【前編】ワンフロア2,000坪!?　音楽・革小物・ガチャ・北海道物産展…進化系書店・コーチャンフォーの全貌とは

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は書店探訪編ということで、アノ大型複合書店を訪問！ 個性的な店名の由来から、家族3世代が何回来ても飽きない店作りへの思いを語ってもらいました。実際の店舗面積も聞いてビックリ、◯◯の試合を開催できちゃう広さなんですね……。

お客様のニーズに応える超巨大店舗！

皆さんこんにちは、北の読書大好き芸人・ようへいです。

今回は「本を探しに町に出よう！」の第4回ということで、先日公開収録をさせていただきました、コーチャンフォーの魅力に迫ります。コーチャンフォーは北海道の方はご存知のように札幌3店舗、釧路・北見・旭川とありますが、関東にも東京都稲城市の若葉台店、そして茨城県つくば市につくば店があります。

ようへい：今回は東京・若葉台店にやってまいりました。それではたっぷりとお話を伺いましょう。コーチャンフォー若葉台店・統括マネージャーの千葉國政（ちば・くにまさ）さんです。千葉さんこんにちは。

千葉さん：こんにちは、よろしくお願いします。

ようへい：私は北海道6店舗はもちろん、先週つくば店にも行ってますから、本日の取材をもって全8店舗コンプリートでございます。コーチャンフォーって本当にファンが多いので全店舗行ったことあるよって方いらっしゃいますか？

千葉さん：「御書印帳」を集めている方で、時々若葉台店にいらした時に北海道の何店舗も既に押してある方はいらっしゃいました。

ようへい：北海道の方にとってはお馴染みの大型書店です。ただPodcastやYouTubeを道外で聴いてくださっている本好きの方もいらっしゃるので、「コーチャンフォー」さんのこの独特の店名の由来を教えていただけますでしょうか。

千葉さん：コーチャンフォーは「Coach & Four（コーチ・アンド・フォー）」を略したもので「四頭立ての馬車」という意味です。書籍・文具・ミュージック・飲食、この4つの柱で構成されているところが店名の由来です。

ようへい：四馬力でやっているということですよね。ここポイントだと思うのが近年CDやDVDを取り扱うお店が少なくなってきています。これだけ大きくスペースを設けてCD・DVDコーナーがあると、喜ばれるお客様が多いんじゃないですか？

千葉さん：はい、特にシニアの方ですとか、なかなかCDを買えるところがない中でこれだけ品揃えがあるのはありがたいというお客様はいらっしゃいます。

ようへい：作る側、アーティスト側からしても、曲を作ったのは良いけどほとんどが配信ですよね。でもやっぱりCDとして形に残したいっていうアーティストはたくさんいると思うんですよ。アーティストの人たちにとってもCD・DVDの取り扱いがあることで喜ばれることもありますよね。

千葉さん：そうですね。新譜だけでなく旧譜、過去の作品に関してもできる限り品揃えしているので、アーティストの方からも喜ばれることがあります。

ようへい：書籍・文具・CD・DVDあるいは飲食部門もそうですが、それぞれが独立しても1店舗経営できるぐらいのスペースでおもてなしをされています。1997年に北海道・美しが丘店を立ち上げた時、こういったスタイルについてどういった思いがあったんですか？

千葉さん：弊社は北海道釧路市の企業なんですが、釧路ではなかなか本を買えるところがない、新刊が入ってこない状況でした。その中で多くのお客さんにしっかり本を届けたい、あらゆるニーズに応えようという思いで、大型店として立ち上げたと伺っています。

ようへい：本の在庫数の充実ってことですよね。若葉台店はコーチャンフォー全8店舗の中でも店舗面積としては1番ですか？

千葉さん：1番は北海道の新川通店ですね。この若葉台店は、書籍と文具の間の壁を取っ払ってすべてワンフロアとなっているので広く感じるんだと思います。

ようへい：若葉台店の店舗面積ってどれぐらいあるんですか？

千葉さん：2000坪ですね。

ようへい：すごい。サッカーできますよね。

千葉さん：サッカーコートが2100坪なのでちょうど入るぐらいです。

ようへい：在庫冊数っていうのは何冊ぐらいあるんですか？

千葉さん：現時点の正式な数はわからないんですけれど、オープン時に100万冊程度揃えています。

ようへい：美しが丘店ができた当時はネット環境もそれほど整っていなくて、書店に行っても欲しい本が置いてあるかどうか、わからないことも多かったんですよね。それだけの在庫冊数を揃えたのは、お客様に来店の後悔をさせないという思いがあったんですね。

千葉さん：弊社の創業者は「お客様のニーズに応えようと思ったら結果的にこれぐらいの大きさになっちゃった」という言い方をしています。

ようへい：ピンポイントで一人一人にベクトルが向いてるってことですよね。それから時代のニーズに沿っていると思うのは、最近ですと、全国各地の美味しい食が集っているマルシェのコーナーや、カプセルトイのコーナーが充実している点です。試行錯誤を繰り返して、こういうブースを作ることになったんですね。

千葉さん：そうですね。ミュージック事業が業界として厳しくなっている中で、新しいものとして関東の店舗では北海道物産展を展開しています。またカプセルトイコーナーに関しては若葉台店でいうと1052面揃えて、ファミリーで楽しめる空間を目指して試行錯誤しています。

