。

とはいえ、主食であるコメの生産量を完全に生産者任せにしてしまうと、色々と都合が悪い。そこで2018年以降も、毎年政府がコメの生産量の目安を設定するという政策は続けられている。

政府による目安の設定において重要なのは、コメが余りすぎないようにすることだ。食生活の変化や人口減少によってコメの消費量が減少傾向にあるなかでは、どうしてもコメが余りがちになってしまう。

明暗を分けた3年前の政府の“ヨミ”

では、どのように生産量の目安を決めるのか。ここで重要な指標となっているのが、毎年6月末時点での「主食用米等」の民間在庫量だ。

2025年秋にどれだけのコメを収穫する必要があるか考えるためには、2024年秋の時点で2025年6月末の民間在庫量の見通しを立て、在庫が十分にあると考えられる場合には目安を抑え、逆に不足気味の場合には高めに設定する。

一般的に毎年6月末時点の適正な在庫量の水準は200万トンとされる。直近の在庫量の動向を見ると、2020年6月末時点では200万トンと適正水準だったが、コロナ禍による消費の落ち込みもあって2021年6月末の在庫量は219万トンと過剰気味となった。そこで、その後は生産量が抑えられ、2023年6月末には197万トンまで在庫量が戻った。

一方で2023年産米の生産量について、政府は、コロナ禍の影響が続くことを織り込んで前年を下回る669万トンという目安を2022年秋に設定した。

想定以上だったコメ需要の回復

しかし、ご記憶の方も多いように、マスク着用のルール緩和などが進んだ2023年は、急速に消費の回復が進んだ一年だった。その結果、政府の目論見とは逆にコメの需要量は増え、2024年6月末の在庫量は153万トンまで落ちた。国内のコメ需要量は月間50万トンとされているため、これでは2024年の新米が出回るまでの十分な在庫があるとは言い難い。

だが、2024年産米について、政府は生産量の目安を引き上げず、669万トンを維持した。2024年産米の生産量目安は2023年秋に設定されるため、2023年秋から2024年夏にかけてのインバウンド増加などによる旺盛な需要を予想することができなかったのだろう。

つまり、2024年6月末時点でかなり在庫量が少なかったにもかかわらず、2024年産の新米も十分に供給されなかったのだ。その結果、放出された備蓄米を差し引いた2025年6月末の在庫量は145万トン程度だったと考えられる。

起こるべくして起きた「令和の米騒動」

昨年から今年にかけてコメの不足が生じた経緯を簡単に整理するとこのようになる。

ここから分かるのは、1年前に生産量の目安を決める政府が、消費回復などの動向を読み誤ったことがコメ不足の根本的な原因だったということだ。

しかし、インバウンド需要などが急速に回復するなかで、将来の消費動向を正確に読み通すことが至難の技だったことも、また事実だろう。筆者も以前から指摘しているように、政府が需給の見通しを立てた上で米価をコントロールするという政策手法は相当な危うさをはらんでおり、「令和の米騒動」はそのリスクが顕在化した出来事であったと言える。

とはいえ、他に有力な代替案がないことも現実だ。石破茂首相は長年の悲願であったコメの増産へと舵を切ろうとしているが、以前に本誌寄稿で指摘した財源の問題や党内合意など、増産路線への切り替えに向けて解決すべきハードルは多い。

今年の新米も価格が下がる見込みは低い

最後に、気になる今後の米価の見通しを考えたい。

今年3月の本誌寄稿において、筆者は2025年産米の価格もそれほど下がらないという見通しに触れた。その根拠は、農家から米を集荷する農協が、昨年を上回る価格を農家へ提示する準備を進めていることだった。

一般的にコメは各地の農協などが集荷し、米卸などの流通業者がそれを小売などの川下へ流す。農協による集荷の際には、概算金と呼ばれる仮払い金額が農家へ提示され、その価格を了承した農家が農協へコメを出荷する。だが、昨年は農協以外の業者が概算金をはるかに超える金額で農家からコメを買い集めた。

その反省から、2025年産米については、異例とも言える高値の概算金設定が相次いでいる。国内最大の産地である新潟県では、コシヒカリ（1等・60kg）に税込3万円、昨年比で1万3000円高という極めて高い概算金が設定されている。

他の主力産地でも昨年から1万円以上、概算金上げる動きが相次いでおり、これは小売価格へ転嫁される可能性が高い。

コメの増産路線への転換と、“ニューノーマル”な米価の形成が進むなか、引き続きコメをめぐる動向が注目される。

