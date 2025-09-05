英語で「おまかせします」は何て言う？ 相手に判断をゆだねる時に役立つ英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

同僚とのランチで何を食べるか決めるときや、友人と移動する際の交通手段を決めるときなどに、「おまかせするよ」と言うことがありますが、このフレーズは英語でどのように言うのでしょうか？ そこで今回は、自分では判断できない場合や自分としてはどの選択肢でも構わない場合に、相手に判断・決定をおまかせするときに役立つ英語表現を紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「おまかせします」の英語表現

状況によってニュアンスが少し変わる「おまかせします」という英語表現。レストランで注文をおませするときや、職場で判断をゆだねるときなど、シチュエーション別にいくつかフレーズを紹介していきます。

【1】 Up to you. 「あなたにまかせるよ」

【解説】選択や決定を相手にゆだねるときによく使われる表現です。カジュアルな場面で気軽に使えるので、友人との会話などにぴったりです。例えば、食事に行くレストランを決める際、「どこに行く？」と聞かれたときに「Up to you.（君にまかせるよ）」のように答えます。

【2】 I leave it to you. 「あなたにまかせます」

【解説】こちらは何かの判断や決定を相手に完全にゆだねるときに使います。気軽な場面からビジネスシーンまで幅広く使うことができ、「Dinner? I leave it to you（夕食？君にまかせるよ）」のように言うことができます。

【3】 It’s your call. 「君の判断にまかせるよ」

【解説】カジュアルな言い方で、友人や同僚との会話でよく使われます。「call」は「電話をかける」以外に、口語表現では「決定」「決断」という意味で使うこともあり、「We can take a taxi or walk. It’s your call.（タクシーで行くか歩くか、君にまかせるよ）」と言うことができます。