ようへい：1052面！ 日本の百円玉全部がここに集まってるんじゃないですか(笑)。実は僕も寄ってきたんですけど、見てるだけで時間が過ぎていきます。どの店舗もそうですけど、1日じっくりご家族で楽しめるっていう、デパートのようなイメージですよね。

千葉さん：ここがオープンした時に、お買い物いただければ駐車場を2時間無料でご利用いただけるとしたんですが、お客様から「2時間じゃ回れないよ」というお声をいただき、すぐに4時間無料に切り替えました。

ようへい：4つの柱どころか、今はもう6頭建7頭建ですね。

千葉さん：そうですね、コーチャンシックスじゃないかって言われることもあります。

ようへい：マルシェですが、北海道の店舗は全国各地の美味しい食が集ってる。一方で若葉台店とつくば店は北海道物産展のようなスタイルでやっている。こちらもかなりのアイテム数ですよね？ お肉・スイーツ・お酒・海産物など様々なものがあって、店舗面積を考えるとデパートで開催される北海道物産展より大きいくらいですね。

千葉さん：そういう声もいただきますし、「北海道物産展いつまでやってますか？」って聞かれるんですけど、常設です！と。

ようへい：「白い恋人」も数量限定ですが置いてあったり、バイヤーの方がいて商品を探して仕入れているということですか？

千葉さん：そうです。お客様が飽きないよう、売り場が新鮮な状態になるようにバイヤーが常にアンテナ張って新商品を導入しております。品揃えに関しては一番大切にしているところですね。

ようへい：鞄や革細工のコーナーのラインナップも、書店や文具事業の片手間に少しだけ置いているレベルじゃないですよね。僕もバッグを探していた時に、しっくり来るのが無いなって妻に言ったら「コーチャンフォーに行ったらあるんじゃない？」って。「え？あったっけ？」ってことで行ったらホントにセンスの良い鞄や財布とか、男性の小物や雑貨が充実していました

千葉さん：文具事業で各ジャンルのバイヤーがおりまして、日々情報を集めて、新しい物や流行っている物の品揃えをするよう努めています。

ようへい：特にカッコいいバッグとかリュックを探している方は、ぜひコーチャンフォーを見ていただきたい。「ここにあった！」という出会いがあるんじゃないかと思います。全国見てもこれだけの複合書店は無いので、何かを参考にしたわけではなく、オリジナルの販売スタイルで一から構築していったんですか？

千葉さん：そうなんです。ですから最初は何もわからないまま、本や文具について一つ一つ経験を積み重ねて歴史として作り上げてきました。

ようへい：北海道とはお客様の層も全く違うと思いますが、関東に出店したことについてはどういう思いがありましたか？

千葉さん：コーチャンフォーは広い商圏で店を構えてますので、北海道は各地に出店してある程度出し切った。次は関東だ！というところです。

ようへい：若葉台店ができたのは2014年、11年ぐらい経ちましたが、お客様の層や売れる商品は北海道と比べて違いますか？

千葉さん：基本的には3世代含めたファミリーをターゲットにした品揃えをしているので、売れる物の幅としては同じです。東京という立地柄、ビジネス書や専門書が少し強いとか多少傾向はあるんですが、基本的なラインナップとしては同じようなものが売れています。

ようへい：在庫冊数が膨大なのでバラつきが出にくいかもしれませんね。出店当初から順風満帆でしたか？

千葉さん：東京で1店舗目となると、コーチャンフォーをご存知ない方が多かったので、スタートは認知を広めていくのに色々な努力をしました。

ようへい：知ってさえいただければ2回3回と足を運んでくれると思うんですけど、何年目ぐらいから認知していただけた感覚ですか？

千葉さん：オープンしてから毎年、売上前年比は2桁アップしてはいたんですが、そんな中でコロナが2020年にありました。駅ナカの書店さんが閉めざるを得ない中で、弊社は時間短縮しながら少しでも期待に応えようと営業をしていました。さらに学校も休校になって「ドリルをやらなきゃいけないけど開いている本屋がここしか無い」ということで、当時はドリルの売上が何倍かも把握できないぐらいになりました。あとは巣篭もり生活が続く中で読書習慣ができて、本を買いに来ていただきましたね。コロナ禍で初めて弊社を知った方が、またお越しくださるようになったというのは、お声を聞いていても非常に多くありました。

ようへい：当時は「密」になるのがダメ、人と人が近づくのが良くないという中で、こちらは店舗も通路のスペースも広いですから、本を選ぶ時も密にならずにできたかと思います。

千葉さん：東京の書店は通路が狭いイメージだと思うんですが、通路は広くして、ゆっくり見られるようにしていますね。

（後編へ続く）

この番組のPodcastは、毎週月曜朝6時に配信となっています。そしてこの番組が、北海道のSTVラジオというラジオ曲の番組でも放送されております。Podcastや現代ビジネスの記事でお付き合いの方も、book@stv.jpまでメッセージお待ちしております。Spotify、ApplePodcast、Amazon Music、YouTube、ラジコPodcastで、聞くことができますので「ようへいの時短ブッククラブ」とご検索ください。

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

● 番組公式Xアカウント

● 番組Spotify

● 番組YouTube

● STVラジオ公式サイト

【つづき】「仰天のトリック」がクセになる…「北の読書大好き芸人」が全力をこめてオススメする「最強のミステリ小説」の名前