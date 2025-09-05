与田祐希“変なスマホゲーム”にハマる「気付いたら朝4時とか5時まで…」
元乃木坂46で女優の与田祐希（25歳）が、9月4日に放送されたバラエティ番組「上田ちゃんネル」（テレビ朝日系）に出演。“変なスマホゲーム”にハマったと、悩みを打ち明けた。
番組は今回、“日本の二大与田”こと、元中日ドラゴンズの与田剛氏と、元乃木坂46の与田祐希が初のコラボ。与田氏全面協力のもと、「この問題どっちの与田だ？ 与田さん？or与田ちゃん？ どっちクイズ」を実施した。
その中で、「与田ちゃんのちょっとした悩みはどっち？」という問題が出題され、「A：変なスマホゲームにハマってしまった」「B：愛犬の機嫌が直らない」の選択肢が与えられる。「“変な”って若い人が言うかな。“変なスマホゲーム”ってワードがおっさん臭い」などの意見が飛び交う中、正解は「A」のスマホゲームだったが、与田は「ショックでした。“変なスマホゲーム”っておじさんくさい…」と傷心気味に。
ハマってしまった“変なスマホゲーム”は「パズルゲームが好きで。1回ハマるとずっとやっちゃうんですよ。最近、気付いたら朝4時とか5時までやっちゃってて…」とのこと。ただ、「やらなくなったら急にやらなくなるし、ハマると一気にガーッと睡眠時間削ってやっちゃう」と波があると語った。
