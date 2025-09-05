イタリア人の夫と結婚して発覚、本場の「ジェノベーゼ」は緑色じゃなかった
クルーズ船乗務員時代に出会ったナポリ出身のイタリア人と結婚した「ありのママ」さん。結婚後、日本で生活するうちに、夫がじつは母国の味を恋しがっているのに気づきます。それまでは和食しか作れず、パスタを作るのもレトルトを使うくらいだったのが、一念発起。夫とその家族から教わった本場の家庭料理が、身近に手に入る少ない食材で、簡単にびっくりするほど美味しくできあがることに感激。なんとかこれを伝えたい！と、SNSで発信するように。
今やInstagramフォロワーは14万人超え！ その待望の初レシピ本『史上最高！ おうちイタリアン イタリア人夫にほめられたレシピだけ！』が刊行に。今回は、それまでの“イタリア料理の常識”が覆されたありのママさんのイタリアでの体験をお届けします。おすすめレシピも新刊から一部抜粋・編集してご紹介！
茶色のジェノベーゼ!?
これはまだ次女が生まれる前、夫と長女と3人でイタリアに帰省したときのこと。義父がレストランに連れて行ってくれました。
イタリア人は、離乳食からパスタを食べて育ちます（赤ちゃん用の小さなパスタがあるのです）。日本生まれ日本育ちのうちの娘はそこまでではないものの、もちろんパスタは大好物！ 「好きなもの頼んで！」とおじいちゃんに言われて、そのとき2歳になる前の娘が食べたがったのは
「みどりのパスタ〜〜〜！」
そう、娘はジェノベーゼが大好きなのです。
私：（はいはい、バジルのやつね）「じゃあ、ジェノベーゼにしよっか♪ 私もジェノベーゼにしよっと！」
義父：「おお、いいチョイスだね」
娘：「みどりぃー！ パスター！！（ワクワク）」
ところが、運ばれてきたお皿を見て私も娘もフリーズ。目の前に置かれたのは……。
茶 色 の パ ス タ。
「ジェノベーゼ頼んだら茶色が来た」事件
私：（え、間違って別の頼んだ？）
娘：「……これ、ママの？」
私：「ママのじゃない。え？ 誰の？」
（母子ともにちょっとパニック）
私：「ちょっと待って。アモーレ（注：夫のことです）、これ何？」
夫：「ジェノベーゼだよ」
私：「え、ジェノベーゼ？ いやいや、ジェノベーゼは緑でしょ !?」
夫：「……いや、これが “ナポリのジェノベーゼ” だよ」
私：「ちょ、待って待って。ジェノベーゼってバジルのやつじゃん！」
夫：「……それは、“ペスト・アッラ・ジェノベーゼ” ね」
私：（？？？）
夫：「ジェノベーゼは、お肉と玉ねぎのパスタ」
私：「じゃあ日本で食べてる緑のは？」
夫：「“ペスト” だよ」
私：「ペペペスト……？（聞いたことない）」
そのとき……。
娘：「みどりのパスタぁぁぁああ！！！」（絶叫）
（とりあえず茶色のパスタをひとくち食べさせる）
娘：「ブォーーーーーノ！！！！！」
……秒で、みどりのパスタ忘れた。私も食べてみる。
私：（どれどれ……うまっ！！ 何これ！？ 玉ねぎの甘みとお肉の旨み最高……！ 今まで食べたパスタの中でトップ3に入る…！！）
これが本場のジェノベーゼパスタ！
そこで知ったのが、ナポリの郷土料理「ジェノベーゼ」は、茶色いラグーソースのパスタで、バジルは使われていない、ということ。
でもこの味、どこかで食べたことあるような……甘みのある牛肉と玉ねぎのソースがパスタに絡んで、とろけるような美味しさ！……そうだ、牛丼！ この牛肉＆玉ねぎのソースをご飯にのっけたら、そのまま牛丼になりそう。だから、日本人好みの味なのね！
そこで、日本の我が家でも再現しなければ！ と、さっそくイタリアのマンマにレシピを教わり、それからは我が家の定番メニューに。それをみなさまにもお届けします。
ナポリの本物！ ジェノベーゼパスタのレシピ
材料（2人分）
パスタ（ペンネ）... 160g
牛切り落とし肉 ... 150g
玉ねぎ ... 2と1/2個
にんじん ... 1本
セロリ ... 1本
イタリアンパセリ ... 2 ~ 3本
白ワイン ... 150mℓ
オリーブオイル ... 大さじ1
岩塩（なければ塩／パスタ用）... 小さじ2
塩 ... 適量
パルメザンチーズ （すりおろし）... 適量
【作り方】
1 玉ねぎは繊維に沿って薄切りにする。にんじん とセロリはみじん切りにする。
2 鍋にオリーブオイルと 1 の玉ねぎを入れ、中火で炒める (a)。
3 しんなりしてきたら、1 のにんじんとセロリ、 牛肉を加えて炒める。
43 に火が通ったら、イタリアンパセリを切らずに加え、半量の白ワインを注ぎ、ふたをして30分ほど弱火で煮る。
5 イタリアンパセリを除き、残りの白ワインを加え、さらに30分ほど弱火で煮る。
6 鍋に1.5ℓの湯を沸かし、岩塩を溶かし入れ、 パスタを表示通りにゆでる。
7 パスタがゆで上がったら、5 と絡め、塩で味をととのえる。
8 器に盛り、パルメザンチーズを散らす。
緑のパスタのレシピも知りたい！
では、日本人がイメージする“ジェノベーゼ“はどうやって作るの？ と気になりますよね？ 現地では、“パスタ・ペスト”、または“パスタ・ペスト・アッラ・ジェノベーゼ”と呼ばれるのが、バジルのパスタ。“ペスト”が、バジルを使ったソースのことなのです。こちらもイタリアのマンマに教わったレシピをお伝えします！
お馴染みのバジル味 パスタ・ペストのレシピ
材料（2人分）
パスタ（スパゲッティ）... 200g
じゃがいも ... 1個
A
｜フレッシュバジルの葉 ... 40g
｜パルメザンチーズ (すりおろし)... 80g
｜松の実（または、くるみ）... 30g
｜にんにく（スライス）... 1枚
｜オリーブオイル ... 90mℓ
｜砂糖 ... 小さじ2
｜塩...少々
｜水 ... 大さじ2
岩塩（なければ塩／パスタ用）... 小さじ2
フレッシュバジルの葉（仕上げ用）... 適量
【作り方】
1じゃがいもは皮をむいてさいの目に切り、軽く水にさらす。耐熱皿に入れてラップをかけ、 500Wの電子レンジで3分加熱する (a)。
2Aをブレンダーでペースト状にする。
3 鍋に1.5ℓの湯を沸かし、岩塩を溶かし入れ、 パスタを表示通りにゆでる。
4 2 をボウルに入れ、1 のじゃがいもを加え、パスタがゆで上がったら湯をきらずに移し入れ、 絡める。
5 器に盛り、バジルを添える。
