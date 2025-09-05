タレントの千秋が４日、自身のインスタグラムを更新。１９９６年から２００２年にかけて日本テレビ系で放送された「ウッチャンナンチャンのウリナリ！！」内の企画「ドーバー海峡横断部」メンバーで同窓会を開催したことを明かした。

千秋は「イギリスからフランスまで、１６時間３７分かけて泳いで渡った６人。」と投稿。「奇跡のゴールを果たしてから２６年目の同窓会。今年もこの季節がやってまいりました。」とつづり、内村光良、よゐこ・濱口優、キャイ〜ン・ウド鈴木らとの集合写真をアップした。「飽きもせずに全員集合＋篠宮Ｄ。毎年毎年やることは同じ。みんなで集まって乾杯してごはん食べてオンエアを最初から最後まで観ながら、当時の思い出話に花を咲かせる。」と千秋。「毎年同じ話をしている。結成してからの２年半。そして、船酔いに耐えながら、冷たくて暗くて激しい海を渡ったあの日。沢山の苦労を乗り越えたみんなは、一生の仲間なんだと思う。」と特別な思いをつづった。

この投稿には「当時応援していた者として凄く胸熱」「思い出してもまた感激できる」「いい時代でした」など、懐かしむ声が多数寄せられた。