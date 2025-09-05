蒼井優「”いい大人”にはなれなくても、子どもの前でルールが守れる大人でありたい」

モントリオール世界映画祭最優秀監督賞を受賞した『そこのみにて光輝く』（2014年）、続く『きみはいい子』（2015年）で国内外から高い評価を得た呉美保監督と脚本家・高田亮の3度目のタッグ作品『ふつうの子ども』（9月5日公開）。

主人公・唯士を演じる嶋田鉄太は、呉監督の前作『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（2024年）にも出演しており、呉監督作品への2作品連続出演となる。

本作は、10歳の小学4年生・上田唯士が、環境問題に高い意識を持つクラスメイト・三宅心愛に恋をし、彼女に近づくため"環境活動"を始める物語。そこにクラスのちょっぴり問題児・橋本陽斗も加わり、3人の活動は思わぬ方向へ発展していく。

唯士の母親・恵子役を演じた蒼井優さんにとって、2022年に第1子を出産した後、映画での母親役は今回が初めて。育児書を片手に子育てする恵子を演じるなかで、蒼井さんが「親」「大人」について、改めて考えたこととは。

子どもたちの親が、全然いい大人じゃない面白さ

--『ふつうの子ども』への出演を決めた理由を教えてください。

蒼井優（以下、蒼井）：呉美保監督の作品だし、脚本が高田亮さんだし、断る理由が最初からないというか。呉さんはぜひ一度ご一緒してみたい監督だったので、私に対して、呉さんの映画に出ていいと呉さんが思ってくださっているんだということがまず嬉しかったですね。

高田さんの脚本もまた、本当に素晴らしくて。正直、最初に台本を読んだときは、「あっ、こっちなんだ」と驚いたんですよ。

--「こっち」というと？

蒼井：呉監督の作品には、人の重たい部分をうまく包み込むような優しさがあるイメージがあったんですが、子どもたちの日常を撮ることがすごく意外で。でも、『きみはいい子』の対になるような作品だなという気がして、これが台本通りに出来たらすごく面白いなと思いました。

--台本の面白さをどんなところに感じたのでしょう。

蒼井：子どもたちのやりとりは最初からスムーズに読めたんですけど、大人が登場すると、「あれ？ なんでこんなこと言うんだろう」みたいなことが続いて、大人のシーンは「どういうことだ？ どういうことだ？」と何度も読み返して、そのうち「あ、全然いい大人たちじゃないんだ」と思いました。

この作品に登場する大人は誰一人として、理想的な、いわゆる誰かのお手本になれるような人たちでは全くないんだなということが分かったんです。みんな人間で、大人もダメでいい加減なんだよ、と言ってもらえている気がして。子どもを描く作品のなかで、大人に対してもそういった温かなまなざしがあるのは、さすがだなと。

大人の俳優と子役の線引きを一切しない呉監督

--撮影現場で実際にご一緒してみて、呉監督の演出はいかがでしたか。

蒼井：呉監督は、映画の質感を操るのが本当にお上手だなと思いました。登場人物一人ひとりが自然にそこにいる人のように見えるんですけど、そのさじ加減がすごく素敵で。子どもたちに対しても大きな愛情を持って演出されているんですけど、それでいて、一人ひとり演じているキャラクターから外れたときは、必ず「違うよ」と指摘して。その場のノリや空気で「面白ければいい」には全くならないんです。

子どもは可愛いし、素敵だし、つい「子どもだから」と思ってしまいそうですが、監督は大人の俳優と子役との線引きを一切せず、同じように俳優として扱う。そのブレのなさが、本当にすごいなと思いました。

--蒼井さんが親子を演じられた主人公の嶋田鉄太くんはその演技力から「天才」とも言われていますが、共演してみてどんな印象でしたか。

蒼井：鉄太くんは本当に自然な子で、演技しているっていう感じが全くないんです。呉監督が子どもたちの魅力を最大限に引き出すのがお上手だからということもあると思うんですけど、鉄太くんも含めて子どもたちがみんな生き生きとしていて、自然なやりとりで、現場にいてもすごく面白かったです。

