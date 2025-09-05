²èÁüÄó¶¡¡§¡÷SIBAINU_MAME¤µ¤ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¼Æ¸¤¤¬¡¢¶õ¤Î¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¡¼¡¼¡©¡¡¸¸ÁÛÅª¤Ç¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£


¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û21.1Ëü²óÉ½¼¨¡¢1.5Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î­à¿À¡¹¤·¤¹¤®¤ë¼Æ¸¤­á¤ò¸«¤ë


X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷SIBAINU_MAME¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î17Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÌÌ¤Ë¹­¤¬¤ë¿åÌÌ¤ËÎ©¤Ä1É¤¤Î¼Æ¸¤¤Î»Ñ¡£

¿åÌÌ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ¤È¼Æ¸¤¤òÈ¿¼Í¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¶õ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷·Ê¤À¡£

¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¼Æ¸¤¡¦¤Þ¤á¤¯¤ó¡£²º¤ä¤«¤ÊÀ­³Ê¤Ç¿Í¤â¤ï¤ó¤³¤âÂç¹¥¤­¤Ê¡¢5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¡£

ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ÏÅê¹ÆÆü¤ÎÁáÄ«¤Ë¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î³¤¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤­¤Î1Ëç¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¤ªÍ§Ã£¤È¡¢Ï¡¾Â³¤ÉÍ¸ø±à¡ÊÀéÍÕ¸©»³Éð»Ô¡Ë¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£

¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¿åÌÌ¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë1Ëç¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï1Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢

¡Ö¤³¤ì¤¬¥¦¥æ¥Ë¤ï¤ó¤³¤«¡×
¡Ö¥¦¥æ¥Ë¡¼¥Ì¡×
¡Ö¥­¥ì¥¤¤À¤Í¡¼¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¦¥æ¥Ë±ö¸Ð¤Ã¤Ý¤¯¤ÆåºÎï...¡×
¡ÖÌ¾¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿Å¸¤«²¿¤«¤Ç¤º¤Ã¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ù¤­1Ëç¡×

¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Ä«Æü¤¬¾È¤é¤·½Ð¤¹¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¿À¡¹¤·¤¤»Ñ¡£¤³¤ì¤¾Ááµ¯¤­¤ÎÆÃ¸¢¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë