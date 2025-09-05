イタリア人の夫と結婚して発覚、本場の「ジェノベーゼ」は緑色じゃなかった

クルーズ船乗務員時代に出会ったナポリ出身のイタリア人と結婚した「ありのママ」さん。結婚後、日本で生活するうちに、夫がじつは母国の味を恋しがっているのに気づきます。それまでは和食しか作れず、パスタを作るのもレトルトを使うくらいだったのが、一念発起。夫とその家族から教わった本場の家庭料理が、身近に手に入る少ない食材で、簡単にびっくりするほど美味しくできあがることに感激。なんとかこれを伝えたい！と、SNSで発信するように。

茶色のジェノベーゼ!?

これはまだ次女が生まれる前、夫と長女と3人でイタリアに帰省したときのこと。義父がレストランに連れて行ってくれました。

イタリア人は、離乳食からパスタを食べて育ちます（赤ちゃん用の小さなパスタがあるのです）。日本生まれ日本育ちのうちの娘はそこまでではないものの、もちろんパスタは大好物！ 「好きなもの頼んで！」とおじいちゃんに言われて、そのとき2歳になる前の娘が食べたがったのは

「みどりのパスタ〜〜〜！」

そう、娘はジェノベーゼが大好きなのです。

私：（はいはい、バジルのやつね）「じゃあ、ジェノベーゼにしよっか♪ 私もジェノベーゼにしよっと！」

義父：「おお、いいチョイスだね」

娘：「みどりぃー！ パスター！！（ワクワク）」

ところが、運ばれてきたお皿を見て私も娘もフリーズ。目の前に置かれたのは……。

茶 色 の パ ス タ。

「ジェノベーゼ頼んだら茶色が来た」事件

私：（え、間違って別の頼んだ？）

娘：「……これ、ママの？」

私：「ママのじゃない。え？ 誰の？」

（母子ともにちょっとパニック）

私：「ちょっと待って。アモーレ（注：夫のことです）、これ何？」

夫：「ジェノベーゼだよ」

私：「え、ジェノベーゼ？ いやいや、ジェノベーゼは緑でしょ !?」

夫：「……いや、これが “ナポリのジェノベーゼ” だよ」

私：「ちょ、待って待って。ジェノベーゼってバジルのやつじゃん！」

夫：「……それは、“ペスト・アッラ・ジェノベーゼ” ね」

私：（？？？）

夫：「ジェノベーゼは、お肉と玉ねぎのパスタ」

私：「じゃあ日本で食べてる緑のは？」

夫：「“ペスト” だよ」

私：「ペペペスト……？（聞いたことない）」

そのとき……。

娘：「みどりのパスタぁぁぁああ！！！」（絶叫）

（とりあえず茶色のパスタをひとくち食べさせる）

娘：「ブォーーーーーノ！！！！！」

……秒で、みどりのパスタ忘れた。私も食べてみる。

私：（どれどれ……うまっ！！ 何これ！？ 玉ねぎの甘みとお肉の旨み最高……！ 今まで食べたパスタの中でトップ3に入る…！！）

これが本場のジェノベーゼパスタ！

そこで知ったのが、ナポリの郷土料理「ジェノベーゼ」は、茶色いラグーソースのパスタで、バジルは使われていない、ということ。

でもこの味、どこかで食べたことあるような……甘みのある牛肉と玉ねぎのソースがパスタに絡んで、とろけるような美味しさ！……そうだ、牛丼！ この牛肉＆玉ねぎのソースをご飯にのっけたら、そのまま牛丼になりそう。だから、日本人好みの味なのね！

そこで、日本の我が家でも再現しなければ！ と、さっそくイタリアのマンマにレシピを教わり、それからは我が家の定番メニューに。それをみなさまにもお届けします。

ナポリの本物！ ジェノベーゼパスタのレシピ

材料（2人分）

パスタ（ペンネ）... 160g

牛切り落とし肉 ... 150g

玉ねぎ ... 2と1/2個

にんじん ... 1本

セロリ ... 1本

イタリアンパセリ ... 2 ~ 3本

白ワイン ... 150mℓ

オリーブオイル ... 大さじ1

岩塩（なければ塩／パスタ用）... 小さじ2

塩 ... 適量

パルメザンチーズ （すりおろし）... 適量

【作り方】

1 玉ねぎは繊維に沿って薄切りにする。にんじん とセロリはみじん切りにする。

2 鍋にオリーブオイルと 1 の玉ねぎを入れ、中火で炒める (a)。

3 しんなりしてきたら、1 のにんじんとセロリ、 牛肉を加えて炒める。

43 に火が通ったら、イタリアンパセリを切らずに加え、半量の白ワインを注ぎ、ふたをして30分ほど弱火で煮る。

5 イタリアンパセリを除き、残りの白ワインを加え、さらに30分ほど弱火で煮る。

6 鍋に1.5ℓの湯を沸かし、岩塩を溶かし入れ、 パスタを表示通りにゆでる。

7 パスタがゆで上がったら、5 と絡め、塩で味をととのえる。

8 器に盛り、パルメザンチーズを散らす。

緑のパスタのレシピも知りたい！

では、日本人がイメージする“ジェノベーゼ“はどうやって作るの？ と気になりますよね？ 現地では、“パスタ・ペスト”、または“パスタ・ペスト・アッラ・ジェノベーゼ”と呼ばれるのが、バジルのパスタ。“ペスト”が、バジルを使ったソースのことなのです。こちらもイタリアのマンマに教わったレシピをお伝えします！

お馴染みのバジル味 パスタ・ペストのレシピ

材料（2人分）

パスタ（スパゲッティ）... 200g

じゃがいも ... 1個

A

｜フレッシュバジルの葉 ... 40g

｜パルメザンチーズ (すりおろし)... 80g

｜松の実（または、くるみ）... 30g

｜にんにく（スライス）... 1枚

｜オリーブオイル ... 90mℓ

｜砂糖 ... 小さじ2

｜塩...少々

｜水 ... 大さじ2

岩塩（なければ塩／パスタ用）... 小さじ2

フレッシュバジルの葉（仕上げ用）... 適量

【作り方】

1じゃがいもは皮をむいてさいの目に切り、軽く水にさらす。耐熱皿に入れてラップをかけ、 500Wの電子レンジで3分加熱する (a)。

2Aをブレンダーでペースト状にする。

3 鍋に1.5ℓの湯を沸かし、岩塩を溶かし入れ、 パスタを表示通りにゆでる。

4 2 をボウルに入れ、1 のじゃがいもを加え、パスタがゆで上がったら湯をきらずに移し入れ、 絡める。

5 器に盛り、バジルを添える。