――子どもたちの自由な言動はドキュメンタリーのようですが、全てきっちり台本通りだそうですね。

蒼井：そうです。リアルに見えて、内輪ウケには絶対持っていかないのが呉監督なんですよね。

親って、大人って、案外いい加減

--後半にはメインの子どもたちの親が学校に集合する、ある種“地獄絵図”のようなシーンもあります（笑）。蒼井さんはあの場面をどんなことを考えながら演じられていたのでしょうか。

蒼井：みんなが「自分は正しい」と思っていて、他の人に対しては「ちょっと大丈夫かな」と思ったり、「私がちゃんとしていなくちゃ」みたいに感じたりしているんですね。そのズレがすごく面白いなと思って。子どもそっちのけで親同士の中でギクシャクが生まれていく感じとかも、本当にリアルで。（環境問題に高い意識を持つ心愛の母親・冬役の）瀧内公美さんとは初めてだったんですけど、やりとりが本当に楽しかったです。

--蒼井さんが演じた恵子は、登場する親たちの中では一番「ふつう」の母親に見えますが、それでも育児書にある通りに褒める子育てをしてみたり、ある種「いい親にならなければ」という呪いに縛られているような部分もあります。

蒼井：ただ、本人は本気で悩んでいるわけではないんですよね。それこそいい親になりたいとか、子どもにいい環境を与えてあげたいとかっていう呪縛があるにせよ、それが深刻にはなっていない、その辺のさじ加減が演じる上での面白さだなと思っていました。

恵子は育児書を読み切ってもいないですし（笑）。たぶん育児書を読んでいるとき、気づいたらInstagramを見ちゃっているみたいな人なんです。ご覧になった方たちにも、「親って、大人って、みんなこれぐらいいい加減ですよね」みたいな感覚で見ていただけたらいいなと思って演じました。

子どもの前でルールが守れる大人でありたい

--『ふつうの子ども』というタイトルですが、登場する子どもたちはそれぞれかなり個性豊かです。このタイトルについてはどんなことを思いましたか？

蒼井：本当にそれぞれが個性的ですよね（笑）。でも、作品を観終わった後に「ふつうってなんだろう」となって、みんなで「ふつうの子ども」や「ふつうの大人」について話せるお題みたいなものがタイトルになったんだなと思いました。

--「ふつう」とは何かという答えは人それぞれ違いそうですよね。では、蒼井さんの思う「いい大人」とは、どんななものでしょう？

蒼井：難しいですね。いい大人って何なんですかね？ 私は全然いい大人になれていない気がするし、今もずっと子どもだなと思うんですけど……「ちゃんと交通ルールは守ろう」ぐらいしか、自分にはできないかもしれないですね。

例えば赤信号で道を横断したら、子どもたちが見て「自分たち子どもはダメだといつも言うのに、なんでおばさんはやっているの？」と思いますよね？ そういったことを最低限子どもに言われないようにしたいとは思っています。

◇続く後編【蒼井優が初めてついた「白い嘘」。「大人」になったと感じた10歳の記憶】では、蒼井さんに子ども時代を振り返ってもらった。蒼井さんが初めて自分の中に「大人」を感じた記憶とは。

ヘアメイク／ナライユミ スタイリスト／岡本純子

＜衣装クレジット＞

オールインワン97,900円／アキラナカ、パールイヤカフ17,050円、イヤカフ15,400円、リング49,500円／全てイヴェット

お問い合わせ先：

アキラナカ／03-6379-4878

イヴェット／info@yvette.jp

『ふつうの子ども』は9月5日（金）テアトル新宿ほか全国公開

(C)2025「ふつうの子ども」製作委員会

【後編】蒼井優が初めてついた「白い嘘」。「大人」になったと感じた10歳の記憶