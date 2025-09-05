【7千いいね】Xで絶賛、夫のお米の買い出しに隠された「優しさの秘密」がすごい【ママリ】

夫にお米の買い出しを頼んだら…できる夫自慢に7千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな夫婦の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、藁にもすがるクッカ 👦5y＆👧0y(@Orlando_Orlind)さんの投稿です。人に何かをお願いしたとき、お願いした以上のことをしてもらうとうれしいですよね。クッカさんは夫にお米の買い出しを頼み、それ以上に返ってきた気遣いに夫自慢をさせてほしいと話します。夫の優しさにほっこりなエピソードです。

ちょっくら夫自慢をさせてほしい…

夫にお米の買い出し頼んだら、3合ずつ小分けして全て冷蔵庫に入れてくれてたー！！買って終わりじゃないこの気遣いが最高すぎる。ありがたやー！！

なんと買ってきたお米を3合ずつ小分けして、冷蔵庫に入れてくれたそうです。なんてまめで素敵な気遣い。お願いしたことをやってくれるだけで有難いですが、さらにひと手間かけてやってくれたことがうれしいですね。



この投稿には「家事や暮らしへの解像度が高い、素晴らしいな…」「こういう気遣いとか行動取れる人って共に頑張ってくれてるって思える」といったコメントが寄せられていました。普段から家庭で何をやっているか、お互いに把握できている関係性が素敵です。クッカさんの夫の優しい気遣いにほっこりさせられる、素晴らしい投稿でした。

夫に「笑い方、妖精みたいだよね」と言われたものの…妻の投稿に6.7万いいね

ご紹介するのは、はやおき(@hy__ok)さんのエピソードです。「笑い方、妖精みたいだよね」と夫に言われたら、どう思いますか？きれいで幻想的なイメージを思い浮かべ、うれしくなるかもしれませんね。



投稿者・はやおきさんは「笑い方、妖精みたいだよね」と夫に言われ、驚愕したといいます。夫のかわいい例えに、そのフィルターが結婚生活がうまくいっている理由だと思いきや。愛が深いのか、それとも…？思わず笑ってしまうエピソードです。

夫に「笑い方、妖精みたいだよね」と言われて驚愕してしまった。そりゃそんだけフィルターかかってたら結婚生活うまくいきますね（私は自他共に認める低めの引き笑い）

実際は自他共に認める「低めの引き笑い」だというはやおきさん。可憐な妖精とのイメージとは離れることから、夫によるフィルターがかかっていると考え…。



この投稿には「どの妖精を想像してるかによる」「妖精扱いなの、愛が深い」といったコメントが寄せられていました。どちらなのかはわかりませんが、愛の魔法であることを願いたいですよね。ユーモアあふれる素敵な投稿でした。

尊い！中華店に居た赤ちゃん連れ夫婦に4万いいね

ご紹介するのはうさぎのみみちゃん(@usagitoseino)さんが見かけた夫婦のエピソードです。子連れでの外食は気を遣いますし、ゆっくり食べれるようにテイクアウトにしているという方もいるかもしれません。しかし、お店でしか食べられない料理もありますし、できたてをお店で食べられたら最高ですよね。



赤ちゃんを抱っこし「チャーハンにする」と言うママにパパがかけた言葉に思わずグッとくるエピソードです。

さっき入った街中華で隣が赤ちゃん連れのご夫婦でね、最初は奥様が抱っこしてて、チャーハンにするって言ってたんだけど、旦那様がすかさず赤ちゃんの抱っこ代わって「朝にここのラーメン食べたいって言ってたじゃん!ごめんね抱っこしたままだと両手使えないのに!!好きなの食べようよ!!俺チャーハン食べたかったし!」って言って、奥様が嬉しそうにラーメンとチャーハン頼んでた。

食べてる最中も旦那さんは赤ちゃんにボーロとか上げながら片手でチャーハン食べるんだけど、時々旦那さんが食べづらそうな時は奥さんがあーんしてあげててよかった。ずっと見てられる。

「ラーメンが食べたい」と思いながらも、赤ちゃんを抱っこしながらでは食べにくいため、チャーハンを注文しようしたママ。それを見たパパは「好きなの食べようよ」と声をかけ、赤ちゃんの抱っこを交代しました。そして、自分はチャーハンを食べていたというのです。



外食先で食べたい物を我慢しているママの気持ちに、パパが自ら気付いてくれたことがうれしいですよね。「ラーメンを食べたいと言っていた」と、覚えていてくれたこともうれしいでしょう。そして、パパが食べにくそうな時はママが手を貸しているという思いやりも素敵です。



この投稿に「平和」や「良きパートナー」「微笑ましい」といったリプライがついていました。夫婦だから当たり前ではなく、感謝の気持ちを忘れずに相手のことをよく見てサポートすることが大事ですね。すてきな夫婦の在り方に、心がほっこり温まるエピソードです。

