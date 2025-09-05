蒼井優が初めてついた「白い嘘」。「大人」になったと感じた10歳の記憶

モントリオール世界映画祭最優秀監督賞を受賞した『そこのみにて光輝く』（2014年）、続く『きみはいい子』（2015年）で国内外から高い評価を得た呉美保監督と脚本家・高田亮のコンビによる3度目のタッグ作品『ふつうの子ども』（9月5日公開）。

主人公・唯士を演じる嶋田鉄太は、呉監督の前作『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（2024年）にも出演しており、呉監督作品への2作品連続出演となる。

本作は、10歳の小学4年生・上田唯士が、環境問題に高い意識を持つクラスメイト・三宅心愛に恋をし、彼女に近づくため"環境活動"を始める物語。そこにクラスのちょっぴり問題児・橋本陽斗も加わり、3人の活動は思わぬ方向へ発展していく。

唯士の母親・恵子役を演じた蒼井優さん。蒼井さんにとって、2022年に第1子を出産した後、映画での母親役は今回が初めて。子どもたちの日常を丁寧に描いた本作への思いを語ってもらった前編に続き、後編となる本記事では、蒼井さんに子ども時代を振り返ってもらった。蒼井さんが初めて自分の中に「大人」を感じた記憶とは。

「10歳」は人生で独り立ちし始める時期

--作品の中には、「10歳になったら半分大人になる」といったセリフが登場します。10歳という年齢も本作の肝だと思いますが、蒼井さんは10歳をどんな時期だと思いますか。

蒼井優（以下、蒼井）：私は昔、クラシックバレエをやっていたんですけど、バレエも小学校4年生、5年生頃から急にグッと上達して、大人になってくる時期なんですよね。そうした経験も含めて、私の感覚では、10歳は独り立ちし始める時期かな。私自身は全然できていませんでしたが（笑）、（独り立ちの）兆しが見えてきて、自分の中では「そうなりたい」という思いが強まる時期。親から離れて、親のいないところで遊んだりして、少しだけ大人になった気になる。

小学校が6年間ある中で、4年生になると半分より上の学年に上がるから、ちょっと大人になった感じで、6年生とは違うけど、「自分たちも大人チームだよね」みたいな意識が少し芽生えていた気がしますね。

初めて感じた、小さな絶望

--蒼井さんご自身は、10歳の時、どんな子どもでしたか？

蒼井：すごく覚えているのが、夏休みに走って転んで膝をすりむいたときのこと。昨日も膝をすりむいたのに、またすりむいたと思って、痛くて泣きながら「私、ずっと膝をすりむき続けるのかな」って軽く悩んでいたんです。どこへ行っても毎日転んで、結局同じ場所をすりむく。とても小さいんですけど、初めて感じた絶望というか。

--「なんで自分って〇〇なんだろう」みたいに、自身の内側に意識が向き始めた時期でもあるんですか？

蒼井：どうだろう……クラスの中でグループで動き始めたり、ちょっと不穏な空気が出始めたりしたのはそれぐらいだったかなという気はしますね。やっぱりみんなちょっと変わる時期だったというか、不安定だったのかなと思いますけど。

私は歳のわりに幼かったので、その頃は高いところに登ることに夢中で、走ってばかりで、膝をすりむいた程度で悩んでいるくらいでしたが（笑）、ちょっと多感な子たちはそうだったかもしれないですね。

10歳の蒼井優がしていた「悪いこと」

--映画の中では、主人公の唯士くん（嶋田鉄太）が環境問題に対する意識の高い心愛ちゃん（瑠璃）に憧れを抱きますが、蒼井さんにとって10歳当時、クラスなどでかっこいいと思う子はどんな子でしたか？

蒼井：『ちびまる子ちゃん』に登場する親友のたまちゃんにそっくりの、メガネをかけている子がいたんですけど、その子は家でいっぱい勉強していてピアノも弾けて、かっこいいなって。私の中で憧れでした。仲もすごく良かったんです。お家に遊びに行くと、ハムスターを飼っていて、動物のお世話ができるのも「すごく大人だな」って（笑）。私は自分のことで精一杯だったから。

--その頃、親や友達の親、先生などの大人に対してはどんなことを思っていましたか。

蒼井：私の担任の先生は、たまにこっそり学校にお塩を持ってきて、給食のときに「内緒よ」って言って、みんなにおにぎりを握らせてくれたんです。だから、まだ反抗期が来ていなかった私にとって大人は、面白い、ワクワクさせてくれる人というイメージでした。

--その一方で、大人のいないところで遊びたいといった意識が芽生えてくる時期でもあったわけですよね。

蒼井：そうですね、「ちょっと悪いことをしたい」みたいな（笑）。思い出すのは、マンションの敷地内に、土管を変形させたような面白い形の、中にもぐって遊べる遊具があったんですけど、そこに家のタオルを勝手に持って行って、入口のところにかけていました。秘密基地を作る気分で。許可をとらずに家のものが汚れることをしている、というのが、すごく悪いことをしている気分だったんです（笑）。

初めてついた「白い嘘」に「大人」を感じた

--かわいいエピソードですね（笑）。では、ご自分が大人になったと思ったのはどんな時ですか？

蒼井：兄と家の中で追いかけっこしていたとき、私が兄を追いかけて、兄が逃げるためにドアをバンって閉めたら、私が指を挟んでしまって、すっごく痛くて泣いたことがあったんです。そしたらうちの母が「どうしたの？」と飛んできたんですが、私は「自分で挟んだ」って--兄がドアを閉めたことで挟んだのに「自分で挟んだ」という言葉がとっさに出た時、泣きながら「私、大人」って思いました（笑）。たぶん4年生くらいでした。こういう嘘をついたのが私にとっては初めてだったので、よく覚えています。

--お兄さんをかばう嘘ですよね？ それはとっさに出たんですか？

蒼井：そうですね。なんでそう言ったのか自分でも分からないんですけど、たぶんお兄ちゃんがお母さんに怒られちゃうっていう思いがあったんだと思います。でも、その後、自分にすごく酔いしれています（笑）。優しい、大人になった自分に。

--最後に、ご自分の中にある「大人な部分」と「子どもな部分」を教えてください。

蒼井：大人になってきたなと思うのは、これまで自分が楽しいと思うことを軸に物事を判断していたんですが、その「楽しい」が「自分だけ楽しい」と、楽しいと思えなくなっていることですね。自分も楽しい、でもみんなも楽しい。そこに他の誰かがいるからこそ、自分も楽しめている、という考え方になりました。子どもの時の「おもちゃを独り占めしたい」みたいなことではなくなったところは、自分がちょっと大人になったところかなと思います。

子どもな部分は……（30秒くらい考えたあと）何だろう、ありすぎて絞れません（笑）。

『ふつうの子ども』は9月5日（金）テアトル新宿ほか全国公開

