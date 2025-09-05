ドジャースは4日（日本時間5日）、ベン・ロートベット捕手（27）の昇格を発表。代わってアレックス・フリーランド内野手（24）の降格が決まった。

前日3日（同4日）に正捕手スミスが右手にファウルが当たり、打撲。幸い、骨に異常はなかったもののロバーツ監督が「念のため、ほかに問題がないか確認するためにCTスキャンを受ける予定」とさらに検査を受けると説明。加えて「痛みがあって腫れもある。とりあえず捕手を3人置くことになるだろう。ウィルには数日余分に休ませるつもりで、週末にプレーするのは難しいと思う」と語り、数日間プレーすることが困難な状況から27歳捕手を緊急昇格させた。

ロートベットは7月末にレイズからトレードで加入。傘下3Aオクラホマでは17試合に出場し、打率・228、2本塁打、6打点。

一方、降格が決まったフリーランドは7月末にメジャー初昇格もここまで29試合で打率・190、2本塁打、6打点と“メジャーの壁”に苦しんでいた。

また、アレクシス・ディアス投手（28）がDFA（メジャー出場の前提となる40人枠から外す措置）になった。今年5月にレッズからトレードで移籍し、ドジャースでは9試合に登板。防御率5・00だった。