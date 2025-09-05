「絶対に許しません！」 NEXCOが強硬姿勢！ ETCゲート「強行突破」＆「料金踏み倒し」“超・悪質利用者”を徹底排除へ！ 違反者には「料金3倍請求×高額罰金」の懲罰も？

「強行突破」「踏み倒し」絶対に許しません

NEXCO東日本は2025年9月1日、公式SNSを更新。

9月を「不正通行対策強化月間」を定め、不正通行を撲滅すると発表しました。

一体どういうことなのでしょうか。

アクアラインで強行突破したドライバーは逮捕された［画像：PIXTA／イメージです］

高速道路での不正通行とは、料金所のレーンを「強行突破」したり、ウソをついて安い通行料金を支払うような行為をいいます。

強行突破する事例では、バイクで料金所のバーの「隙間」を狙ってすり抜ける者や、トラックなどの大型車の後ろに「カルガモ」のようについていき、バーが開いているうちにするりと抜けていく行為などがあります。

また、料金所のバーは万が一激突しても通行車両にダメージを与えないよう、柔らかい素材のものが使われていることから、閉まっているバーをへし折って破壊し、無理やり通行する者もいます。

ウソをついて安い料金を支払うという事例では、例えば障害者が乗っていないにも関わらず、障害者割引を使ったり、偽造したクレジットカードを使うこと、また利用した区間とは違う通行券を取得し、安い通行料を支払うというケースもあります。

こうした不正通行は道路整備特別措置法に違反するほか、ウソをついて安い料金を支払うことは、まごうことなき詐欺でもあり、れっきとした犯罪行為です。

道路整備特別措置法に違反すると、第59条に基づき刑事罰（30万円以下の罰金）が科されるほか、第26条に基づき免れた通行料金と割増金（免れた通行料金の2倍に相当する額）が徴収されます。

しかし、依然として不正通行は無くなっておらず、NEXCOでは対策用カメラの設置や積極的な警察への通報、捜査の協力などを実施。プレスリリースにおいても、不正通行者の逮捕事例を発表するなど、不正通行の抑止に力を入れています。

2025年1月には、東京湾アクアラインで料金所のバーを破壊して料金を踏み倒した利用者を告発した事例や、第三京浜でナンバーを外してETCレーンを強行突破した利用者の告発などを明らかにしています。

今回は9月を不正通行の対策強化月間と定め、NEXCOのみならず道路各社と一丸となって不正通行撲滅を目指す構えです。

NEXCOは「有料道路事業は、道路をご利用されるすべてのお客さまに通行料金をご負担いただくことで成り立っております」としたうえで、「不正通行は許さないという姿勢で毅然と対応します。当社では、通行料金の適正な収受に努めることにより、お客さまからの信頼を損なうことのないよう今後とも努めてまいります」と強硬な姿勢を見せています。

また、不正通行を見聞きした場合、NEXCO東日本お客さまセンター（0570-024-024）まで情報提供を求めています。

※ ※ ※

ちなみに、ETCを利用する人のなかには、うっかり不正通行になるケースもあります。

例えば、ETCの登録情報を変更せず、車両のうしろにけん引装置を取り付けた場合や、全く違う車種区分のETCの車載器を別の車両に載せ替えた場合などです。

ETCの利用時は、カードの有効期限や挿し忘れがないかを確認するだけでなく、ETCが正しく登録されているかも確認したほうがよいでしょう。