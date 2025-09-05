「日常の生活や社会の見え方が変わってくる」学問、倫理学へのいざない──『哲学史入門』シリーズ再始動

人気シリーズ「哲学史入門」が再始動

第一人者とのインタビュー形式で、哲学史の流れと論点を大きくつかむ“まったく新しい入門シリーズ”『哲学史入門』が、読者の皆様の声により、ついに再始動！



2025年9月10日発売のシリーズ第4巻『哲学史入門Ⅳ 正義論、功利主義からケアの倫理まで』では、倫理学を学ぶ意味から、功利主義、正義論、ケアの倫理など、複雑極まる現代を私たちがどう生きるべきか、正しさとはなにかを考えさせる「倫理学」の魅力を幅広く伝えます。





人文ライターの斎藤哲也さんが、古田徹也さん、児玉聡さん、神島裕子さん、立花幸司さん、岡野八代さん、ブレイディみかこさんというトップランナーと向き合う本書より、齋藤さんによるイントロダクションを公開します。

『哲学史入門Ⅳ 正義論、功利主義からケアの倫理まで』

『哲学史入門Ⅳ』 はじめに

二〇二四年四月から六月にかけて、三か月連続で刊行した『哲学史入門』全三巻に続き、このたび、『哲学史入門Ⅳ』を刊行する運びとなりました。



この第四巻で取り上げるのは倫理学です。もう少し正確に言うと、倫理学とその隣接分野である政治哲学や政治思想までをカバーしています。



道徳や倫理を探究する倫理学は、私たちの人生や生活と地続きの問題をたっぷりと含んでいるのに、「哲学」という言葉と比べると、いま一つ認知されていない印象があります。入門書の数も手薄です。



とエラそうにいう私自身も、倫理学の面白さに目覚めたのは、ここ四、五年のことです。文字面からすると説教臭そうに見える倫理学ですが、そのなかに少しでも踏み込んでいくと、実に多種多様な議論が繰り広げられてきたことに驚かされます。



同時に倫理学をかじっていくと、少なからず、日常の生活や社会の見え方が変わってくる、という実感もありました。



そこで、倫理学の主要な理論とされている、功利主義や正義論、徳倫理学、ケアの倫理への入門を糸口に、倫理学の面白さや魅力をなんとかお伝えしたいと思い、できあがったのが本巻です。



既刊三巻は、思いの他大きな反響をいただき、新聞や雑誌、ウェブメディアにも数多く取り上げてもらいました。何よりうれしかったのは、続編を望む声が多数寄せられたことでした。それがきっかけとなって、当初は予定になかった本書の執筆につながりました。



本シリーズの最大の特徴は、哲学研究の第一人者を指南役に迎え、聞き書き形式で哲学史に入門するというものです。僕が読者代表となって、素朴な疑問やツッコミを挟むことで、ライブ感のある哲学史をお届けすることを目指しました。



続編となる本書も、もちろんそのコンセプトを踏襲しています。哲学史は過去の遺物をただ陳列する博物館のようなものではなく、いまも研究者によってアップデートされ続けている。扱うテーマは倫理学ですが、哲学史研究の現場感覚を伝えることに意を注ぎました。

内容を簡単に紹介しましょう。



巻頭は、「倫理学に入門するとは何をすることなのか」と題した古田徹也さんへのインタビューです。私たちは倫理学を学ばずとも、日々の生活のなかで「何が正しいのか」「どう振る舞うべきか」といった判断を繰り返しています。では、あらためて「倫理学を学ぶ」とは、いったい何をすることなのか。古田さんとの問答では、その根本的な問いから始まり、倫理学の意義と魅力をじっくり掘り下げていきます。



紙面ではうまく表現できなかったのですが、こちらが投げかける質問に、時間をかけて考える古田さんの姿が印象深く、その沈黙には倫理学者としての誠実な姿勢がにじみ出ていました。答えを急がず、問いの深さにじっと向き合う姿勢こそ、まさに倫理学そのものの態度だと感銘を受けました。



続く第1章は、児玉聡さんを指南役として功利主義に入門します。功利主義は何かにつけて、批判されやすい（僕の偏見かもしれませんが）。ところがどっこい、功利主義も時代を経るにつれ、さまざまに洗練されています。児玉さんとの問答では、その過程をたどりながら、功利主義が持つ柔軟さや実践的意義に光を当てます。



第2章は、神島裕子さんを指南役に迎え、ジョン・ロールズおよびポスト・ロールズの正義論をテーマに据えました。倫理学を少しかじっている読者であれば、功利主義と来れば、次はカントに代表される義務論だろうと思われるかもしれませんが、カントの倫理学は『哲学史入門Ⅱ』ですでに取り上げています。そこで本巻では、カント主義の発展的な継承者として、ロールズの正義論に焦点を当てることにしました。インタビューでは、カントとロールズのつながりじたいが大事なトピックになっています。



第3章は、立花幸司さんを指南役に、徳倫理学の世界を探訪します。徳倫理学は入門書も少なく、どこから手をつけてよいかわからないという声も少なくありません。その意味で、本章は徳倫理学の絶好の入口となるはずです。立花さんの、ときにぶっちゃけた徳倫理学レクチャーをぜひ堪能ください。



第4章は、岡野八代さんを指南役として、ケアの倫理を学びます。とりわけ本章のインタビューでは、ケアの倫理を思想史的に捉え直すことで、そのラディカルな射程を浮かび上がらせることを目指しました。岡野さんとの問答では、フェミニズムの文脈におけるケアの倫理の意義や、正義論との関係、さらにはケアを社会制度の枠組みのなかでどう位置づけ直せるかといった点にまで踏み込んでいます。



最後の章では、特別インタビューとしてブレイディみかこさんに登場いただきます。ブレイディさんは専門的な倫理学者ではありませんが、その著作や発言を通じて、まさに倫理の現場と向き合い続けてきた「地べたの倫理学者」です。ここではとくにブレイディさんの提唱する「アナーキック・エンパシー」という概念に注目し、その意味と実践的な可能性について語っていただきました。



本巻も既巻と同様、各章の冒頭には、インタビューを読むうえで最低限知っておいたほうがいい基礎知識と、インタビューの読みどころを添えたイントロダクションを設けました。こちらで肩慣らしをして、インタビュー本編にお進みください。



さあ、それではともに倫理学の世界へと足を踏み入れましょう！

『哲学史入門Ⅳ 正義論、功利主義からケアの倫理まで』では、



・倫理学に入門するとは何をすることなのか

・現代に生きる功利主義――誰もが幸福な社会を目指して

・義務論から正義論へ――カントからロールズ、ヌスバウムまで

・徳倫理学の復興――善い生き方をいかに実現するか

・なぜケアの倫理が必要なのか――「土台」を問い直すダイナミックな思想

・「地べた」から倫理を考える



という6章構成で、倫理学の魅力とその可能性に迫ります。



斎藤哲也

1971年生まれ。人文ライター。東京大学文学部哲学科卒業。著書に『試験に出る哲学』シリーズ（NHK出版新書）、監修に『哲学用語図鑑』（プレジデント社）など。

