¡Ú°ÂÁ´°Â¿´¤Î¤µ¤é¤ËÀè¤Ø¡Û¥ß¥·¥å¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¡¢¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¤¬3¤Ë¿Ê²½
ÅÐ¾ì¤«¤é10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Ê²½
Åß¤ÎµÞ¤ÊÀã¤ä²Æ¤Î¹ë±«¤Ê¤É¡¢Í½Â¬¤·¤Å¤é¤¤Å·¸õ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤Ï¡¢¸ò´¹¤Î¼ê´Ö¤äÊÝ´É¾ì½ê¤âÉÔÍ×¤Ê¤À¤±¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿Ê²½¤·¤¿¡ØÀã¤Ç¤âÁö¤ì¤ë²Æ¥¿¥¤¥ä¡Ù¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3/¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¡Á´24Ëç
¥ß¥·¥å¥é¥ó¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÇ¿·ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤Ëµá¤á¤ëÀÇ½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¡Ø²÷Å¬À¡Ù¤¬¡Ø°ÂÁ´ÀÇ½¡Ù¤ÈÆ±Åù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¾åÌîÏÂ½¨
¥ß¥·¥å¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï2019Ç¯¤Ë¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¡Ü¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Áí¹çÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È2¡Ù¤ÈSUVÍÑ¤Î¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È2 SUV¡Ù¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£
Âè3À¤Âå¤Î¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¤Ï¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÄãÇ³Èñ¤Ë
¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¡Ù¤Ï¡¢¡ØÀã¤âÁö¤ì¤ë²Æ¥¿¥¤¥ä¡Ù¤ò´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È2¡Ù¤ÎÈ¯Å¸ÈÇ¤È¤·¤Æ¹â¤¤Áí¹çÀÇ½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥¹¥Î¡¼ÀÇ½¤È¥¦¥§¥Ã¥ÈÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀÅ½ÍÀ¤È¥í¥ó¥°¥é¥¤¥ÕÀÇ½¡¢´Ä¶ÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ô¥¢¥Î¡¦¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ù¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÀÅ½ÍÀ¤ò¼Â¸½¡£ ¾åÌîÏÂ½¨
ÀÅ½ÍÀ¤Ï¥È¥ì¥Ã¥É¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤·¡¢ÉÔ²÷¤Ê¼þÇÈ¿ô¤Î²»¤òºï¸º¡£
¥í¥ó¥°¥é¥¤¥ÕÀÇ½¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥Ã¥Á¡¦¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥ì¥Ã¥ÉÌÌ¤Î¶Ñ°ì¤ÊÀÜÃÏ°µÊ¬ÉÛ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¹â¤¤ÂÑËàÌ×ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£´Ä¶ÀÇ½¤Ï¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÅ¾¤¬¤êÄñ¹³¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¡ØAA¡Ù¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¡Ù¤Ï¡¢16¥¤¥ó¥Á¤«¤é20¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î35¥µ¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢10·î1Æü¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3 ÈÎÇä¥µ¥¤¥º
195/60 R16 93H XL
195/65 R16 92V
205/55 R16 94V XL
205/60 R16 96V XL
205/40R17 84W XL
205/50 R17 93W XL
205/55 R17 95V XL
215/45 R17 91Y XL
215/50 R17 95W XL
225/45 R17 94Y XL
225/50 R17 98Y XL
225/65 R17 106V XL
235/55 R17 103Y XL
235/65 R17 108W XL
215/45 R18 93W XL
215/50 R18 92W
225/55 R18 102V XL
235/50 R18 101Y XL
235/55 R18 104V XL
245/35 R18 92Y XL
245/50R18 100W
255/35 R18 94Y XL
255/55 R18 109W XL
255/60 R18 112V XL
265/35 R18 97Y XL
265/60 R18 110H
225/45 R19 96W XL
225/50 R19 100V XL
245/50 R19 105V XL
285/45 R19 111W XL
235/45 R20 100V XL
245/45 R20 103W XL
265/50 R20 111V XL
275/45 R20 110Y XL
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤âÅÐ¾ì
¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹âÂ®°ÂÄêÀ¤È¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£¿·³«È¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥óÀìÍÑ¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ÀãÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¹â¤¤¥É¥é¥¤¡¦¥¦¥§¥Ã¥ÈÏ©ÌÌ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Å¾¤¬¤êÄñ¹³¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¡ØA¡Ù¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¡¦¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤Ï¡Øa¡Ù¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¤ËºÎÍÑ¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ò¸þ¾å¡£ ¾åÌîÏÂ½¨
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¥ä¹½Â¤ºà¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÏ©ÌÌ¾õÂÖ¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥ä¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä¾ÀÜÀÇ½¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¥¦¥©¡¼¥ëÉô¤Î¶â·¿¤Ë¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ìÂ¤·Á¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸÷¤ÎÈ¿¼ÍÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¾å¼Á¤Ê¹õ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£18¥¤¥ó¥Á°Ê¾å¤Î¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¤È¡¢¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´¥µ¥¤¥º¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢18¥¤¥ó¥Á¤«¤é21¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î27¥µ¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢10·î1Æü¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¡¦¥¯¥í¥¹¥¯¥é¥¤¥á¡¼¥È3 ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÎÇä¥µ¥¤¥º
205/40 R18 86Y XL
215/40 R18 89Y XL
225/40 R18 92Y XL
235/40 R18 95Y XL
245/40 R18 97Y XL
255/40 R18 99Y XL
225/40 R19 93Y XL
235/35 R19 91Y XL
245/35 R19 93Y XL
245/40 R19 98Y XL
245/45 R19 102Y XL
255/35 R19 96Y XL
255/40 R19 100Y XL
255/45 R19 104Y XL
275/35 R19 100Y XL
275/40 R19 105Y XL
245/40 R20 99Y XL
255/40 R20 101Y XL
255/50 R20 109Y XL
255/55 R20 110Y XL
275/35 R20 102Y XL
275/40 R20 106Y XL
285/35 R20 104Y XL
285/45 R20 112Y XL
255/40 R21 102Y XL
265/40 R21 105Y XL
295/35 R21 107Y XL