今日5日、台風15号が関東に最も近づくのは午後ですが、午前中から局地的な激しい雨に注意が必要です。朝の通勤、通学の時間帯も雨が強まる所がありそうです。雨のピークは昼前から夕方で、非常に激しい雨が断続的に降り続き、雨の量が多くなるでしょう。局地的には猛烈な雨の降るおそれがあります。

台風15号は西日本から東日本の太平洋側を東進

今日5日午前7時現在、室戸市付近を東北東へ進んでいるとみられます。台風が関東に最も近づくのは午後ですが、午前中から局地的な激しい雨に注意が必要です。





午前7時現在、近畿や東海に発達した雨雲があり、あちらこちらで1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨を観測しています。関東も南部を中心に一部で、発達した雨雲がみられ、神奈川県や茨城県ではザーザー降りの雨となっている所があります。台風の東進とともに強い雨のエリアも東へ移動するでしょう。

雨のピークは昼前から夕方 滝のような雨による道路の冠水など警戒

関東地方は今、雨がそれほど強くない所も油断できません。朝の通勤、通学の時間帯は急にザっと雨が強まる所があるでしょう。昼前から夕方にかけてが雨のピークで、非常に激しい雨が断続的に降り続き、局地的には猛烈な雨が降りそうです。



雨の量が多くなるため、道路が冠水したり、地下施設に水が流れ込んだりすることが考えられます。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも厳重に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。



夜には雨のやむ所が多くなりますが、台風の進路や速度によっては発達した雨雲が夜まで残る可能性があります。最新の気象情報や交通情報をこまめに確認してください。

線状降水帯が発生する可能性も

5日に予想される1時間降水量は多い所で、

関東地方北部 50ミリ

関東地方南部 80ミリ

甲信地方 60ミリ

伊豆諸島 50ミリ

5日6時から6日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、

関東地方北部 150ミリ

関東地方南部 300ミリ

甲信地方 200ミリ

伊豆諸島 120ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

神奈川県、山梨県、長野県 5日昼前から夕方にかけて

茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、伊豆諸島 5日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけてです。