夫の“ゲーム課金”が月10万超え。家計は火の車、やめさせる方法はある？【ママリ】

毎月10万円もゲーム課金をする夫

夫がゲーム課金で家計が苦しい。家事も育児も協力せず、喧嘩が絶えない。離婚も考えるが子供が心配。どうしたらいいか悩んでいます。

夫のゲーム課金についてです。

CODという撃ち合うゲームをずっとしてるんですが、毎月10万近く課金します😭家には15万しかお金入れてくれません。(給料は20万ない)

家のローンもあるし、毎月マイナスになります。旦那は貯金1円もありません。私の方がお給料が良くてなんだかんだ私が払ってくれると思っているようです。

育児はしてくれますが、家事はほとんどしないし、やってとお願いしてイヤイヤやる感じです。私も子育てでいっぱいいっぱいで、家事してくれないことに文句言ってしまい喧嘩になります。ゲーム課金のことを怒ると、毎日家事のことで怒られて毎日が楽しくない、課金は私に怒られるストレスのはけ口みたいに言われました。正直全く納得できません。家事も育児も2人でするのが当たり前じゃないんですかね🥺ネットとかでも優しくお願いしたらいいとかたくさん書いてあるけど、イライラするし優しくなんか言えません！！

ゲーム課金を課金できないようにするとか何か私ができることはないでしょうか⁇

離婚も考えましたが、子供も生まれたばかりで父親を奪うのはとなかなか決断はできません😭 出典：

家事や育児は妻一人が担うものではありません。しかし現実には、「妻がやって当たり前」と思っている夫もいるのですよね。投稿者さんの夫もその一人で、家事や育児に協力的ではないうえに、ゲーム課金の支払いで家計を圧迫させているのだそうです。家計が苦しい状況でもゲームをやめようとせず、妻の気持ちや家庭のことを気にも留めていないように見えます。



投稿者さんは、どうにかして夫のゲーム課金をやめさせる方法はないかと悩んでいます。しかし、夫に直接話をしても自分がイライラしてしまい、優しく伝えられずに結局はケンカになってしまうとのことです。

夫のゲーム課金にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「義母に怒ってもらう」「真剣に話す」というコメントがありました。

旦那が同じです。ゲーム課金酷い時は35万でした。私の貯金から払いました。

独身時代の癖が抜けないんだと思います…

私が何言ってもやめてくれないので、まず義母にチクりました。義母から怒ってもらいました。

それでも治らなくて、やめられないならこの家にいる意味がないし、子供のためにも出ていきます。と真剣に言いました。

そしたら徐々になくなり今では月一万です。



出てく。とか本気で言わないと真剣に考えてくれないです😖 出典：

ゲーム課金をやめない夫のことを義母に怒ってもらう、それでも無理なら出ていくと真剣に話すという意見がありました。夫に家庭の状況や妻の気持ちを本気で理解してもらうには、しっかりと向き合って話をしてみてもいいかもしれません。こちらの真剣な気持ちが伝われば、夫の気持ちも変わってくるかもしれません。



この他に「義両親を巻き込んで離婚も含めて話し合う」というコメントがありました。

私もゲームやる民ですが、そういう撃ち合いのゲームへの課金してる人はもう改善しようがありませんので、我慢か離婚かの2択かと思います。

私の昔のフレンドも、家のローンもあったけど奥さんと子供に出ていかれたから1人で住んでるって言ってました。

優しく言ったところで、前いいって言ったじゃん💢とかって自分の都合の良いようにしか解釈しませんし、その昔のフレンドは子育ても一切参加せずゲームばかりしてたので、周りからももっと家のこととかやらなくていいの？とかは声掛けてたんですけど、「俺はやってる」「その上でご褒美でやってるからいい」「趣味まで奪われたらストレスしかたまらない」と言い続けてました。

そりゃ捨てられるわ、ってみんな離れていきました。

それでもゲームに、もっとのめり込むようにもなってました。

もうゲーム依存症ですね。

そういう人はみんな離れても、奥さんや子どもが出ていっても、開き直る傾向にあるので早めに義実家やご自身の実家巻き込んで話し合いした方が良いと思います。

ちなみに私は夫と大喧嘩して両家巻き込み、離婚手前まで行きましたが心入れ替えてゲーム辞めました😂

それでも子どもが出来る前でしたし、結婚直後くらいだったので、お子さんいたら大変かもしれませんが…💦

まぁどちらにしても、動くなら今のうちにやっておかないと、子どもにまで八つ当たりするようになったら終わりですからね…色々と… 出典：

投稿者さんの夫も、もしかしたらゲーム依存症の可能性があります。早めに義両親や自身の両親を含めて話し合うといいという意見がありあました。



投稿者さんの夫は自分のゲーム課金が家計に負担になっているのか、知りたくないのかもしれません。自分以外のまわりにこの状況を知ってもらい、いかに自分が家庭に悪い影響を与えているのか自覚を持つようになるといいですね。

放置せず話し合いを

家計を苦しくさせるほどゲーム課金をしている夫を放置していいわけがありません。これを指摘しないでいると結局は妻が苦しいだけで、こんなことで自分を犠牲にしてはもったいないです。その本人にはゲーム課金の状況をしっかりと理解してもらい、それでもだめなら義両親たちを巻き込んでの真剣な話し合いで、今の状況の改善を試みるといいのではないでしょうか。

