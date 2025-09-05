¡Ö¤³¤ì¤¬¥¦¥æ¥Ë¤ï¤ó¤³¤«¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âåºÎï¡×¡¡ÀéÍÕ¤Î³¤¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿à¿À¡¹¤·¤¹¤®¤ë¼Æ¸¤á¤Ë1.5Ëü¿Í´¶Æ°
¼Æ¸¤¤¬¡¢¶õ¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¡¼¡¼¡©¡¡¸¸ÁÛÅª¤Ç¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û21.1Ëü²óÉ½¼¨¡¢1.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¿À¡¹¤·¤¹¤®¤ë¼Æ¸¤á¤ò¸«¤ë
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷SIBAINU_MAME¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î17Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¿åÌÌ¤ËÎ©¤Ä1É¤¤Î¼Æ¸¤¤Î»Ñ¡£
¿åÌÌ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ¤È¼Æ¸¤¤òÈ¿¼Í¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¶õ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷·Ê¤À¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¼Æ¸¤¡¦¤Þ¤á¤¯¤ó¡£²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¿Í¤â¤ï¤ó¤³¤âÂç¹¥¤¤Ê¡¢5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¡£
ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ÏÅê¹ÆÆü¤ÎÁáÄ«¤Ë¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î³¤¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î1Ëç¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¤ªÍ§Ã£¤È¡¢Ï¡¾Â³¤ÉÍ¸ø±à¡ÊÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¡Ë¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¿åÌÌ¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë1Ëç¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï1Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤³¤ì¤¬¥¦¥æ¥Ë¤ï¤ó¤³¤«¡×
¡Ö¥¦¥æ¥Ë¡¼¥Ì¡×
¡Ö¥¥ì¥¤¤À¤Í¡¼¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¤Ã¤Ý¤¯¤ÆåºÎï...¡×
¡ÖÌ¾¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿Å¸¤«²¿¤«¤Ç¤º¤Ã¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ù¤1Ëç¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«Æü¤¬¾È¤é¤·½Ð¤¹¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¿À¡¹¤·¤¤»Ñ¡£¤³¤ì¤¾Ááµ¯¤¤ÎÆÃ¸¢¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë