「日本は”四季”から”二季”の時代へ」…気象予報士が分析する日本の気候変動の最前線【”高温の秋”に注意】

もう異常とは言えないのかもしれない。

今年の夏も記録的な暑さとなった。日本の夏の平均気温は3年連続で過去最高となり、群馬の伊勢崎では41.8℃を観測し日本の歴代1位を更新。さらに極端な少雨にも見舞われ、ダムの貯水率が0%となった地域もあった。

この先の秋も残暑が厳しくなりそうだが、記録的な高温はいつまで続くのか。専門的な視点で読み解く。

2025年は最も暑い夏に

2025年の夏も記録的な猛暑となった。日本の夏（6〜8月）の平均気温の平年差は+2.36℃となり、これまでの最高だった2023年・2024年の+1.76℃を大きく上回った。平年値は現在1991年〜2020年の平均値で、地球温暖化による気温上昇も含まれてはいるが、それにしても異常なまでに高温だった。

地域ごとに見ると、北日本が+3.4℃、東日本が+2.3℃、西日本が+1.7℃、沖縄・奄美が+0.5℃で、北日本・東日本・西日本で歴代1位の高温となった。月別では日本の平均気温は6月、7月が過去最高、8月は2024年と並ぶ過去2番目に高い値となった。

猛暑日の地点数の積算は9385地点となり、2024年を上回って過去最多だった。東京では9月1日時点で猛暑日日数が26日となっており、2024年の22日を超えて過去最多を更新中である。

40℃以上の地点数も多く、7月30日の京都・福知山市の40.6℃から始まり、8月31日までに25地点（重複含めると30地点）で40℃以上を観測。8月5日には群馬・伊勢崎で41.8℃に達し、日本の歴代最高気温を5年ぶりに更新した。

(画像)全国の夏の猛暑日地点数積算 出典：気象庁

梅雨は1ヶ月早く来ていた

気象庁は梅雨入りと梅雨明けを速報値として発表しているが、これには予報も含まれる。このため、実際の天候を考慮して秋に再検討し、確定値を出す。2025年の梅雨入りの確定値は東北以外の地域で5月中となり、梅雨明けは6月中だった。速報値と大きく変わった地域もある。

本来の梅雨は沖縄・奄美が5〜6月、西〜北日本が6〜7月だが、今年は西〜東日本も5〜6月となり、1ヶ月前倒しの梅雨になった。過去最も早い梅雨入りや梅雨明けとなった地域も多い。

(画像)梅雨入りと梅雨明けの確定値 太字は過去最も早い記録 出典：気象庁

また、空梅雨の影響で夏の降水量は少なくなった地域が多くなった。特に北〜東日本の太平洋側ではかなり少なくなった。一方で日照時間はかなり多く、西〜北日本では平年比が130％前後となり、過去最も多い地域もあった。

今年の高温と少雨の原因は、強すぎる高気圧

なぜ記録的な高温と極端な少雨になったのか。

要因の一つとして、強すぎる高気圧の存在が挙げられる。2025年の夏はエルニーニョもラニーニャも発生していない平常状態だったが、西太平洋熱帯域の海水温が高く、“ラニーニャ的な”傾向があった。これによりフィリピンやインドネシア付近で対流活動が活発化し、その北側の太平洋高気圧を強めるPJパターンが働いた。

また、チベット高気圧の東への張り出しもかなり強く、日本付近は2つの強い高気圧により背の高い高気圧に覆われ続けた。加えて、北極付近に寒気が溜まりやすい正の北極振動も強く、寒気が流れ込みにくかったことも影響した。

さらに、日本近海の海水温は6月・7月と連続で過去最高を記録。高気圧に覆われて強い日射が照り付けたことで海水が暖まり、それが地表付近の大気を暖めるという相互作用が働き、地上気温が上昇しやすかった。

少雨についても強い高気圧が関係している。梅雨前線は太平洋高気圧の北縁に形成されるが、2025年の夏は高気圧の張り出しが非常に強かったため、本州付近にはかかりにくかった。

さらに、前線は南北の気温差が大きいほど活発になるが、前述の通り寒気が流れ込みにくかったためコントラストが小さく、前線活動自体が弱かった。その結果、雨が降っても量は少なかった。背景として、地球温暖化による大気全体の温度上昇があり、平年よりもさらに高い気温になった点も忘れてはならない。

秋は短く、すぐ冬が来る

では秋はどうなるのか。気象庁の3か月予報によれば、この先も高温が続く予想だ。

特に9月・10月は全国的に気温が高く、厳しい残暑となる見込み。海水温の高い状態は秋も続くとみられ、再び記録的な高温になる可能性がある。ただし、11月は西日本や沖縄・奄美で平年並みの予想。

これは冬の訪れが早く、11月後半あたりから西回りで寒気が流れ込みやすくなるためだ。長い夏のあとに短い秋があり、すぐ冬が訪れそうである。

(画像)3ヶ月予報 平均気温 提供：ウェザーマップ

降水量は平年並みの地域が多いが、10月は西〜東日本と沖縄・奄美で平年並みか多い予想。秋雨前線や台風の影響で10月の太平洋側は大雨に警戒が必要となる。

(画像)3ヶ月予報 降水量 提供：ウェザーマップ

“高温の秋”となる根拠

秋も高温が続くのは、夏が終わらないからだ。ラニーニャ傾向はこの秋も続き、西太平洋熱帯域で対流活動が活発な状態が継続。

太平洋高気圧やチベット高気圧の後退が遅れ、真夏のような状態が秋前半まで続く。南から暖かい空気が流れ込みやすく、気温が下がりにくいとみられる。

(画像)秋の気圧配置 出典：気象庁

9月は高気圧が強すぎて、台風が発生しても日本近海には近づきにくい。台風は海水をかき混ぜて冷やす効果があるが、それが少ないと海水温が下がらず、大気の温度も下がりにくい。そのため9月は高温傾向が強く、過去最高気温を更新する地点も出てきそうだ。

一方、10月は台風の影響が強まり、海水温がある程度下がると考えられる。ただし接近前には暖気が流れ込みやすく、フェーン現象により日本海側で顕著な高温が発生する可能性もある。過去には10月に北陸で35℃以上の猛暑日が観測されており、今年も観測される可能性がある。

(画像)海面水温 出典：気象庁

11月はシベリア高気圧が発達し、西回りで寒気が流れ込みやすい予測。前半は高温の余波が残るが、後半は一気に冬型となり低温に傾く。ラニーニャ傾向の冬は西日本や沖縄・奄美で低温になりやすく、その影響が晩秋から現れる可能性がある。

雨については、9月は西〜東日本で少雨が続き、北日本は秋雨前線の影響で大雨が多くなる。10月は日本の南海上に前線が停滞しやすく、暖湿流の影響で活動が活発化。ここに台風が加われば集中豪雨となる恐れがある。11月は平年同様、西高東低の気圧配置の影響で日本海側は曇りや雨が多く、太平洋側は晴れる日が多い。

(画像)月ごとの特徴

四季から二季へ

2025年の夏は過去最も暑い夏となった。3年連続で過去最高となり、もはや異常とは言えない状況である。梅雨前線の活動が弱く、降水量がかなり少なくなり、渇水などの影響も出た。

秋は10月にかけて高温が続き、西〜東日本は9月にかけて少雨傾向も続く。秋の後半には寒気が流れ込み始め、冬の訪れは早そうだ。

最近よく言われる「四季ではなく二季」という現象が、2025年も顕著に表れそうである。

