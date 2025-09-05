チューブの持ち方から解説…「肘が胸の外」でボールに力が伝わるテークバックの極意

キャッチボールが上手くならない、ボールに力が伝わらない……。こんな悩みを持つ野球少年・少女や指導者は多いだろう。その原因の1つがテークバックの作り方にある。米国でコーチングを学び、現在はソフトバンクのR＆Dグループスキルコーチを務める菊池タクトさんの、キャッチボール上達に繋がるドリルを紹介。チューブを使うことで、肘が前に出たり下がったりしない、適切なテークバックを作れるという。

まずは、ゴムチューブをネットや壁に引っ掛けて、その先端を、ボールを握るように人差し指と中指で挟んで持つ。チューブが少し張られた状態で構え、肘から後方（二塁側）に引っ張り、“L字型”になるようにテークバックを作っていく。

注意すべきNGポイントは、肘を自分の背中側に回り込むように引っ張ってしまうこと。そうするとチューブが自分の胸や首、顔に当たってしまい、正しいテークバックができていない証拠となる。「胸から離れたところから、しっかり肘を二塁方向に引いてL字を作る」のが理想だ。

この正しいテークバックから体の回転と共に腕を振り出すことで、ボールに力が伝わるフォームが完成する。逆に、チューブが体にくっつく誤ったテークバックから体を回転すると、肘が前に出たり下がったりして、肩肘の怪我にも繋がるので気をつけたい。

菊池さんは「モーション自体が小さくなると送球が弱くなります。送球を安定させるには、野手でもテークバックを大きく取ることが大事になります」とアドバイスを送る。チューブを使った反復練習で正しい投動作を覚えれば、投球・送球の質は格段に向上するはずだ。（First-Pitch編集部）