トランプ大統領の横槍が入れば《孫正義会長の計画》は窮地に…インテル出資のソフトバンクGが直面しかねない「株価暴落」と「上納金」

8月19日、ソフトバンクグループ（SBG）は米半導体大手インテルに20億ドル（約3000億円）を出資すると発表した。業績不振で6四半期連続赤字のインテルへの投資の背景には、孫正義会長の壮大なAI戦略がある。

SBGは現在、世界規模でAI関連事業を推進している。

米国では、オープンAIやオラクルと組んで総額5000億ドル（約70兆円）規模の“スターゲート計画”を進行中だ。国内では、オープンAIや英アームと共同で法人向けAIサービス“クリスタル・インテリジェンス事業”を開始。みずほ銀行が導入するなど、すでに動きを見せ始めている。

インテルへの出資は、高性能AIモデルを開発する企業への出資や提携を通じて社会変革を目指すSBGにとって、まさに「AI戦略の将来を賭けた一手」とも言える。

これまでSBGは、どちらかといえばソフトウェア関連企業への投資、買収に積極的だった。

AIのモデル開発のオープンAI、半導体設計図の英アーム、設計開発を主とするエヌビディアはその代表例だ。インテル出資は、SBGがソフトウェアに加え、ハードウェア製造分野を重視し始めたことを意味する。

特に、SBGは半導体製造の分野に注目している可能性が高い。

スターゲート計画に必要なピース

半導体の製造は、前工程でシリコンウエハー（基盤）に回路を形成する。後工程では、回路を形成した基盤を研磨し回路を切り出す。そして、チップをケースに封入する。その上で、他の機器と接続する配線を施す。

TSMCはこの前工程に圧倒的な強みを持つが、後工程では必ずしもトップではない。インテルの後工程も世界トップではないが、パソコン向けのCPU（中央演算装置）で磨いた製造技術・ノウハウがある。

実は、AIのチップ需要増加に伴い、最近、後工程への重要性が高まっている。

注目されているのが、 “チップレット”と呼ばれる生産方式だ。

これは、従来一つの大きなチップに集積していた回路を機能別に小さなチップに分割し、それらを基板上で接続して一つのパッケージにまとめる製造技術だ。半導体の歩留まり向上とコスト削減を実現しながら、高速演算やデータ転送を可能にする。

インテルは2024年5月、この生産方式を強化するために国内企業と“半導体後工程自動化・標準化技術研究組合（研究組合）”を設立した。組合に参画するわが国の企業は、シャープ、信越ポリマー、シンフォニアテクノロジー、セミ・ジャパン、ダイフク、平田機工、FUJI、三菱総合研究所、ミライアル、村田機械、ヤマハ発動機、ローツェなどだ。

SBGは、スターゲート計画の実現に必要なAIチップの調達を加速するため、インテルと日本企業の研究組合によるチップレット関連の研究開発を重視しているとみられる。

待ち受ける2つのリスク

SBGのインテル出資は、半導体関連の日本企業に波及効果をもたらす可能性が高い。

仮にインテルとの協業が実を結ぶと、信越化学や東京応化工業などの部材メーカーや半導体製造関連装置メーカーのTOWA、SCREENホールディングスなどに影響があるはずだ。半導体部材、製造装置メーカーの成長は、北海道で先端AIチップの受託製造に取り組む、ラピダスの成長にもインパクトを与えると予想される。

ただし、SBGとインテルの協業が円滑に進むかは不透明だ。特に警戒すべきなのはトランプ政権の動きだろう。同社を取り巻くリスクは大きく2つある。

一つは、経済・金融市場のリスクだ。

SBGは投資ビジネスを事業の軸とする以上、株価変動の影響を避けられない。現在、世界的に株価は割高水準にあり、トランプ政権の政策変更で株価が調整局面に入れば、ビジョン・ファンドの保有株式の価値は下落し、SBGの業績悪化につながる恐れがある。

もう一つは、インテルへの介入リスクだ。

トランプ大統領はインテルに約89億ドル（約1兆3000億円）の出資を発表したが、具体的な救済策は示していない。インテルの業績が改善しなければ、政府が取締役を送り込んで経営に介入し、かえって体制が不安定化する可能性もある。

さらに、エヌビディアに求めたのと同様、海外売り上げの一部を政府に上納金として支払うよう指示することもあるだろう。

SBGはこうしたリスクに対応し、迅速にインテルの経営再建を実現しなければならない。状況次第では、SBGがインテルに追加出資を行う可能性もある。そうなれば今後、AI関連分野の成長スピードは一段と加速するはずだ。

孫正義会長率いるSBGがこれらリスクにどう対応し、出資先企業の成長を実現するか、目が離せない展開が続くだろう。

