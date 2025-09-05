世界を舞台に活躍する男性アスリートの妻たちには、彼女たちならではの苦労がある。円満な夫婦もいれば、離婚してしまうケースも……。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、夫がアスリートである夫婦の明暗についてつづる。

【写真】9年前、地区優勝が決まり喜ぶドジャーズ時代の前田健太と早穂夫人。他、巨人・田中将大と妻・里田まいのツーショットなども

夫だけが妻の気持ちの変化やSOSに気づいていなかった

『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）で、サッカー元日本代表の松井大輔さん（44才）と離婚したことを電撃発表した加藤ローサさん（40才）への支持の声が止みません。放送は8月17日で、もう2週間以上が経っているのに、です。

たまたまリアタイしていた私は、「いまは籍を抜いていて」「今年とかじゃなくて、ちょっと前」なる突然の告白よりも、ローサさんの冷ややかさに驚かされたものです。特に、VTR出演した松井さんに対し、諦めにも似た表情を浮かべ、「微妙」の一言で片づける様子はまるで熟年夫婦の“卒婚”のようでした。

彼女が新たに見ている景色や聞いている音。逆に見なかったり、無理に聞かなかったりしても許されているかのようなさまざまな変化。

ローサさんのInstagramからはとうに松井さんの写真やエピソードがなくなっていて、それに気づくフォロワーさんも少なくなかったようですが、夫だけは妻の気持ちの変化やSOSに気づいていらっしゃらなかったようで……。そんな松井さんへの“諦め”を共有するかのように、彼女を支持する声が日に日に高まっているのです。

ご存じのように、アスリートの皆さんは第一線で活躍できる時期が限られています。でも夢はそう簡単に捨てきれないでしょうし、トップ選手であればあるほどプライドもあるでしょうから、その男性を長きにわたって傍らで支える妻の苦労は並大抵のものではなかったでしょう。

そんな中、アスリートフードマイスターや食生活アドバイザーなどの資格を所持し、夫・前田健太投手（37才）の食事管理や栄養サポートをしていたことで知られる前田早穂さん（40才）が今年3月、お子さんと共にアメリカから帰国することを公表した際は世間がザワつきました。最新情報として、マエケンさんが日本球界復帰の意向を明らかにしていますが果たして……。

さらに、人気アスリートはイケメンのかたが多く、モテモテでいらっしゃる。古い話で恐縮ですが、柔道の井上康生さん（47才）や、最近では水泳の北島康介さん（42才）という金メダリストに不倫報道があり、井上さんの妻・東原亜希さん（42才）、北島さんの妻・千紗さん（39才、元girl next door）は都度、取沙汰され、ご苦労されたと思われます。報道直後の千紗さんにはガルネクファンから心配の声も上がっています。

妻の明るさが夫の成績と家庭の安定にもつながる

ローサさんとは異なる形ですが、「離婚組」も少なくありません。スポーツ紙の記者さんから「全種目を制覇するつもりなのか」と注目されていたフジテレビの女性アナウンサーの皆さんにはアスリートの妻が本当に多いのですが、大横綱・貴乃花光司さん（53才）の元妻・河野景子さん（60才）や、元フィギュアスケートの小塚崇彦さん（36才）の元妻・大島由香里さん（41才）は離婚後も輝いていらっしゃるのだからたくましいですよね。

先日、日テレの通販番組でジュエリーを身につけて微笑む河野さんをお見かけしたのですが、目を見張る美しさでしたし、『BRAND-NEW MORNING』（TBSラジオ）と『5時に夢中！』（TOKYO MX）で早朝と夕方、平日2本の帯番組を仕切る大島さんも輝いていらっしゃる。本当に強いです。

一方、安泰組としては、日米通算200勝にあと1勝と迫った田中将大投手（36才）と里田まいさん（41才）。マー君は結婚するとき、成績の悪さを妻のせいにされないようにがんばると言い切った優しくて強い夫です。「おバカ」キャラを捨てて多くの資格を取得し、支え続けてきた里田さん。夫の200勝へのリスタートを見守っていらっしゃいます。

そして、5大会連続W杯出場を目指すサッカー日本代表の長友佑都選手（38才）と平愛梨さん（40才）は互いのキャラはそのままに、平さんの明るさが夫の成績にも家庭の安定にもつながっています。

さらに、サッカー元日本代表の鈴木啓太さん（44才）と畑野ひろ子さん（49才）は“腸活夫婦”として有名で、健康と美しさを目指すことが夫妻のお仕事に直結している理想形。

また、元プロ野球の谷佳知さん（52才）の妻で元柔道の谷亮子さん（49才）や、元祖“週末婚”“別居婚”で話題を呼んだサッカーの三浦知良選手（58才）の妻・三浦りさ子さん（57才）は息子さんたちのご活躍もあり、最近、その子育て法に注目が集まっています。

加えて、元フェンシングの太田雄貴さん（39才）と妻・笹川友里さん（34才）も安泰組。各種目のトップとして揺るぎない存在の夫や妻がいるご夫妻には安定感があります。

最後に、こうした皆さんの大先輩にあたる、元プロ野球の古田敦也さん（60才）と妻でフリーアナウンサーの中井美穂さん（60才）について。その昔、「大人なんだから健康管理ぐらい自分でしてほしい」と言い、いまに至る中井さんは、2023年度まで長年、読売演劇大賞の選考委員を務めた演劇評論家。現在も夜の観劇が多いため、古田さんの方が妻の予定に合わせて共に外食する機会を設けていると『徹子の部屋』（テレビ朝日系）で聞き、古田さんの優しさと大らかさと成熟した夫婦像に心から感動。アスリートの妻の理想形だと私には思えました。

思えば、あの大谷翔平選手（31才）と真美子さん（28才）もスキャンダル乗り越え組ですからね。

アスリート夫と妻がどんな進化を遂げるのか。見守りたいです。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2025年9月18日号